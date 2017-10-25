افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة بقعاء الأستاذ فهد عقيل الشيحان وبحضور عدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم في بقعاء أول كوفي بمدارس المحافظة والذي جاء تحقيقا لدور الشراكة المجتمعية ودعم الأسر المنتجة من خلال إنتاج المؤكولات والمشروبات حسب الشروط والضوابط المحددة في هذا الجانب . وقد نالت فكرة هذا الكوفي إعجاب الكثير من منسوبي التعليم بالمحافظة ، مؤكدين أن هذا المشروع جاء بناء على ما تسعى له وزارة التعليم في تفعيل دور الأسر المنتجة في المدارس الحكومية.
من جانبه عبر قائد تحفيظ القرآن الكريم ببقعاء الأستاذ صالح فراج العيد عن شكره لمدير مكتب التعليم تدشينه هذا الكوفي وشكر العاملين بهذا الكوفي ورحب بالحضور الكريم. الجدير بالذكر أن فكرة هذا الكوفي تطبق ولأول مرة في المنطقة وستنال بإذن الله النجاح لكون القائمين عليها لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للنجاح.
تحقيقا لتوجهات وزارة التعليم في دعم الأسر المنتجة :
مدير تعليم محافظة بقعاء يفتتح أول كوفي في المدارس
صحيفة التعليم الإلكترونية : حائل - بقعاء
افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة بقعاء الأستاذ فهد عقيل الشيحان وبحضور عدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم في بقعاء أول كوفي بمدارس المحافظة والذي جاء تحقيقا لدور الشراكة المجتمعية ودعم الأسر المنتجة من خلال إنتاج المؤكولات والمشروبات حسب الشروط والضوابط المحددة في هذا الجانب . وقد نالت فكرة هذا الكوفي إعجاب الكثير من منسوبي التعليم بالمحافظة ، مؤكدين أن هذا المشروع جاء بناء على ما تسعى له وزارة التعليم في تفعيل دور الأسر المنتجة في المدارس الحكومية.
افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة بقعاء الأستاذ فهد عقيل الشيحان وبحضور عدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم في بقعاء أول كوفي بمدارس المحافظة والذي جاء تحقيقا لدور الشراكة المجتمعية ودعم الأسر المنتجة من خلال إنتاج المؤكولات والمشروبات حسب الشروط والضوابط المحددة في هذا الجانب . وقد نالت فكرة هذا الكوفي إعجاب الكثير من منسوبي التعليم بالمحافظة ، مؤكدين أن هذا المشروع جاء بناء على ما تسعى له وزارة التعليم في تفعيل دور الأسر المنتجة في المدارس الحكومية.
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