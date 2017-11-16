انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المشرف العام على الصحيفة سامي الحارثي (رحمها الله) والتي وافتها المنية مغرب هذا اليوم الخميس 27 -2-1439 , وستكون الصلاة عليها بمسجد القريقري بجدة غدا بعد صلاة الجمعة. وتتقدم أسرة “صحيفة التعليم” بأحر التعازي والمواساة للزميل سامي الحارثي ولكافة أسرته الكريمة , داعين الله عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها و ذويها جميل الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
والدة المشرف العام على الصحيفة في ذمة الله
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