قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:١
ان الله قد اوصى عبادة بالإحسان إلى الاقارب ونهى وحذر من قطيعتهم ووعد من لايصل رحمه بعقوبات في الدنيا والاخرة استعرض لكم بعض من العقوبات : توعدة الله بعدم دخول الجنه ، وتوعده بالطرد من رحمة الله ، لايرفع له عمل ولا يقبله الله ، يُعجل الله له العقوبه في الدنيا .قال تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23].
واخيرا اخي في الله استعذ من الشيطان الرجيم , ومن وساويسه وصِل رحِمك وأبقى على ود وتراحم .. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد..
التعليقات 3
ابو فهد ابو فهد
01/08/2016 في 8:19 م[3] رابط التعليق
ارغب في الانسحاب من النقل
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ام نواف القحطاني
29/10/2016 في 2:53 م[3] رابط التعليق
اقدم شكواي لمعالي الوزير لاتخاذ اللازم بحق مديرة مدرسة عالميا ليست مؤهلة لادارة مدرسة عالميا فيها جميع بالمراحل حتى اغلب طاقمي العمل ليست لديهم دراية بالتعليم واسلوبه التعليمي والتربوي والسلوكي لاطفالنا
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ام اماني
14/07/2017 في 12:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم وزير التعليم اتقدم لسيادتكم بان ابنتي معلمه في احدي قرا النماص منصبه وهي ام لاربعه ابناء وولد صغير معاق في رجله واب مسن مريض ولها ثلاثه سنوات في هذه القريه وعند النقل الخارجي تم لخبطه في الارقام وتراجعت الارقام ولم تنقل وكان املنا في هذا النقل الخارجي الي مكه او قراها لان ابنائها في حاجتها ولم يتم النقل حيث نقل معظم المعلمات التي جاءوا لهم خمسه شهور فقط حيث انها مستوفيا جميه الشروط من تقدير وعدم النقل تسبب لها بمشاكل مع زوجها حيث طلقها مرتين وهي بحاجه الي هذا العمل حيث لديهم قروض بنكيه وايجار شقه وظروف الحياه ارجوا النظر في ظروف ابنتي حيث انها الابنه الوحيده الله يوفقكم لما فيه الخير اسم المعلمه اماني عبد الرحمن مغربي. معلمه رياضيات في منصبه. ارجوا ان تنظروا في امرها
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