أقامت مدارس الصديق الاهلية صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٥ في حصة النشاط دورة تثقيفية بعنوان(كيف تكونين شخصية جذابة?!) , وذلك ضمن مجموعة من البرامج الهادفة التي تنظمها رفقاء للموهوبين.
حيث قامت بإعداد وتنفيذ تلك الدورة الطالبة/رناد محمد المشيخي بالصف الثاني المتوسط , تحت إشراف رائدة الصف/دلال معشي , واستهدفت طالبات الصف السادس والأول والثاني المتوسط ومنسوبات المدرسة , والتي تهدف إلى تثقيف الطالبات وتوعيتهم بأهم وأبرز ملاح الشخصية الإسلامية الجاذبة.
من جانبها أشادت القائدة التربوية لمدارس الصديق أماني مودي , بالعمل الذي قام به “المشيخي” بقولها (تألقت ثم أبدعت وتميزت كل الشكر طالبتنا المبدعة/رناد المشيخي) مؤكدة على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية.