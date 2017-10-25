تأهل منتخب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لكرة القدم للمباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لبطولة المملكة لكرة القدم للمرحلة الثانوية، بعد فوزه على منتخب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بتبوك 2/1.
وسلّم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم كأس التأهل والميداليات الذهبية للاعبي منتخب “تعليم الجوف”، والميداليات الفضية للاعبي منتخب “تعليم تبوك”، كما كرم الجهات الداعمة للبطولة.
يذكر أن البطولة انطلقت يوم الاثنين الماضي في ملاعب نادي العروبة بمشاركة خمسة إدارات تعليمية هي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، وإدارة التعليم بمحافظة القريات.