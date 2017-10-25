عقد قسم الرياضيات بمكتب التعليم شرق المدينة المنورة اللقاء التربوي الثاني له مع معلمي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية تحت عنوان (تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية … آمال وطموحات ) وذلك بحضور جميع المشرفين التربويين في القسم ؛ وقد افتتح اللقاء سعادة مدير مكتب التعليم شرق المدينة المنورة الأستاذ / سامي بن عوده السيد بكلمة ترحيبية ثم تحدث عن دور المعلم والواجبات المطلوبة منه ، كما أثنى سعادته على جهود المعلمين ومايقومون به في الميدان ، ثم تحدث منسق القسم المشرف التربوي الأستاذ / عبدالله عيدروس عن أهمية مثل هذه اللقاءات في نقل الخبرات والمعارف وتبادلها، وتطرق بعد ذلك للمجتمعات المهنية التعلمية ودور المعلم خلالها والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد في الاطلاع والبحث عن كل جديد. كما عرض كيفية توظيفة التفنية في تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية.
ثم تطرق المشرف التربوي الأستاذ/ ناصر القحطاني إلى الطرق التي تجعل تعلم الرياضيات ذو معنى ومتعه ، كما تناول بعض الأخطاء التي قد تحدث في بعض الفصول وكيفية معالجتها من قبل المعلمين
ثم تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور الحريقي أهم استراتيجيات التعلم النشط وكيفية توظيفها في تعليم الرياضيات وماهي الأدوار المطلوبة من المعلم والطالب في هذه الاستراتيجيات . كما تحدث عن أهمية الإعداد والتحضير الذهني والكتاب لمعلمي الرياضيات بالإضافة إلى نموه المهني .
كما تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور البلادي الموهوبين في الرياضيات وكيفية إكتشافهم وتبنيهم ومساعدتهم على تنمية قدراتهم التفكيرية. بعد ذلك تحدث المشرف التربوي الأستاذ / عبدالرحمن الرحيلي عن الخطوات المهمة لتدريس الرياضيات وخاصة المفاهيم الرياضية وتناول في عرض تطبيق بعض الأساليب والطرق لتدريس المهارات الرياضية. كما تناول كيفية تطبيق بعض استراتيجيات التعلم النشط في الصفوف الأوليه
ثم قدم بعض المعلمين أفكار وتجارب مميزة قاموا بتطبيقها في الميدان ولقت نجاح باهر ومميز.