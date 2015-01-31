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التعليقات 1,147
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ميشو الغامدي
31/01/2015 في 7:47 م[3] رابط التعليق
خريجه تخصص رياض اطفال ابحث عن وظيفه لظروف اهلي الماديه
(0)
(1)
أعشقه بسكات
31/01/2015 في 7:52 م[3] رابط التعليق
انهاء ملف الخريجات القديمات بتعيين الجميع بدون شروط
،ثانيا الغاء قياس وقدرات والتحصيلي فهي برامج لم يستفاد منها سوى اجبار العائلات الغنية والفقيره والمحتاجه على الدفع ووضع العراقيل امام الشباب والشابات والطلاب جميعهم وتعقيدهم نفسيا وظلمهم بالنتائج ،ثالثا تغيير المناهج الى التعليم الصحيح كما في السابق في جميع الكواد وايضا من املاء وخط وتعبير ،رابعا الزام المديرات والوكيلات بالمدارس بالتعامل الاخلاقي الحسن مع المعلمات وكذلك بالنسبه للمعلمين وعمل تقييم مستمر لهم من الاشراف على المدراء ،
(0)
(3)
أم الحلوة
31/01/2015 في 8:03 م[3] رابط التعليق
اريد منكم توفير حضانه بكل مدرسة وروضه لأبناء المدرسات وشكرا لكم ولجهودكم
(0)
(0)
منيره الحربي
31/01/2015 في 8:27 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم كل ماتمناه ان ربي يرزقني بوظيفه اداريه بالرياض اناخريجة لغه عربيه بكالوريوس من عام1425 واتمنى حضانه فكل مدرسه لعيالنا عشان يرتاح بالناعليهم بدل الخدم وجزاك الله خير
(0)
(0)
يحيى علي عبدالله الشهراني
31/01/2015 في 8:37 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
ابارك لوزير التعليم هذه الثقه الملكيه بتعيينه وزيرا للتعليم
فاعانك الله على هذه المسؤوليه الكبيره وسدد خطاك
اتمنى ان ينظر معالي الوزير حفظه الله لحقوق المعلمين والمعلمات الماليه من درجه مستحقه والبند 105 فقد اثقلت كاهل المعلمين والمعلمات وحرمتهم حقوقهم المكفولة بالنظام اسأل الله ان تعود في عهد الملك سلمان الله يطول بعمره ودمتم بود والله يرعاكم .
(0)
(0)
شريفه
31/01/2015 في 8:40 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركات…
..رسوم الانتساب بالجامعه تثقل الكاهل وخصوصا للطالبات الغير موظفات، ونحن على وشك التخرج ، نريد إلغاء هذه الرسوم بارك الله فيكم.
(0)
(0)
ماجد بن عبدالرحمن
31/01/2015 في 8:47 م[3] رابط التعليق
أبارك لساعدتكم الثقة الملكية أولا
ما أتمناه من معاليكم هو الإنصاف في حقوقنا المالية ( الفروقات المادية) المسلوبة منا نعرف أن هذا الملف صعب جدا لكن أنتم أهل لها
النظر في تعيينات المعلمات البديلات فمن حقهن أن يكونن أسوة بمزيلاتهن المثبات فيعلم الله إن أغلبهن يواجهون الموت يوميا بسبب الطرقات وغيرها ومنهن المتزوجات ويعلم الله ياوزير إني أعرف معلمة بديلة ابنها معاق كليا وقامت بأخذه معها في هجرة نائية ولو حاجتها لما ذهبت به لهذا المكان القاصي وتتحمل دفع إيجار سكن وإيجار نقل وأكل وشرب لها وخادمة لكي تقوم بشؤون ابنها فما المتبقي لها من هذا الراتب !!! وغيرها من المعلمات الكثير الكثير
بورك فيكم
(0)
(0)
معلمة
31/01/2015 في 8:50 م[3] رابط التعليق
احمل دبلوم كلبة متوسطة اقتصاد منزلي وتربيه فنيه بتقدير ممتاز ولدي خدمة ١٨ سنة تدريس رغبت في اكمال البكالوريوس في جامعة فيصل عن بعد انطلاقا من دعوة الوزارة الي تطوير قدرات وكفاءة المعلم وتخصصت في علم الاجتماع لانه لايوجد تخصص فنيه واقتصاد في الجامعات عن بعد وذهبت للتدريب التربوي لأخذ موافقة علي الدراسة وتم رفضها بسبب تغير المسار وقد أمضيت خمس مستويات في الجامعة بأي حق ترفض الدراسة مع العلم لايوجد مساري السابق واطمح للإرشاد التربوي من خلال التخصص وامتلك الصفات والسمات التي تؤهلني لذلك أرجو النظر للأمر بعين الاعتبار وجزاكم الله خيرا
(0)
(0)
الصبورة
22/06/2015 في 3:03 م[3] رابط التعليق
انا تخرجة من جامعة الملك فيصل عن بعد واعطية موافقه على الدراسه صعوبات تعلم الاني معهد معلمات وعندماتخرجت طالبت بتحسين المستوى رفضو وكتفو بتغير المسمى بدال معهد معلمات بكلوريس بدون تحسين مستوى
(0)
(1)
أريج محمود عبد الحميد
31/01/2015 في 8:54 م[3] رابط التعليق
انا حاصله على الثانويه العامه من عام ١٤١٥ ه ولدي دبلوم حاسب من جامعة طيبه واكثر من دوره في الشؤون المدرسيه والاداريه التحقت بالعمل في مدرسه اهليه بالمدينه المنوره بمسمى مراقبه سنه والسنه الثانيه بااسم كاتبه لمدة ١٥سنه الان السنه ال١٦ في نفس المدرسه وعلى راتب كان ١٥٠٠والان وصل الى ٢٥٠٠ بعد ١٥ سنه خبره اداريه والان انا منتسبه في جامعة طيبه قسم اللغه العربيه المستوى السادس وللاسف لم ترفع كل شهادات خبرتي ولا شهادات الشكر والدورات والدبلوم ولا شهادة تعريف من الجامعه باانني طالبه منتسبه في جامعة طيبه للموارد البشريه من ٣ سنوات للان وانا اتمنى ان اكون مشموله بالموارد البشريه لاني استحق زياده في راتبي المتوقف عن الزياده من مالك المدرسه للان ارجو النظر في وضعي لاني في حاجه للشمول من الموارد البشريه وارتفاع راتبي مع الموارد الى ٥٦٠٠ كبقيه منسوبات المدرسه وانا في حاجه للوظيفه والعمل حيث انني مطلقه وادي بنت وانا من اعولها ارجو منكم النظر في موضوعي ولكم جزيل الشكر والعرفان
(0)
(0)
لولو
31/01/2015 في 8:59 م[3] رابط التعليق
نريد تخفيض تكلفة رسوم الانتساب
وفتح مركز اختبار في النماص
الاعتراف بشهادة التخرج من جامعة الملك فيصل لتكملة الدراسات العليا او للحصول على وظيفه
مع جزيل الشكر وعرفان
(0)
(0)
فاطمة
14/11/2016 في 8:46 م[3] رابط التعليق
ليس فقط فيصل جميع جامعات الانتساب
(0)
(0)
عبدالرحمن الدوسري
31/01/2015 في 9:16 م[3] رابط التعليق
ارجو من معاليكم النظر في تخفيض النصاب وخاصة للمعلمين الذين تجاوزت خدمتهم خمسة عشر سنة
(0)
(0)
ام نايف
31/01/2015 في 9:17 م[3] رابط التعليق
ابارك لك هذا المنصب واتمنى من الله ان يعينك ويسدد خطاك
اتمنى النظر في وضعنا نحن المساعد اداري ومايجري ضدنا من تعسف من قبل مديرات المدارس وتهديد بالفصل وخسف الاداء الوظيفي وسوء لتوزيع المهام مع رفع الصوت وعدم احترامنا كموظفات دوله
ارجو النظر في وضعنا شاكرين لك هذه البادره بالاستماع الينا
جعلك الله ذخرا للتعليم وناصرا لامثالنا من المظلومات
(0)
(0)
دموع الشوق
31/01/2015 في 9:26 م[3] رابط التعليق
مبروك يااستاذي الفاضل وقدوتنا اسعدك الرحمن واعانك الله وفقك
(0)
(0)
محسن الهميلي
31/01/2015 في 9:28 م[3] رابط التعليق
اطلب من الوزير اعتماد مكافىة بدل الادارة لمدير المدرسة
(0)
(0)
ميما
31/01/2015 في 9:31 م[3] رابط التعليق
تكفئ تلغي قياس
(0)
(0)
الطامع لرحمه الله
31/01/2015 في 9:32 م[3] رابط التعليق
أتمنى عوده هيبه المعلم وكذلك عودة الإجازة الإظطرارية ١٠ أيام وايضا الدرجات المستحقه
(0)
(0)
أنسام الايمان
31/01/2015 في 9:32 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم نبارك لسعادتكم ونرجو من سيادتكم إلغاء القرارات الصارمة من الوزير السابق مثل المنظومة/تفتيش الامانة/وغيرذلك من قرارات أرهقتنا كمعلمات وكادارة
(0)
(0)
سارا
31/01/2015 في 9:34 م[3] رابط التعليق
وظيفه خريجة دبلوم معهد خاص مع ثانويه مع خبره اداريه ودي اتوظف بدون راتب ماعندي مشكله بس وظيفه حكوميه
(0)
(0)
مها محمد ابراهيم الوابل
31/01/2015 في 9:35 م[3] رابط التعليق
الالتفات لمدارس الاهليه ورفع رسوم الطلاب
وان تكون حصصة القران لمدارس تحفيظ القران حصه لحفظ نصاب الحفظ اليومي
ويكون هناك الحصه الاخيره لحل الطالب الواجبات المدرسي
ويكون كتاب لمادة الخط ولها حصه
وكتاب لمادة الأملاء وحصه يوميه في الاسبوع
(0)
(0)
أنسام الايمان
31/01/2015 في 9:36 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم نبارك لسموكم ونرجو من سيادتكم إلغاء القرارات الصارمة من الوزير السابق مثل المنظومة/تفتيش الامانة/التدقيق الداخلي وغيرذلك من قرارات أرهقتنا كمعلمات وكادارة
(0)
(0)
هيفاء القرني
31/01/2015 في 9:37 م[3] رابط التعليق
اريد من وزيرنا الحبيبيب ان يحتسب سنوات الخبره التي عملنا بها قبل التعين
(0)
(0)
عائشة عسيري
31/01/2015 في 9:41 م[3] رابط التعليق
أتمنى تخفيض نصاب المعلمات من الحصص.
توفير مخصصات مالية للوسائل التعليمية وليس الدفع من جيوبنا.
تزويد المدارس بالأجهزة اللازمة ،،،وخط للنت .
فتح حضانة بالمدرسة.
إعادة هيكلة لائحة السلوك والمواضبة بما يخدم الطالب والمعلم.
الاهتمام بحقوق المعلم وعدم تهميشه ،،،ومراعاة متطلباته،،،
(0)
(0)
محمد سعد السبيعي
31/01/2015 في 9:43 م[3] رابط التعليق
نبارك لأنفسنا هذا الوزير الفذ ونسأل الله له التوفيق والسداد
ونريد منه الدرجة المستحقة والشروحات والتأمين الطبي وهذا أبسط حقوقنا حفظكم الله ورعاكم
(0)
(0)
خالد الشهراني
31/01/2015 في 9:44 م[3] رابط التعليق
نريد الدرجة المستحقه اسوة بزملائنا.حنا دفعة 25 مظلومون في درجتين ونحملها امانة في اعناقكم .
(0)
(0)
ابو عبدالرحمن
31/01/2015 في 9:44 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله لمعاليكم التوفيق والسداد
وابارك لكم الثقه الملكية وانتم اهلاً لها
معلي الوزير، هنيئنا لنا بكم.
انا معلم ثانوي وعلى المستوى الرابع مع اني احمل مؤهل تربوي، آمل من معاليكم النظر في تحسين وضعي للمستوى الخامس.
والله يحفظكم
(0)
(0)
حمد الدوسري
31/01/2015 في 9:44 م[3] رابط التعليق
من كان على البند 105 لهم مستحقات وقد قيل فيها الكثير ولم ينفذ
(0)
(0)
حسين عبدالله ال شيف
31/01/2015 في 9:44 م[3] رابط التعليق
نتمنى من الوزير أعزه الله ورعاه وبارك فيه الوقوف على حال المدارس كما هي وذلك من خلال أولياء الأمور وأخذ الاحتياحات وتهيئة البيئة فهي مكان الجذب واللاجذب للطالب والمعلم على حد سواء الأمر الآخر ليس من المعقول تساوي الأنصبة بين معلم شاب ومعلم بلغ الخمسين في العمر كما أن إنقاص الحقوق عن طريق الدرجات الوظيفية يجعل المعلم في حالة تظلم مستمر وهو يرى من خدم بعده بثلاث سنوات يتساوى معه في السلم الوظيفي من هنا نناشد كل من له همة وهم وحب لارتقاء وطننا الغالي إيصال مامن شأنه الإرتقاء بهذه المهنة السامية كما أن تدريب المعلمين لابد أن يسبق كل برنامج ويجب أن يكون حيث لاحظنا كثيرا من الأطروحات كالتقويم المستمر والمناهج الحديثة لم يكن للمعلم دراية بها فصارت كثير من حالات التخبط وعدم الدراية فقد يكون مايطرح يتساير مع العصر المعرفي ولكن قلة العارفين والمتدربين تجعله مرهقا بالنسبة لهم
هذا ونسأل الله لبلدنا الغالي مزيدا من التقدم والنمو والازدهار بقيادته الحيمة
(0)
(0)
رائد العالي
31/01/2015 في 9:47 م[3] رابط التعليق
معالي الوزير إستبشرنا بك خيراً وأنت لاتخفاك معاناتنا مع حركة النقل والأنصبة العالية ومطالباتنا ببدل السكن
وجزاكم الله خيرا
(0)
(0)
الأمل بالله
31/01/2015 في 9:47 م[3] رابط التعليق
نبارك لوزير التعليم الجديد المنصب ونسأل الله أن يجعل وجهه واختياره خير وموفق
كما نتمنى منه النظر في قضية ظلم الكادر الإداري والنظره الدونيه من المدراء له وتحسين مستوانا لمستويات التعليم نظراً لشهاداتنا فالأغلبية يحملون البكالوريوس بالاضافه للخبرات في القطاع الأهلي كامعلمين وحسب سنوات الخبره
(0)
(0)
علي سعيد الغامدي
31/01/2015 في 9:47 م[3] رابط التعليق
احب أهنئك على المنصب واعانك الله ارجو منك تلغي نظام المقررات والنظام الفصلي وتغلي تحصيلي وقياس راح يضيع مستقبلنا ارجو ارجو منك انك تلغي نظام المقررات
(0)
(0)
محمد الزهراني مدير ثانوية العلم النافع
31/01/2015 في 9:49 م[3] رابط التعليق
جعلك الله خير خلف لخير سلف ونتطلع منك الی مزيد من الصلاحيات لمدير المدرسة والثقة فيه وفقك الله
(0)
(0)
مي يحي الاحيوي
31/01/2015 في 9:49 م[3] رابط التعليق
لي امنيه اتمنى من الله تحقيقها انقل جده فانا متغربه لي ثلاث سنوات واولادي بعيدين عني اتمنى ان تنظرون لنا بعين الرحمه وتحققون رغبات النقل لنا ع اي رغبه
(0)
(0)
أبو فهد
31/01/2015 في 9:50 م[3] رابط التعليق
الدرجة المستحقةو تخفيض نصاب للحصص و بدل سكن وتأمين طبي وتعيين اكثر من معلم للتربية البدنية في المدرسة بحث يكون هناك معلم تربية متخصص لﻷلعاب الجماعية ومعلم تربية بدنية متخصص لﻷلعاب الفردية ومعلم تربية بدنية متخصص للأنشطة الرياضية داخليا وخارجيا
صاﻻت ومﻻعب رياضية على مستوى عالي
تعديل سلم رواتب اﻻداريين واﻻداريات
(0)
(0)
مهره الشهري
31/01/2015 في 9:50 م[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة وزير التربية والتعليم
د.عزام الدخيل….. حفظك الله
نتقدم لك بأحر التبريكات على الثقه الملكيه نسأل الله أن يكون بعونك في كل مكان
نحن إداريات المكرمه الملكية تم توظيفنا بعد 22 سنه
ولكن نواجه تعسف وظلم من مديرات المدارس والوكيلات في توزيع مهام خاصه بهن علينا وعند المناقشه يهددونا بالفصل وخسف الأداء الوظيفي لأننا سنه تجريبية واجبارنا بدخول الاحتياط والمناوبه آخر الدوام وعند مطالبتنا بالالتزام بمهامنا بالدليل التنظيمي يكتب ضدنا محاظر بدون علمنا وتقوم المديره بتشهيد الوكيلات والاداريات القداما ضدنا
نرجو النظر في موضوعنا هذا
علما أن الراتب ليس بقدر جهدنا وتعبنا وسنين التي تركنا بدون توظيف فنحن شهايد تربوية وكملنا البكالوريس
حفظك الله ورعاك
(0)
(0)
علي القرني
31/01/2015 في 9:50 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم اتمنی تزويد مكافأة طلاب الجامعة الی 2000 ريال
(0)
(0)
علي محمد
31/01/2015 في 9:50 م[3] رابط التعليق
الغا التقويم المستمر للصفوف العليا حتى نتسطيع اخراج طالب متميز في حياته العلمية والعملية
اعطاء المعلمين درجاتهم المستحقة
اعادة هيبة المعلم
ارجاع حوافز معلمي الصفوف اﻻوليه حتى تكون لديه روح لتدريس الصفوف اﻻوليه
(0)
(0)
منال ضعيان الحرير
31/01/2015 في 9:51 م[3] رابط التعليق
اتمنى انصاف المساعد الاداري بزيادة رواتبهن خاصه من مؤهلها جامعي. وظيفتي الاداريه لم اطلبها كانت رغبتي تعليمي. ولكن ظلمت بالاداري وايضا بقلة راتبي.
واذا يوجد امكانية التحويل للتعليمي ووضعها في نفس مدينتها يكون افضل. وفقكم الله وسدد خطاكم واعانكم على حمل الرساله
(0)
(0)
علي مباركي
31/01/2015 في 9:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
اولا النقل ثم النقل ثم النقل تعبنا من الغربة والتشتت الأسري .. اصبحنا نكاد لانجد حياة اجتماعية من هذي الغربة وبعد المسافات وظروف الأسرة في المنطقة الأم ومنطقة العمل .. لكي ننجز ونبدع لابد ان نستقر نفسيا ونعمل بقرب خاصة بعد غربة 5 او 6سنوات واقترح بعد كل ثلاث سنوات كحد اقصى ينقل المعلم لمكان سكنه
ثانيا حصص الانتظار وايضا الاشراف نتمنى ان يتم توظيف اشخاص بها يقومون مقام المعلم حتى يلتقط المعلم انفاسه ويجد وقتا للتصحيح وتهيئة الدرس
ثالثا اتمنى ان يعطى المعلم بدل صحي كون مجال عمله يعرضه لامراض كالضغط والسكر والقولون بسبب البيئة التعليمية الرديئة
(0)
(0)
عذراء الشمري
31/01/2015 في 9:53 م[3] رابط التعليق
متخرجه لي 13 سنه انتظر التعييين نرجو احقاق الحق بتعيينا نحن الخريجات القديمات ..ضاع العمر
(0)
(0)
ام الفدا
31/01/2015 في 9:53 م[3] رابط التعليق
نبارك لكم المنصب الجديد ونتمنى تحقيق حلم كل معلمة قدوة بمعلمات المدارس الخاصة في احتساب سنوات البند105 .
(0)
(0)
خلود السرحاني
31/01/2015 في 9:54 م[3] رابط التعليق
مبروووووك الوزاره ياوزيرنا الجديد نتمنا لك التوفيق والسداد حنا الاداريات على المرتبه السادسة خريجات بكالوريوس ونطلب من الله ثم من سعادتك تحسين مرتبتنا الى السابعة ونشكرك جزيل الشكر
(0)
(0)
سلطان المطيري
31/01/2015 في 9:55 م[3] رابط التعليق
إلغاء نظام المهارات في المرحله الابتدائية لانه اثبت فشله في السنوات الماضيه واجرم بحق الطالب بشدة ضعف مخرجات تعليمه . واقترح جعل نظام المرحله الابتدائية نظام درجات
لأن لغة الأرقام لا تظلم احد
(0)
(0)
روز
31/01/2015 في 9:56 م[3] رابط التعليق
حاملة بكالوريس تربوي من١٤سنه ولم يتم تعييني وقبلت اداريه ولكن طموحي اكبرمن مساعداداري ولكن رضيت نظراً لضروفي الاجتماعيه فاانا مسؤوله عن اطفال ايتام ولااستطيع اتغرب ومجتازه قياس كفايات المعلمين وقياس الجامعيين ولم يقبلوني في الماجستيرلسبب بسيط ارجو من ربي القادرومنك ياوزيري انت تقف معي وتعطيني مااستحق حسب مؤهلاتي ولك مني فائق تقديري واحترامي
(0)
(0)
خريجة عاطلة
31/01/2015 في 9:57 م[3] رابط التعليق
ارجو من الله ثم من معالي الدكتور عزام ان يتم تطبيق نظام التقاعد للمعلمات حتى يتم اتاحه فرص وظيفيه لنا
نحن خريجات تعدت اعمارنا ٣٠
انقذنا دكتور من مستنقع البطاله
(0)
(0)
معلمة مغتربة
31/01/2015 في 9:58 م[3] رابط التعليق
ابارك لك الثقة الملكية
تشمل حركة النقل لأكبر عدد من المعلمات المغتربات
لجمع شمل الأسرة (كفايةغربة وانا في بلدي )
(0)
(0)
ابنة الحارثي
31/01/2015 في 9:58 م[3] رابط التعليق
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طابت أوقاتكم بكل خير وعافية .،
ﻻيسعنا اﻻ ان نزف التهاني لمقامكم السامي .. سائلين الله تعالى ان يثبتكم على مايرضيه وان يرزقكم البطانة الصالخة .، ويعينكم ويسدد خطاكم لما فيه صﻻح العلم والمعرفة ورفعة الدين والوطن..
كما نرجوان تعود هيبة المعلم والمعلمة ﻻنهما الركن اﻻساسي في دفعة التعليم الذي يعد شريان التقدم والتطور واﻻزدهار.،
بارك الله لكم وسدد سهامكم ونحن معكم بعونه تعالى .. ابنة الحارثي ..
(0)
(0)
ام اسامه
31/01/2015 في 9:59 م[3] رابط التعليق
نحتاج مباني مدرسية في الاحياء الجديدة فنحن في جده في حي الحمدانية لا توجد لدينا مدارس لأولادنا ونضطر إلى الخروج قبل بزوغ الضوء حتى لا نتأخر على مدارسنا البعيدة …وفقكم الله للعمل لخير البلاد والعباد
(0)
(0)
ابو عبدالله
31/01/2015 في 10:00 م[3] رابط التعليق
أبارك لساعدتكم الثقة الملكية أولا
ما أتمناه من معاليكم هو الإنصاف في حقوقنا ا( الفروقات المالية والدرجات المستحقة ) التي هي من حق اي معلم سلبت منه
(0)
(0)
امل صالح الزهراني
31/01/2015 في 10:00 م[3] رابط التعليق
الغاء الاستراتيجات جميعها في التدريس زيادة الاجازه الاضطراريه الی10 ايام عدم حضور المشرفه للمعلمه التي تعدت 10 سنوات في التدريس احتساب بند 105 وشكرا
(0)
(0)
معلم
31/01/2015 في 10:00 م[3] رابط التعليق
انا معلم ولدي دبلوم توجيه وإرشاد وإدارة تعليم جده حرمتني من الدرجه بحجة أني لست مرشدا رغم ان زملائي في مناطق أخرى أعطيت لهم الدرجه وشكرا وبالتوفيق لكم
(0)
(0)
حسن
31/01/2015 في 10:01 م[3] رابط التعليق
معالي الوزير وفقك الله
نريد شيئين فقط وكما قلت لك بتغريده سابقه
1 – الدرجه المستحقه
2- اعادة هيبة المعلم
(0)
(0)
شوشو
31/01/2015 في 10:01 م[3] رابط التعليق
ابغا اتعين حكومي ظروفي صعبه وانكرفت في المدارس الخاصه تهديد. وفصل. ومشاكل. اشتغلت 6 سنوات وتعبت وابغا اتعين الى متى ونا كذا تكففففى وظفني حكومي… عجزت وكبرت ونا انتظر قسمي دراسات اسلاميه
وشكرا
(0)
(0)
ابو محمد
31/01/2015 في 10:02 م[3] رابط التعليق
حقوقنا أولا.
ثم حاسبنا كما شئت.
(0)
(0)
منصور أخضير
31/01/2015 في 10:02 م[3] رابط التعليق
نبارك لكم نيلكم منصب وزير التعليم. ونطلب من سعادتكم النظر إلى معلمي الأهليات حيث لا يوجد من ينصفنا وكمقترح لماذا لا يتم ترسيمنا ويظل عملنا في نفس المدراس الأهلية. هذا ولكم جزيل الشكر ونتمنى لكم دوام التوفيق ونسأله ان يعينكم على تحمل المسؤولية
(0)
(0)
Noha
31/01/2015 في 10:02 م[3] رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الملك عبد العزيز فرع الكامل وهذا الترم ساتخرج لكن تم فصل الجامعه عن جامعه الملك عبد العزيز اصبحت جامعه جده فرع الكامل
انا اطالب انو اتخرج من جامعه الملكك عبد العزيز لان انا درست اربع سنوات وباقي ثلاث شهور حرام عشان الثلاث شهور تتحول وثيقتي من جامعه الملك عبد العزيز الى جامعه جده اقل شي احنا طالبات ذي السنه الخريجات نتخرج من جامعه الملك عبد العزيز ليس فقط بفرع الكامل لا اتمنى النظر لجميع الفروع في خليص وعسفان وفرع الفيصليه انو يتم تخرج دفعه هذه السنه بوثيقه جامعه الملك عبد العزيز وليس جامعه جده
(0)
(0)
نايف علي
31/01/2015 في 10:02 م[3] رابط التعليق
ابي المدارس مقصف غالي مافيه شي في مدارس مكتبه او مقر حاسب او مضلات او حصه ترفيه
(0)
(0)
محضر يحلم بالمستوى الثالث !
31/01/2015 في 10:03 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اسئل الله العلي العظيم ان يعيينكم على مسيرتكم وفقكم الله
نطلب من الله ثم من سعادتكم تعديل لنا المستوى المستحق وهو الثالث ، واكمال درجة البكالوريوس لنا كمحضرين مختبرات
(0)
(0)
عبدالعزيز اللحياني
31/01/2015 في 10:03 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل
أسأل الله أن يوفقك بما فيه خير في الدنيا والآخره وبعد .
اتمنى أن يكون في تكميل لدراسة البكالوريس لمحضري المختبرات وأن يكون في تحسين للمستوى المستحق لدينا .
(0)
(0)
بنت الأجودي
31/01/2015 في 10:03 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم اولًا اتمنى ان تجعلوا التقاعد للمعلمات ١٥ سنة ويكون هناك حد للمعلمات واجبارًا تُقاعد لأن بعضهن كبيرات في السن قل عطائهن وضعفت قوتهن ومازالت تاخذ حق شابة اولى منها ، وان يكون في كل حي نادٍ رياضي وثقافي وترفيهي للمتقاعدات يكون من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة ١٢ ظهرًا ليكون بديل لهن .. وأتمنى تشوفون في وضعنا نحن العاطلات و أخص اللي ماتزوجن ولهن اكثر من ثلاث سنوات متخرجات ياليت توظفوننا والله حرام نجلس بالبيت الى ان ننسى بعض الذي تعلمنا ثم توظفوننا بعد عشر سنوات “او تزيد” من التخرج تكون طاقتنا ضعفت وغالبا تكون البنت تزوجت وعندها اطفال ويكون فيه تقصير .. الله يوفقكم ويجري الخير على يديكم .
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(0)
راما
31/01/2015 في 10:04 م[3] رابط التعليق
نبارك لدكتور عزام الدخيل…المنصب الجديد…وباسم خريجات معهد المعلمات نرجوا النظرللمرتبه التي تم تعيينا عليها..واحتساب الخبرات لنا من سنوات التعاقد..وتغييرمسماءكاتبه….وشكرا
(0)
(0)
ام ولدي
31/01/2015 في 10:05 م[3] رابط التعليق
اتمنى تعديل وضع المساعد الاداري. اما بزيادة راتبهن او تخييرهن للندريس
وشكرا لك
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دينا مسلم سالم الحويطي
31/01/2015 في 10:07 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبه انتساب في جامعه الامام اطلب من وزير التعليم العالي المكرم بتفضل وخفض رسوم الدارسه للتعليم عن بعد
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(0)
خالد دغريري
31/01/2015 في 10:07 م[3] رابط التعليق
نقل معلمي العلوم للمرحلة الابتدائية من نجران الى جيزان
والتأمين الطبي
(0)
(0)
موسى ربيد المعلوي
31/01/2015 في 10:08 م[3] رابط التعليق
اولا : نبارك لكم معالي الوزير الثقة الملكية
ثانيا : نرجوا من معاليكم النظر في معلمين المدارس الاهلية ورفع مرتباتهم سواءً من صندوق الموارد البشرية او ملاك المدارس .
ثالثاً : نرجوا من معاليكم ان تشملنا المكرمة الملكية في الراتبين في صندوق الموارد البشرية حيث اننا مدعومين من عام ١٤٣٣ حتى الان بواقع ٢٥٠٠ ريال شهريا .
وشكرا لمعاليكم ،،،، ونتمنى لكم التوفيق في مهمتكم اعانكم الله
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Bdorhail
31/01/2015 في 10:08 م[3] رابط التعليق
بحكم اني معلمة في منطقة حائل
وللأسف تحت حكم تعليم حائل
لااريد طلبات خاصة لنفسي انما طلبي عام وهو
١- إيجاد صيانه منظمة لجميع اجهزة المدرسة
٢-توفير عمال او عاملات نظافة مستمره
٣-توظيف ممرضة بكل مدرسة وتوفير جميع الادوات الصحية
٤-توزيع الميزانية على جميع الانشطة والمرافق الموجودة في المدرسة
٥- الاهتمام بتوفير الماء خاصة بمدارس وسط حائل .
٦-توفير اوراق تصوير وحبر لآلات التصوير واقلام صبوره وعدم مطالبة المعلمات بها.
٧- توفير عاملات لخدمة المعلمات لان المستخدمات الموجودات في مدارس حائل لاتعمل الا لخدمة الاداره فقط اما المعلمات فيضطرن لايجاد عاملات على حسابهن الخاص
٨-توفير حضانة بكل مدرسة
٩- الغاء قياس والسنة التحضيريه
١٠- يترك للمعلمة حرية التحكم بالمنهج وحرية اختيار طريقة التي تراها مناسبة لشرح مادتها ولا تتحكم بها مشرفة ليس عندها خبره في مجال التدريس إلا سنة اوبالكثبر ٤ سنوات
(0)
(1)
يوسف
31/01/2015 في 10:08 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نريد الدوام الرسمي للطلاب الساعه 9 والخروج 3 ونريد كل شهر يوم اجازه أو يوم مفتوح وشكرا حبيبك يوسف القحطاني
(0)
(0)
محضر مختبر
31/01/2015 في 10:09 م[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص للحصول على درجة البكالريوس
(0)
(0)
هند
31/01/2015 في 10:10 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله أولا أهنئ سعادتكم هذا المنصب واعانكم الله على حمل الامانه وتطبيق شرع الله ورسوله فيها.
ثانيا كل ما أود ايصاله هو توسيع حركه النقل الخارجي ونقل جميع معلمات القرى الى رغباتهن الأولى، وتحديد مده زمنيه لاتزيد عن ثلاث سنوات لمعلمة القريه حيث يتم بعد ذلك نقلها.
تحياتي لكم..
#معلمات_القرى_يناشدن_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_بمكرمة_النقل
(0)
(0)
فارس الكعيك
31/01/2015 في 10:10 م[3] رابط التعليق
معالي الوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مانريده منكم هو تحريك عملية التعيين للمعلمين العاطلين ، صار لنا ثلاث سنوات ننتظر التعيين مع اني ناجح بقياس .
والحاجه الثانيه اذا تعرف احد بوزارة التعليم مسئول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ياليت يامعالي الوزير تقوله ان المعلمات والمعلمين تشتت عوائلهم وتيتمت ابنائهم وظهر الشيب بروسهم وهم للآن مانقلوا لمدينتهم
وآسف يامعالي الوزير علي الكلام الكثير
وشكراً
فارس عثمان الكعيك
حائل
خريج كلية التربيه بجامعة حائل تخصص تعليم حاسب آلي
(1)
(0)
أبو عبدالعزيز
31/01/2015 في 10:10 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أبارك لوزير التعليم هذه الثقه الملكيه بتعيينه وزيرا للتعليم
فاعانك الله على هذه المسؤوليه الكبيره وسدد خطاك
اتمنى ان ينظر معالي الوزير حفظه الله لحقوق المعلمين والمعلمات الماليه من درجه مستحقه والبند 105 فقد اثقلت كاهل المعلمين والمعلمات وحرمتهم حقوقهم المكفولة بالنظام اسأل الله ان تعود .
ودمتم بود والله يرعاكم .
(0)
(0)
ام فارس
31/01/2015 في 10:12 م[3] رابط التعليق
ابارك سعادتكم ع المنصب وسدد الله خطاكم الي طريق الصحيحة
اتمني اتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الذي لديهم الرغبة ف تكمله دراستهم العليا وابتاعاثهم خارج المملكة بدون شروط من اجل الاستفاده
وايضاً أطالب بالفروقات حيث انني مدة تعيين تسع سنوات من عام ١٤٢٧وانا الحين ف الدرجة السابعة ولم اخذ فروقاتي ولم أضع ع الدرجة الخدمة
وايضاً أطالب بوضع ف كل مدرسة فصول للحالات الخاصة لان لدي بنت فيها مرض الجلوكوما وهو مرض ف العين ولابد أضعها ف مدرسة الأمل والمدرسة بعيده عن مكان السكن وبعيده عن عملي وهذا ماهو بس انا في حالات ايضا ف بعض القري لكن لو توفر ف نفس المدرسة فصول الحالات الخاصة وتعين معلمات لهن يعطيهم فرصة للتعليم وتسهيل ع لاولياء الأمور
ولكم جزيل الشكر
(0)
(0)
حنين.
31/01/2015 في 10:12 م[3] رابط التعليق
إلغاء إختباري التحصيلي و القدرات و ايضًا التراكمي و تبديل النظام الفصلي بنظام المقررات لانه يهيأ الطلاب للمرحله الجامعيه و يساعد الطلاب على الحصول على الدرجات العاليه التي تجعل الشباب السعودي شعب تقل فيه نسبة العطاله و توفير عمال نظافه لجميع المدارس و ادوات التنظيف للمدرسه و ايضًا توفير السبورة التفاعليه بجميع المدارس لانها تساعد على سرعة الفهم و ايضًا تدريب المعلمات على كيفية التعامل مع طالباتها و التفريق بين مشاكلها المنزليه و نفسية الطالبه لأن المعلمه هي التي تجعل الطالبه تتقبل الماده بمعاملتها الحسنه و شكرًا لك دكتور عزام و نتمنى لك التوفيق الدائم
(0)
(0)
وداد عبدالله
31/01/2015 في 10:13 م[3] رابط التعليق
الغاء منظومة العمل مؤشر اﻷداء للمدرسة خيث انه ارهق المنسوبات بالعمل الدؤب الذي اشغل الوقت والذهن
(0)
(0)
نوف
31/01/2015 في 10:13 م[3] رابط التعليق
توظيف خريحات كلية المحتمع ومدخلات البيانات الموظفات على حساب المدرسة منذ 5 سنوات اعمل مدخلة بيانات في مدرسة وراتبي 2000 فقط
(0)
(0)
لطيفة القحطاني
31/01/2015 في 10:13 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم …الی وزير التعليم أملنا في الله ثم فيك أن تنصف المساعد الإداري بوضعنا علی المرتبة المستحقة لنا وهي السابعه واحتساب الخبرات لنا
(0)
(0)
نورة سلمان العفالق
31/01/2015 في 10:13 م[3] رابط التعليق
اشكر وزيرنا الجديد علی هذة الفكرة النيرة ونحن متفائلون بك كثيرا بعد الله ان تريحنا من حمل ثقيل فوق كاهلنا طال سنين ..المعلمة الام الزوجة الخادمة في بيتها هي بالاخر عبارة عن بشر وضعيف تصارعها الظروف الجبارة من زوج عنيف وابن عاق وام مربضة وخادمة متوحشة ومديرة صارمة وطالبات يسخرن منها .. تحتاج لوقفة استراحة محارب ..تتمثل في الاجازة بنصف الراتر او بدون راتب وتترد كثيرا وترفض كثيرا بسبب ما تسببه من ضغط عمل علی زميلاتها وبسبب عدم توفر بديلة مناسبة .. نرجو توفر البديلات للظروف الطارئة للمعلمة مما يجعلها ترجع اقوی وتكسب البديلة خبرة جميلة وشكرا 6
(0)
(0)
لمار
31/01/2015 في 10:14 م[3] رابط التعليق
انا طالبة تعليم عن بعد .. لا اطالب بتخفيض الرسوم اطالب ان شهادتنا تكون معتمده ويكون فيه وظايف لنا اذا تخرجنا .. الحياه ما ساعدتنا في البدايه نكمل تعليمنا والحين كملنا عن بعد وخايفين من المستقبل ..
(0)
(0)
أبو عبدالله
31/01/2015 في 10:14 م[3] رابط التعليق
المستوى المستحق وهو الثالث وتكمل دراسة البكالوريوس بتخصص المختبرات التعليميه
(0)
(0)
عبدالله العسيري
31/01/2015 في 10:14 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نريد من سعادتكم النظر في أعمدة الجامعات نريد اهتامهم بالطالب والإصغاء للطلاب وشكاويهم لان الدكاترة من الاردن وفلسطين يمارسون الاستفزاز للطالب السعودي البعض وليس العموم. ونريد الغاء اختبار القدرات لخريجين كلية الهندسة اختبار غير منطقي فقط للتعقيد الطالب يدرس ٥ سنين هندسه ويطبق ٦ اشهر ثم يأتي اختبار معقد يلغي كل طموحاته . دمتم بود
(0)
(0)
نواف
31/01/2015 في 10:15 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
نريد النظر في خريجي قسم القراءات صعوبة تعيين ويتبعه صعوبة نقل والاحتياج كل سنه اثنين وثلاثة هل يعقل
معدلي ٣٠٣٧
مع مرتبة الشرف الثانية ولم يتم تعييني ولا حتى وظائف ادارية .
(0)
(0)
علي الغامدي
31/01/2015 في 10:16 م[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص للحصول على درجة البكالريوس
(0)
(0)
ماجد المالكي
31/01/2015 في 10:16 م[3] رابط التعليق
نحن محضري المختبرات ظلمنا اشد الظلم حيث لم نعطا مستوانا المستحق ولم يسمح لنا باكمال دراستنا وتطوير تخصصنا
(0)
(0)
محضر مختبر مسكين
31/01/2015 في 10:16 م[3] رابط التعليق
نريد من الوزير الدخيل ان يعطينا مستوانا المستحق المستوی الثالث وفتح البكاليورس لاكمال دراستنا في جميع جامعات المملكة تكفی يالدخيل انا داخل علی الله ثم عليك
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(0)
أصالة العلم
31/01/2015 في 10:16 م[3] رابط التعليق
اسال الله يقدره على حمل الأمانة وان ينصفنا ممن يترأس علينا؛ وأتمنى تعديل مستواي الذي يقف أكثر من ثلاث سنوات بالانتظار ومن جاء بعدي بواسطة عدل مستواه حسبنا الله. أتمنى إكمال برنامج الدكتوراه بتفرغ
(0)
(0)
نجلاء زيد
31/01/2015 في 10:18 م[3] رابط التعليق
ابارك لك هذا المنصب وارجو من الله عز وجل ان يعينك على فعل ما يرضى الله ولى رجاءمن معاليكم وليس امرا انا خريجه عام 1420 من جامعه الامام دعوه واعلام واتمنى وظيفه اداريه او اى وظيفه مناسبه لى فأتمنى ان تحققوا هذا الشى لى واكون شاكره على اهتمامكم بهذا الشى ودمتم سالمين
(0)
(0)
سميره العمري
31/01/2015 في 10:20 م[3] رابط التعليق
نبارك لك هذا المنصب ونتمنى من الله ثم منك انصاف التعليم والمعلمين انا خريجه عام 1422 ولي 13 سنه انتظر التعليم واتمنى ان اكونن اداريه جت لي وظيفه اداريه وبسبب خطا في التخصص استبعدوني والخطا منهم وليس منى زمعي اثباتاتي وراحت الفرحه بان اكون لي دور بالمجتمع بسبب خطا منهم اتمنى النظر لنا يالقديمات وتعب سنين الدراسه واخرتها قياس ويضيعون اللى بقي من اعمارنا وغيري الكثير ارجواانصافي ولك جزيل الشكر
(0)
(0)
Haifa
31/01/2015 في 10:20 م[3] رابط التعليق
ابي اقلام سبوره وتوفير جهاز كمبيوتر وطابعه والات تصوير وورق A4
واي استراتيجيه مطلوب مني انفذها توفير أدوات توفيرها وابي حمامات نظيفه وعامله نظيفه من الحكومه تكون صغيره في سن تقدر علئ شغل وتنظيف السعوديات عندنا كلهن كبيرات في سن وذابحهن سكر والرومانيزم
(0)
(0)
منيره محمد خلف العنزي
31/01/2015 في 10:20 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم مبروك للوزير المنصب واتمنى عدم الحسد هولاء معلمات كبيرات لهم خبره ومعلمات قديرات حب الاخيك ماتحب لنفسك والارزاق بيد الله وانتي ياشابه ربي اطفالك صغار بحاجتك وشمرا
(0)
(0)
talal
31/01/2015 في 10:21 م[3] رابط التعليق
اتمنى انك ترفعون مكأفاة طلاب الجامعة وهوا الشي الوحيد الي مااهتمو اه من سنين
(0)
(0)
محمد جابر يحيى غزواني
31/01/2015 في 10:21 م[3] رابط التعليق
دكتور عزام تحية طيبة ومبروك المنصب الجديد ونسأل الله لك التوفيق والسداد نريد من معاليك النظر للدرجات والفروقات المستحقه لكل معلم وأيضا إلحاق الدارسين دراسات عليا في الجامعات السعودية بالبعثات الداخلية وفقك المولى
(0)
(0)
محمد بالغيث الشهري
31/01/2015 في 10:21 م[3] رابط التعليق
معلمون واكملوا دراستهم بالجامعه لمرحله الدكتوراه ولم يتم تفريغنا لعدم وجود مقاعد شاغره ونحن ندرس الآن بدون راتب والسبب الوزاره في تاخير التقديم على الايفاد واعلان المقبولين والجامعه تطلب منا التاجيل في اول اسبوعين من الدراسه وبهذا تورطنا في الدراسه ولم يتم تفريغنا واشترطوا الوزارة اجازه دراسيه وهذا سبب معاناتنا
(0)
(0)
عبدالله بن محمد علي فرج
31/01/2015 في 10:21 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة /دكتوري العزيز ، وفقك الله وسدد خطاكم في مسيرة التعليم وفي حياتكم العملية ، ١- نريد من سعادتكم استرجاع حقوق المعلمين من منذ تعينهم على البند .
٢- بدل السكن للمعلمين .
٣- العلاج في أحسن المستشفيات بدون عناء وتحويلات تأمين صحي .
٤- رفع رواتب المعلمين لأنهم هم من يخرج جميع الكوادر في جميع القطاعات العامة والخاصة والعسكريين وغيرهم .
٥- امنيتي أكمال الدكتورة في أحدى جامعاتنا الحبيبة في بلادنا دون تعقيد في التقديرات وغيرها .
تحياتي .
(0)
(0)
Haifa
31/01/2015 في 10:22 م[3] رابط التعليق
نسيت اختبارات للمرحلة الابتدائيه من الصف الاول ابتدائي
(0)
(0)
اقوى ظلم وقع على محضري المختبرات
31/01/2015 في 10:22 م[3] رابط التعليق
اقوى ظلم وقع علينا محضري المختبرات لم نعطى المستوى الثالث وحرمنا من تكميل دراستنا
(0)
(0)
مبارك السبيعي
31/01/2015 في 10:23 م[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص للحصول على درجة البكالريوس لتطويرنا والنهوض بالمختبرات الى الافضل علماً بان المناهج جديدة ويجب التكميل وتكثيف الدورات التدريبيه لنا
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(0)
مواطنه ksa
31/01/2015 في 10:23 م[3] رابط التعليق
أتمنى يصل صوتنا
انا موظفه بمدرسة مدخلة بيانات لي ثمان سنوات ونصف وراتبي ع المعلمات وأواجه. ظلم فهم لا يعملون شي وكل شي علي والراتب جدا بسيط والظروف حدتني لعمل هذه الوظيفه
أتمنى ان يكون هناك ترسيم لنا كموظفات نعمل بالمدرسة ونكمل بالبيت باقي الشغل ونعمل بأمانه أتمنى ان يكون لنا راتب ثابت يكفي حاجتنا وعلى قدر تعبنا بالنظر لسنوات خدمتنا
هذا ولكم جزيل الشكر
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(1)
معاذ السهلى
31/01/2015 في 10:24 م[3] رابط التعليق
أنصاف محضري المختبرات وأعطاهم المستوى المستحق ومستشفيات للمعلمين وبدل سكن والنقل الخارجي محتاجين نقرأب من اهلنا
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(0)
مواطنه ksa
31/01/2015 في 10:25 م[3] رابط التعليق
علما ان راتبي ١٥٠٠ بمدرسة طالباتها اكثر من ٥٧٠ طالبه
(0)
(0)
أم دانه
31/01/2015 في 10:27 م[3] رابط التعليق
نبارك للوزير المنصب الجديد وإن شاء الله رب يعينه ع تحمل وزارة كبيرة مثل وزارة التربية والتعليم – سيدي أمامك قائمة كبيرة من المتطلبات والتي نعلم تماماً بأنها لاتخفى عليك من خلال متابعة مواقع التواصل الإجتماعي . في الغرب حظيت وزارة التربية النصيب الأكبر من الاهتمام وبالتالي ارتقى التعليم لديهم لأنهم رفعوا من شأن المعلم وكان هو أعلى راتب في الدولة كيف لا وهو الذي علم جميع طبقات المجتمع؟؟! في المدارس أثقلت علينا كثير من المستجدات التي أرهقت منسوبات المدرسة ككل لذا نرجو النظر فيها ، أيضا لايخفى ع سيادتكم ماتتحمله المعلمة من ميزانية من جيبها الخاص من أجل أن تسير عملها ع أكمل وجه ، راتب المعلمة من حقها لأنه مقابل جهدها ومع ذلك تقوم المعلمة بشراء دفاتر التحضير وسجلاتها وكذلك وسائلها وجهاز بروجكتر والمحمول وهدايا تشجيعية للطالبات ومشاركة في الأنشطة وتزيين الفصول وووو فإلى متى ؟؟؟؟ كذلك نرجو النظر في احتساب بند ١٠٥ فلم نكن عالة ع المجتمع كنّا نقوم بعملنا أسوة بالأخريات المرسمات وبراتب مقطوع ومن الظلم عدم احتسابها في الخدمة- نريد من وزير التربية الاستماع لمن يعنيه الموضوع مباشرة ودون وسيط حتى يكون هناك مصداقية في الطرح ووضوح- داعين المولى أن يوفقه ويعينه .
(0)
(0)
محمد
31/01/2015 في 10:28 م[3] رابط التعليق
أتمنى إلغاء كفايات المعلمين و المعلمات .. أو وضع آلية تجعل من القياس يدخل مع نقاط المفاضلة و ليس أن يكون القياس شرط أساسي للتعيين ..
يعني يكون المعدل الجامعي و الأقدمية و كذالك القياس و من ثم تكون هناك درجة مكافئة بمعادلة معينة ..
بمعنى ألا يكون إختبار الكفايات فيه نجاح و رسوب .. و أتمنى أن نبتعد أن يكون القياس معيار أساسي للتعيين ..
و كلنا ثقة فيه يا وزير بعد الله ،،،
(0)
(0)
ام عبدالله
31/01/2015 في 10:30 م[3] رابط التعليق
ابارك لك الثقه ونامل منك كل خير بند ١٠٥ عام ١٤١٧ ارجو منحنا سنوات الخدمه والدرجه المستحقه كذلك تقليص سن التقاعد الى خمسه وعشرين سنه سن الزامي كذلك فتح في كل مدرسه حضانه وفي كل حي رياض اطفال وترجع اختبارات الوزاره ويعاد النظر في تقسيم الدرجات على الدراسه ٣٠%وعلى القدارت ٧٠٪ هذا ظلم لحهد الطلاب والمعلمين واجحاف بالجهود المبذوله في هذا المجال
(0)
(0)
سامي مرشد الصحفي
31/01/2015 في 10:31 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير
اسال الله لكم التوفيق والسداد
(0)
(0)
ام ميساء
31/01/2015 في 10:31 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم اسال الله ان يوفقك لما فيه مصلحة لابنائنا استاذي ارجو النظر في وضع المساعدالاداري في الترقية وسلم التدرج الوظيفي وحقنا في الدورات والتطوير في العمل الاداري ووضع المساعد الاداري الحاصله على شهادة بكلريوس وتعين على المرتبة السادسه اتمنى ان لا تتجاهل وضعنا والله الموفق .
(0)
(1)
كوثر جمعه محمد الحربي
31/01/2015 في 10:31 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -سعادة وزير التربية والتعليم عزام الدخيل-انامعلمة- ولدي مشروع لتطوير التعليم-بحيث نستبدل الكتاب -بالكتاب الالكتروني باستخدام جهاز لوحي كالايباد او جهاز لوحي اخر ارجوا من سعادتكم التواصل معي لإيضاح المشروع اكثر وأهدافه .ولكم جزيل الشكر والتقدير.
(0)
(0)
مجروح
31/01/2015 في 10:33 م[3] رابط التعليق
انا من خريج الرياضيات عام 1433 اصبحت عقدتي في قياس رغم ان معدلي ٣.٩٨ شنو ذنبي في قياس ورب الايات ماخليت كتاب الا واطلعت عليه واحس انا مظلومين وربي حرام عليكم نبي نتعين
(0)
(0)
نوال
31/01/2015 في 10:33 م[3] رابط التعليق
انا خريجة بكالوريوس تخصص تاريخ من عام ١٤٢٣
والى الان لم يتم تعييني واريد التعيين في منطقه تبوك
مع العلم ان تخصصي ليس عليه طلب كثير
(0)
(0)
امل الحربي
31/01/2015 في 10:35 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نريد ان تلغي قياس ونتوظف حكومي وتطلع لمعلمات الاهليه وحقوقنا ضايعه عندهم ليس لنا اي كلمه نعطي بكل مافينا ورواتبنا قليله وحقوقنا مهظومه لا اريد الا ان اتوظف حكومي وتلغي اختبار قياس اللي ضيع مستقبلنا ولك منا جزيل الشكر ابنتك امل الحربي
(0)
(0)
محمد
31/01/2015 في 10:38 م[3] رابط التعليق
أرجو أيضاً النظر إلى معلمي المدارس الأهلية بعين الاعتبار .. رواتب متدنية .. ضغط عمل .. معاملة سيئة من مُلاك المدارس و من الأشخاص المسئولين عن المدارس …
لا يوجد خدمات تُواكب المجهود الجبار الذين يقدمونه ..
عموماً لماذا لا يكون هناگ تثبيت للمعلمين السعودين مثلاً و العاملين في المدارس الأهلية و خصوصاً من أمضى أكثر من عام في مدارسهم أو دعم حكومي أقوى لهؤلاء المعلمين مادياً .. مادياً .. مادياً .. و كذلك بترحيل الجيد منهم إلى الحكومي …
ثقتنا فيگ كبيرة بعد الله يا وزير ،،،
(0)
(0)
أنور المالكي
31/01/2015 في 10:40 م[3] رابط التعليق
إلى معالي الوزير لي مايقارب 5 أعوام وانا أطالب بحقي في تحسين المستوى ولم ينصفي أحد بداية من الديوان الملكي إلى جميع الوزارات المعنية ارجوا من الله ثم من معاليكم تحقيق حلمي وإعطاء حقي المغتصب ظلما .لكم الشكر
(0)
(0)
Dalles
31/01/2015 في 10:40 م[3] رابط التعليق
حذف نظام التراكمي
(0)
(0)
أم عبدالله
31/01/2015 في 10:41 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
انا معلمة لقد تم ترسيمي ولله الحمد ولكن لم يتم احتساب سنوات خدمتي حيث كنت على بند محو الاميه ست سنوات لا نريد فروقات ماليه لكن نريد فقط احتساب ماذهب من اعمارنا وبعد هذا التعب تم تعييني بعد ١٢ سنه من تخرجي متى نتقاعد نحن المعلمات اللاتي اصبحت اعمارنا تقارب الاربعين ونحن في بدايه مشوارنا التعليمي
نرجوا من الله ثم من سعادتكم النظر في موضوعنا حيث هذه الست السنوات لم تصرف لنا بدل غلاء المعيشه من عام ١٤٢٥ الى ١٤٣١ بمحافظه الاحساء
ولكم جزيل الشكر
(0)
(0)
أصالة العلم
31/01/2015 في 10:42 م[3] رابط التعليق
انقلوا له ارجوكم، أننا تعبنا من الوعود من الكلام من التسويف!!!! نحن كرهنا مهنة التعليم لما نجده من جحود واستهتار الطلاب وتطنيش وتهميش من يترأس علينا؛ لمن نذهب ولمن نشكو بعد الله؛ قولوا له ان المعلم في حالة يرثى لها من تهديد ووعيد ومن طالب عنيد؛ مرة أخرى ان كان سيطلع على تعليقاتنا نرجوه ثم نرجوه لا نريد وعود وتسويف نحتاج الآن الآن البت في مشاكلنا وحل قضايانا دون تأجيل، بقلم معلمة اعياها طول الانتظار
(0)
(0)
مرام الاحمدي
31/01/2015 في 10:42 م[3] رابط التعليق
اتمنى ان ربي يرزقني بوظيفه حكوميه ان كانت تدريس او اداريه انا متخرجه بتقدير مرتفع تخصصي تربيه فنيه
واتمنى الغااء قيااس
(0)
(0)
نجود
31/01/2015 في 10:43 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحنوا الآن نتعب وندرس لتحقيق حلماً منذوا الطفولة نريد الحصول إليه نتخرج بﻹمتياز لكن لم تعد الشهادة والأمتياز مهم بسبب القدرات ماذنبنا أن كان إختبار الساعات القليله الذي يحدد مصيرنا وال12 سنه لم تنفعنا أتمنى أن لم يكن للقدرات تحديد المصير.
(0)
(0)
صفيه الدوسري
31/01/2015 في 10:43 م[3] رابط التعليق
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ابارك لوزير التعليم هذه الثقه الملكيه بتعيينه وزيرا للتعليم فاعانك الله على هذه المسؤوليه الكبيره وسدد خطاك اتمنى ان ينظر معالي الوزير حفظه الله في الغاء دفتر التحضير وتخفيض نصاب المعلمه الي15 حصه والتقاعد علي20 سنه هذا والله يحفظكم ويرعاك.
(0)
(0)
ميس
31/01/2015 في 10:45 م[3] رابط التعليق
انا خريجه 1419 الی الآن موظفه اهليه
متی احصل علی وظيفه حكوميه؟؟
(0)
(0)
يحيى علي يحيى قصادي
31/01/2015 في 10:45 م[3] رابط التعليق
اسال الله ان يعينك على تحمل الأمانة والقيام بها على الوجه المطلوب أنا معلم رياضيات خبرة ٢٢ سنة ودي ان اكتب بعض المقترحات :-
١- اعادة هيكلة الكتب وتطويرها بالأفكار الإيداعية مراعية احتياج سوق العمل ورقي الوطن
٢- الاهتمام بالمعلم وتطويره تطويرا فعليا وجلب المفكرين والمثقفين للرقي بالمعلم والاهتمام بالدورات المفيدة
٣- اعادة هيبة المعلم وطرح مسابقة المعلم المبدع وتحفيزه ليتسنى له إعطاء ما عنده
٤- اعادة النظر في لايحة الاختبارات وإعادة الاختبارات من الوزارة ومراقبة المدارس الأهلية وتقليص تسريب الطلاب الى المدارس الاهلية بداعي كب الدرجات
٥- الاهتمام بالمدارس وتهيئتها التهيئة المناسبة مواكبة الدول المتقدمة ومرغبة الطالب للتعلم
٦- وضع بعض الحوافز للمعلم مثل التأمين الصحي والتخفيض في الفنادق والطيران والسفر والمطاعم وغيرها
٧- وضع ضوابط لتقييم المعلم والرفع به من قبل مختصين لهم الدراية الكاملة ٠
٨- تشكيل لجان في كل مركز من المعلمين المتميزين لمناقشة السلبيات وطرح الجديد وتقويم المراكز نهاية كل فصل ٠
٩- إعداد لقاء مفتوح لمناقشة الجيد وسمع الصور من قبلكم
والله يحفظكم ويسدد خطاكم على الدرب يتولاكم
(0)
(0)
روان
31/01/2015 في 10:46 م[3] رابط التعليق
نريد رقااابه في المدارس الخاصه على زيادة عدد الحصص عن النصاب التدريسي المخصص في وزارة التعليم
(0)
(0)
لمى الزمل
31/01/2015 في 10:46 م[3] رابط التعليق
ارجو بإلغاء نظام التراكمي بسبب ظلمه لكثير من الطلاب والطالبات وشكرا
(0)
(0)
فاطمه العتيبي
31/01/2015 في 10:46 م[3] رابط التعليق
النظر في ملف بند ١٠٥ الذي لطالما اهمل واحتساب سنوات الخدمه التي هي من اعمارنا .
اعادة النظر في بعض المناهج وبالذات في المرحله الابتدائيه والمتوسطه وبالذات العلوم .
تخفيف الضغط على المعلم وعدم الزامه بما لايعود نفعا على الطالب وماهو فقط اهدار وقت .
اعاده هيبة المعلم التي اهدرتها بعض القرارات الجديده وبالذات المنظومه .
الغاء القدرات والتحصيلي وعودة اختبارات الوزاره .
تقليل عدد الطلاب في الفصل بالذات في المراحل العليا ليتسنى للمعلم متابعة الطالب متابعه تعود بالنفع
(0)
(0)
طلال العنزي
31/01/2015 في 10:46 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم اما بعد
انا اختبرت القدرات وجبت اول مره ٦٤ والمره الثانيه ٦٦
والمره الثالث قررت اني اذاكر بقوه ولكن اختبرت وللأسف وقفوا نتيجيتي يقولون انه تغير في الاداء
وانا اطلب هذه الدرجه من الله ثم من وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل
(0)
(0)
روان
31/01/2015 في 10:47 م[3] رابط التعليق
نريد رقااابه في المدارس الخاصه على زيادة عدد الحصص عن النصاب التدريسي المخصص في وزارة التعليم وضغط الحصص اصبح ضغط نفسي وجسمي
(0)
(0)
ألم
31/01/2015 في 10:47 م[3] رابط التعليق
امنية عمري اقرا مبروك تم نقلك لان خمس سنوات وانا متشتته انا واولادي هم بمكان وانا بمكان ويارب على يده الدكتور عزام بعد الله يلتم شملنا
(0)
(0)
نوني
31/01/2015 في 10:48 م[3] رابط التعليق
الغاء الاختبارات النهائية ونكتفي باختبارات شهريه
(0)
(0)
Fatima
31/01/2015 في 10:49 م[3] رابط التعليق
اضافة مادة تجاره و اقتصاد للمرحله الثانويه .. حتى نعلم ابناءنا الاعتماد على انفسهم و كيفية صنع مشاريعهم الصغيره بدل الانتظار في طابور الوظائف
(0)
(0)
الاستاذ عبدالكريم
31/01/2015 في 10:49 م[3] رابط التعليق
اقنراحي تخفيض نصاب المعلم الى ١٨ حصة اسبوعية وضخ دماء جديدة من المعلمين المنتظرين ليتسنى للمعلم اعطاء افضل ماعنده ومن ثم يحاسب المعلم المقصر .
ارجو ان يصل صوتي لوزير التعليم
(0)
(0)
بدرية علي محمد الجابري
31/01/2015 في 10:50 م[3] رابط التعليق
منح المعلمة اجازة لانهاء الدراسات العليا( ماجستير – دكتوراه ) في أي تخصص كان
والمبادره بتعديل مستواها بشكل سريع بعد الإنتهاء من الدراسة
(0)
(0)
علي حسين
31/01/2015 في 10:50 م[3] رابط التعليق
بالنسبة لمعلمي المدارس الأهلية
ما هو مصيرهم ؟ ولم ألغيت الخبرة؟!
وهل هنالك ترسيم حكومي لهم في المستقبل
في نفس مدارسهم الأهلية
بالنسبة للتقويم المستمر
بالمرحلة الابتدائية
لماذا لا يعاد النظر في طريقته أو أسلوبه
بدلا من 1 في كل مادة ، تكون درجات معينة في كل مهارة وعلى أساسها يتم الحكم على نجاح الطالب أو رسوبه.
(0)
(0)
اسماء محمد.
31/01/2015 في 10:50 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله ووبركاته.
اقترح تخصيص مبلغ مادي لطلاب وطالبات الجامعه، الموازي (مسائي).
(0)
(0)
هند علي صالح
31/01/2015 في 10:50 م[3] رابط التعليق
انا متخرجه عام ١٤١٧ وعندي خبره ١٤سنه تدريس بمدارس اهليه ابغى اتوظف اداريه بالاشراف التربوي بمدينه الرياض
(0)
(0)
عاطلة
31/01/2015 في 10:52 م[3] رابط التعليق
متخرجة لي ٩سنوات وبنسبة عالية تخصص فيزياء ارجوا من الله ثم منك توظيفي وتوظيف كل متأخرة مللنا الإنتظار
(0)
(0)
ابوعبدالرحمن
31/01/2015 في 10:53 م[3] رابط التعليق
سيدي وزير التعليم الموفق
لك مني انا احد منسوبي وزارة التعليم اجمل تحية وسلام وبعد
اتمنى من سعادتكم أن تكرمونا بالتأمين الطبي وبدل السكن وكذلك هيبة المعلم اللتي ضاعت من قبل
وتقبل سلامي
(0)
(0)
خالد حمد السليم
31/01/2015 في 10:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهنيك يامعالي الوزير بهذا المنصب والتكليف الجديد وخصوصا بعد الدمج
وأنا بصفتي أحد منسوبي وزارة التربيه والتعليم لدي الكثير والكثير لأتكلم عنه
أولا مايخصني
١- أنا من الأحساء وعينت في حوطة بني تميم ثم نقلت لمحافظة الجبيل وهذه هي السنة الثالثة بالجبيل ويوميا اتردد من الأحساء إلى الجبيل في مسافة تتعدئ ٤٠٠ كيلو. يوميا من دون السكن ليوم واحد هناك
٢- وكنت اطمح بتدريس مستوئ عالي غير المرحلة الابتدائية مثل معيد جامعي فهل يحق لنا التنقل بين مراحل التعليم بعد الدمج
٣- في قرية الوزية بالأحساء سوف يتم فتح مدرسة متوسطه فهل يحق لي أن أنقل لمتوسط أقل قليل لان ثلاث أرباع طاقتي تذهب في الطريق ذهابا وإياباً ونفسيا
ثانياً
بخصوص التعليم وأنت أكثر حرصا مني
١- للأسف التعليم والمعلم ضاعت هيبته لأقصئ حد فلا يحترم ولا يسمع منه إلا من حزم الأمر بقوة شخصيته وحافظا لكرامته مهما كلفه الامر
٢- بعد عودة الاختبارات تحرك البيت مجتهداً خوفاً على أبنائهم من الرسوب فلها أثر إيجابي لكن
بما أني أقوم بتدريس مادة العلوم. وأنا اراجع المادة لأخي الذي يدرس في قرية ثانيه وأضع له أسئلة مراجعه ع حسب المهارات المقرره
يأتيني ثاني يوم يقول لم يأتينا الا هذا السؤال والذي يكون مهارة في صفحة رقم ٧٠ علمت انه لم يختم الا نصف منهج العلوم
وبما اني كنت ادرس ٢٣ حصة بمعدل ٣٠٠ طالب كان يرهقني تصحيح الأوراق وإدخال المهارات في برنامج نور
فكنت أفكر بطريقه ياليت تنظرون إليها يامعالي الوزير بعدة جوانب منها معرفة مستويات الطلاب وضمان أداء المعلمين ولعمل تغذية راجعه
وهي (( تحدد الاختبارات في يوم معين من بداية السنه وتكون من قبل الوزارة موحدة الأسئلة ع شكل اختيار من متعدد والأجابة على طريقة تلوين الاجابة الصحيحة وتصحح بكمبيوتر مثل معاهد ارامكوا واختبار قياس )) وتدخل النتائج تلقائيا
٣- للأسف كثير من المختبرات المدرسية والوسائل التعليمية غير متوفرة وغير مجهزة
وكنت اقترحت على مدير المدرسة إنشاء خمس معامل بكامل وسائلها وتجهيزاتها المعلم ثابت والطالب متحرك ع شكل قاعات
وهي (( معمل علوم متوفر – معمل رياضيات – معمل دراسات اسلاميه – معمل لتعليم اللغة – معمل الإجتماعيات – غرفة الفنية والأشغال اليدوية ))
بحيث تجهز بكل مايحتاج للمادة من وسائل من مرئيات وصوتيات
كان حلم لي إكمال دراستي الماجستير قبل الوظيفة لكن ننتظر تحسن الظروف لان معدلي فيه نقص الشيء البسيط
٤- النشاط المدرسي من أهم الأحتياجات في مدارسنا لكن للأسف مهمل. بشكل كبير رغم فائدته المهمة للطالب .
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نوف القحطاني
31/01/2015 في 10:54 م[3] رابط التعليق
تكفى طلبتك حقق املي بعد الله
الرسالة
اانا مواطنة سعودية لي شهادة دبلوم وخبرة والعمل في عدة مدارس اهلية وحكومية وسبق وصدرة معاملة لي من مكتب سمو زوير التربية والتعليم الامير سمو الامير خالد الفيصل ولكن معاملتي توقفت في شئون الموظفين بجده لان ليس لدي واسطة ارجو من سماحتكم مساعدتي في الحصول على وظيفة حكومية استطيع من خلالها مساعدة زوجي على ظروف الحياة حيث ان ظروفنا المادية سيئة بعد القروض حيث لايصفى لنا من راتبي وراتبه غير 2300ريال وذلك ايضا بسبب ايجار الغالي جدا 36الف ريال الحياة بجدة صعبة جدا ارجو من سعادتكم مساعدتي. وشكرا ابنتكم علما ان رقم معاملتي ٣٥١٠٩٢٤٧٨
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فاطمة الزهراني
31/01/2015 في 10:55 م[3] رابط التعليق
1-الغاء اختبارقياس فنحن معلمات ذات خبره وقديمات التخرج .
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منيره الشهراني
31/01/2015 في 10:56 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
معالي الوزير اختبار كفايات يعتبر اهانه للمعلم ولطالب الجامعي نتمنى النظر في موضوع هذا الاختبار هو مجرد تحقير للمعلم والطالب الجامعي
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فاطمة الزهراني
31/01/2015 في 10:58 م[3] رابط التعليق
توظيف المعلمات .. معلمة لغة انجليزيه ..خبره ثلاث سنوات في المدارس الاهليه . خريجة جامعة الباحة .اريد الوظيفة في نفس المنطقه في المندق او تهامة او في منطقة جدة
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جوان
31/01/2015 في 10:59 م[3] رابط التعليق
مانبغى اسألة وزارة السنه الجايه
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فاطمة الزهراني
31/01/2015 في 10:59 م[3] رابط التعليق
لك جزيل الشكر معالي الوزير ..نتمنى تحقيق مطالبنا ..والله ولي التوفيق
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هشام الوكيل
31/01/2015 في 10:59 م[3] رابط التعليق
1) إعادة هيبة المعلم في المدارس .
٢) القضاء على المباني المدرسية المستأجرة في المملكة.
٣) بدل السكن للمعلمين .
٤) تقنين التقويم المستمر
٥) اكتشاف مهارات الطلاب المختلفة .
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حميد احمد محمد المالكي
31/01/2015 في 10:59 م[3] رابط التعليق
ازف لك التبريكات بالثقة الملكية الغالية
والى الامام يا دكتور عزام
رائد نشاط
متميز
كرمت على مستوى منطقة الرياض .في برنامج مبادرتي الوطنية كأفضل مبادرة .
احتاج نقلي من اسكان الخرج
حيث ان سكني في الدخل المحدود
واداوم باسكان الحرج
ويعلم الله اني اصلي الفجر واخرج من منزلي
ولا اصل مقر دوامي الا الساعة السابعة والنصف .
لدي اطفال في الروضة والتمهيدي اضطر بالوقوف معهم امام مدرستهم حتى تفتح ابوابها .
ارجو من الله ثم منك نقلي الى مركز السويدي
او الغرب .الله لا يحرمك الاجر
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(0)
معلمة أرهقتها كثرة التكاليف !
31/01/2015 في 11:01 م[3] رابط التعليق
نبارك لك و لأنفسنا توليك هذا المنصب لأنك بالفعل تستحقه
و نرجوا أن يوفقنا الله و إياك لكل ما يحبه و يرضاه
أتمنى و كثير من المعلمات غيري رفع المناوبة عنا و كل ما من شأنه أن يعيق تقدم المعلمة كمعلمة و مربيه
تحتاج للكثير من الوقت و الجهد حتى تلبي بعض ما تكلف به فكيف بتكاليف ليست من اختصاصها و تمثل عائقا أمام تقدمها
أيضا
المنظومة الجديدة و ما فيها من ظلم لمربي الأجيال
فكيف يخصم من أدائهم الوظيفي و يهدد بالحسم من رواتبهم بسبب غياب طلابهم
أي عقل ممكن أن يستوعب هذا الإجحاف بحق المعلم ؟!
نثق بالله ثم بك في إعادة هيبة المعلم بأسرع وقت ممكن
جزيتم خيرا .
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محمد مقبل
31/01/2015 في 11:02 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اقتراح ليش مصير دوري مدارس علي مستوي المملكة خاصتن الابتدائية وشكرا
(0)
(0)
اقوى ظلم وقع على محضري المختبرات
31/01/2015 في 11:02 م[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص للحصول على درجة البكالريوس
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ريم
31/01/2015 في 11:04 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لدي عدة أمور آمل الاطلاع عليها:
١- فتح باب الاشراف المشترك وليس الاقتصار على الابتعاث الخارجي فقط او تيسير الابتعاث الداخلي للمحاضرين الذين اصبحو أغلبية في الجامعات والظروف الاسرية تمنع السفر خارجيا
٢- عدم فتح باب الابتعاث للجميع لا سيما لخريجي الثانوية الا بشروط اولها اثبات المتقدم انه مؤهل لتمثيل الوطن خير تمثيل ( كشهادة الوالدين /إمام المسجد/المعلمين) ووضع ضوابط للحد من العودة صفر اليدين وتدهور الاخلاق
٣- استعارة اساتذة ودكاترة للجامعات الناشئة لتعزيز برامج الدراسات العليا
وفقنا الله وإياكم الى ما فيه الخير والصلاح
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منى العبيدي
31/01/2015 في 11:04 م[3] رابط التعليق
انا معلمة حاسب بالثانويه الثامنه لتحفيظ القران بحي الروابي
١-نريد نحن معلمات الحاسب معامل حديثه ومجهزه بعدد يكفي ٣٨ طالبه من الحاسبات ، بالاضافه نريد معملين في المدرسه ليتسنى لجميع المراحل الدراسه ولا يكون هناك تضارب بين فصلين .
٢- نريد الغاء الاختبارات النظريه لمادة الحاسب والاكتفاء فقط بالاختبار العملي.
٣- نريد محضرة معمل تقوم بفتح الاجهزه قبل دخول الطالبات للمعمل ، وايضا تزود الحاسبات بالبرامج المنهجيه المطلوبه لكل جهاز لان ذلك يشكل عبء على معلمة الحاسب ويتم عمله اثناء اوقات خارج الدوام.
٤- نريد صيانه دوريه للحاسبات في المعمل.
٥- نريد اله تصوير واوراق خاصه بمعمل الحاسب ليتسنى للمعلمه اعداد اوراق العمل المتطلبه في الدروس وتوفيرها لجميع الطلاب.
٦- اريد مكتب خاص بي في غرفة المعلمات كي انجز عليه عملي.
٧- اريد بدل خطر يصرف لي مثل سائر التخصصات .
٨ نريد مسوؤلات امن في المدارس ليخف عبء المناوبه الصباحيه واثناء الظهر على المعلمات فنحن هدفنا التعليم وليس حراسة الطالبات قبل دخولهن وبعد انتهاء الدوام الرسمي.
٩- نريد تكليف الاداريات بحصص الاحتياط بدلا من المعلمه لان عددهن كبير في كل مدرسه بدون اي عمل يذكر .
شاكره اهتمامكم ،،
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أبو إبراهيم
31/01/2015 في 11:05 م[3] رابط التعليق
أولاً أبارك لمعالي الوزير ثقة الدولة في تعيينه في هذا المنصب وأسأل الله أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة ثانياً مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم أنشء نوادي أحياء داخل المدارس الحكومية وقد اخترت من ٨ أشهر لإدارة أحد هذه الأندية وهو في مدينة الرياض وقد كان هذا النادي في من المشاكل في عدم قيم بعض المشرفين بمهامهم الموكل لهم وتربطهم علاقة حميمة وقوية مع مدير إدارة النشاط في تعليم الرياض فحاولت جاهداً إثبات تقصيرهم في العمل ورقياً ورفعت به للإدارة فكُلفت لجنة لزيارة النادي والتحقق من ذلك وبالفعل تم زيارة اللجنة للنادي والتحقق من الأمور الكتابية وكتبوا في توصيتهم المقدمة لمدير النشاط بنقل هؤلاء الشخصين من النادي ، فتفاجأت بقرار نقلي معهم من النادي فسألت أحد أعضاء اللجنة عن القرار فدكر لي أن التوصية لم يكتب في كمدير أي شئ وأن النقل والإعفاء من إدارة النادي تم من مدير النشاط ولم يتم منهم فهم لم يكتبوا في كمدير أي ملاحظات … فهل تم إعفائي إرضاءً لمصالح شخصية أم هي بأهراء شخصية … ويعلم الله أنه لم يتم الرفع بهؤلاء الشخصين إلا من باب الأمانة… والله على ما أقول شهيد
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طالبة منحة
31/01/2015 في 11:05 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهنئ معالي الوزير عزام الدخيل اولاً لتولية وزارة التعليم
لايخفى على حضرتكم ان طالب المنحه لا يدرج تحت حافز ولايستطيع العمل للكسب ولا تجري له مكافأة شهرية كسائر الطلبة الجامعيين فالبعثه الخارجيه تتكفل الدولة بكافة احتياج الطالب لانه في غربة وايضاً نحن طلبة المنح الداخليه يوجد الكثير منا مغترب عن اهله فمصدر معاش الطالب الاهل ويختلف من طالب لطالب فهناك طلبة لايستطيعون حتى شراء الكتب لان سعرها غالي خصوصا الكتب الطبيه وتصويرها ممنوع بلتالي يظطر لاستذكارها مع زميل له مم يترتب على ذلك تدني مستواه ياحضرة الوزير لايخفى عليك غلاة الدنيا اهلنا بيصرفون على مين ويخلون مين احنا طلاب علم ونبي نخدم وطنا محنا ناس بطالة ارجو من حظرتكم النظر فينا ففينا الطبيب وفينا الممرض بذور صالحة تثمر يوم التخرج بإذن الله كن معنا ولا تخذلنا يادكتور عزام ❤️.
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أخلاص موسی جمعه
31/01/2015 في 11:06 م[3] رابط التعليق
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنی وضعنا علی الدرجه المستحقة نحن دفعه 1417 .
وعودة الإجازة الاضطرار عشرة ايام .
والغاء التفتيش علی المعلمات وانقاص مكانتهن وجزاكم الله خيرا
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(0)
غير معروف
31/01/2015 في 11:06 م[3] رابط التعليق
اتمنى الغاء الكتب في منطقه الجوف وابدالها باجهزه ذكيه
اتمنى التحديد لجميع الطلاب والطالبات
اتمنى منع الاختبارات الاتيه من الوزاره
اتمنى عدم تنفيذ ٨ حصص باليوم
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سرحان القحطاني
31/01/2015 في 11:07 م[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص للحصول على درجة البكالريوس
(0)
(0)
محضر مختبر مظلوم
31/01/2015 في 11:08 م[3] رابط التعليق
اتمنى منكم اضافة مادة مختبر علوم عملي يدرسها محضر المختبر ويؤهل لتدريس المادة بمؤهل بكالوريوس وتغيير مسمى محضر الى معلم العلوم العملي مثل الجامعات وشكرا
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عابده الحسين السلامي
31/01/2015 في 11:09 م[3] رابط التعليق
أنشأت بدعم جمعية خاصة روضة اهليه برسوم 300 في الشهر وخدمت أهالي الحي لمدة 6 سنوات .ومنذ ست سنوات ونحن نطالب تعليم الجبيل بتسهيل اعتمادها لانها الوحيدة في منطقة نائية .ولكنهم يقابلونا بالرفض ويهددون باعلاقها وتغريمناكونها لم ترسم.رسموها إذن يا وزارة التعليم.راتبي 1000 ريال فقط مدة فترة التدريس وزميلاتي ايضا رواتبهم بين 500 و 800 ونحن خريجات بكالوريوس.
ولكم تحياتنا
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RoZa
31/01/2015 في 11:09 م[3] رابط التعليق
اتمنى الغاء الكتب في منطقه الجوف وابدالها باجهزه ذكيه
اتمنى التحديد لجميع الطلاب والطالبات
اتمنى منع الاختبارات الاتيه من الوزاره
اتمنى عدم تنفيذ ٨ حصص باليوم
فقط هذا م نتمناه
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(0)
ام محمد
31/01/2015 في 11:09 م[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجوا من سعادة الوزير إنصافنا نحن حملة الماجستير والدكتوراه ونقلنا للأماكن المناسبة لتخصصاتنا حيث أن حملة الدكنوراه والماجستير في تخصصات الادارة والتخطيط وغيرها لازالوا في المدارس بدون الاستفادة من أفكارهم وتوجهاتهم لخدمة التعليم فنرجوا منكم حصر جميع حملة الشهادات العليا في الميدان وتكليفهم بمهام تناسب تخصصاتهم فلقد اصبنا بالإحباط من إقصائنا وتجاهل خبراتنا فنحن لم نكمل دراستنا إلا لأ ننا نمتلك الطموح الكافي الذي يمكنه إشعال بذرة النجاح والتقدم ولكن وجودنا في أماكن لاتناسب تخصصاتنا قيدتنا وصدمتنا فنرجوا الله ثم منكم الإلتفات لمؤهلاتنا واستغلالها في المكان المناسب حتی نساهم معكم في تطوير التعليم وتقدمه هذا والله يحفظكم
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صوت
31/01/2015 في 11:10 م[3] رابط التعليق
توظيف المتخرجات وعدم التعجيز بالاختبار متخرجه من جامعه الملك خالد تخصص تاريخ اريد وظيفه إداريه وان شاء الله أكون أهلاً لذلك
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منيره علي
31/01/2015 في 11:14 م[3] رابط التعليق
الغاء القدرات و التحصيلي و التراكمي 🙁
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ام عبدالله
31/01/2015 في 11:14 م[3] رابط التعليق
ابي وظيف بالتعليم تكفى معي ثالث ثنوي من عام ١٤١٥
مع العلم ان فيه موظفات بشهاده سادس ابتدائي بس بالواسطه تتوظف وانا زوجي رافض اي وظيفه غير التعليم
ولا خليت موقع او اداره حتى لو كانت اهلييه مانقبلت
(0)
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معلمة
31/01/2015 في 11:16 م[3] رابط التعليق
السﻻم عليكم
معالي الوزير نحن المعلمات القديمات نناشدكم بالسماح ﻷن نتحول اداريات ولكن دون تغيير المرتبه او الراتب..لقد تعبنا ولدينا نقص في المعلمات فبدﻻ من ان يتم توظيف اداريات كثيرات في كل مدرسه نطالب بتحويلهن لمعلمات ونحن ﻻداريات وشكرا لكم
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القحطانية
31/01/2015 في 11:16 م[3] رابط التعليق
اطالب بالغاء التحضير اليدوي ويكتفى بالمطبوع الجاهز
واطالب بتخفيض النصاب لمعلمة اللغة العربية
واطالب والنظام الفصلي للغة العربية ينظر في اختباراتة ومشاريعه وطريقة رصد درجاته
حيث انها أهلكتمي
(0)
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هنادي الحربي
31/01/2015 في 11:17 م[3] رابط التعليق
خريجة تخصص لغة عربية ابحث عن التعيين بمدرسة حكومية بمدينة جدة لظروف صعبة.
والله ولي التوفيق
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المعلم / عيسى بن أحمد الزايدي
31/01/2015 في 11:17 م[3] رابط التعليق
أنا معلم لغة عربية وحصلت على دبلوم عالي في التربية الخاصة مسار صعوبات تعلم وأرغب في تحويل تخصصي إلى التربية الخاصة.
علما بأني قد أجريت اختبار القياس الخاص بالتخصص صعوبات التعلم وتم اجتيازه .
وجميع الشروط منطبقة علي في التحويل .
ارجو افادتي عن مدى تحويلي … وشكرا
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أم عمر
31/01/2015 في 11:17 م[3] رابط التعليق
الرجاء تقديم سن التقاعد كما في العسكرية
والمعلمة بعد أن تعطي حصصها يسمح لها بالخروج من المدرسه كما في اغلب مدارس الرجال
(0)
(0)
أ عايض الدوسري
31/01/2015 في 11:17 م[3] رابط التعليق
نبارك لك هذا المنصب وندعوا لك بالتوفيق في التكليف . العدل اساس كل شيء ونريد من معاليكم فتح ملف الفروقات والدرجة المستحقة للمعلمين قبل عام 1430
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ريم
31/01/2015 في 11:22 م[3] رابط التعليق
يا وزيرنا الغالي تخرجت عام ١٤٣٢ بإمتياز مع مرتبة الشرف واجتزت كفايات ولليوم أنا عاطله . ضاعت سنوات اجتهادي وطموحي للوصول للوظيفه . ياليت نلاقي الحل عندك
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عايض عواض السلمي
31/01/2015 في 11:23 م[3] رابط التعليق
1- عدم وقوف العلاوة السنوية عند ٢٤ او ٢٥ سنة وجعلها تستمر حتى التقاعد
٢- تخفيظ سنوات الخدمة حتى ٣٥ سنة
٣- العلاج المجاني في المستشفيات الجامعية أسوة بموظفي الجامعات ، او الضمان الصحي لجميع المعلمين .
٤- صرف بدل سكن لجميع منسوبي التعليم .
٥- تخفيظ نصاب المعلم بعد خدمة ٢٠ عشرون سنة الى النصف .
٦- اعادة النظر في مكافئة نهاية الخدمة
٧- تخفيظ سن التقاعد ليصبح 55 سنة كحد أقصى .
٨- ربط إدارات التعليم والمدارس بدوائر تعليم نشط .
٩- رفع كفائة المدراء والمشرفون التربويون
١٠- إسناد الأعمال الكتابية مثل رصد الدرجات والوسائل التعليمية و إعداد البرامج التعليمية الى الإداريين .
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وفاءعبدالله محمدالغامدي
31/01/2015 في 11:23 م[3] رابط التعليق
تصحيح وضع معلمات بند 105 . انامعلمة تعين 1416 ولم يتم احتساب سنوات خبرتي ال20 سنه . ياريت تنظر يامعالي الوزير بتصحيح وضعي كمعلمةوجميع معلمات بند105واخص دفعة 1416تعين سنة1420. انا الان على الدرجة ال13 يعني سنوات خدمتي 20سنه اخذت منها 7سنوات . وشكرا معالي الوزير
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ليلى المالكي
31/01/2015 في 11:23 م[3] رابط التعليق
انا خريجة بكالوريوس لغة عربية عام ١٤٢٦ هـ
ودبلوم حاسب آلي بتقدير ممتاز
وتم نجاحي في قياس
عشر سنوات عاطله من غير وظيفة
ارجو من الله ثم من معاليكم االتعين الحكومي في نفس منطقتي جدة ونظر في كل الخريجات القديمات
وشكرا لمشاركتك همومنا
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الهام عزت
31/01/2015 في 11:25 م[3] رابط التعليق
التقاعد راتب كامل ٣٠سنه بدل ٤٠ وعمل تأمين صحي للمعلمات الامحارمهم تقاعد اخذالمديرات المؤتمرات في الخارج
(0)
(0)
ا.م .غ
31/01/2015 في 11:27 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك لك بهذه الثقه الملكيه واعانك الله
اتمنى من الوزير ان يفك حصار معلمات العلوم والرياضيات مالنا نصيب نقدم في اي شي لا (وكيله ولا مرشده ولا مصادر ) بحجة ان المدرسه محتاجتنا
عين معلمات رياضيات عشان نقدر نقدم على شي نبيه
تكفى
واطلب اقلام وطابعه للمدرسة اخسر كل ترم ٧٠٠
ومزانية المدرسه المدرسة مدري فين تروح الله اعلم
(0)
(0)
حلا
31/01/2015 في 11:29 م[3] رابط التعليق
حساب العقود كدرجات
التقاعد على ١٥ سنه
ارجاع هيبة المعلم
القرارات والتعاميم حبذا ان تكون بداية العام فقط والتقيد بها دون تشتيت
وضع عقوابات صارمه لطلاب من ناحية السلوك والاختبارات والغياب
ان يكون نقل المعلمه مثل نقل الطالبات للمدارس بمرونه تامه
وطوال العام
بدل سكن
تأمين طبي
الغاء قدرات الجامعيين
وضع درجات وقفزات لتميز في صفوف المعلمات للابداع وحفظ الحقوق لكل مبدع
(0)
(0)
ابراهيم العيافي
31/01/2015 في 11:31 م[3] رابط التعليق
انا لدي والد مسن اعمل لخدمته وايضا اخته مريضه بالسكر واراجع بهم المستشفى ارجو من الله ثم من الوزير ان ينقلي اليهم وان يفرحني بخدمة والدي المسن فانا الذي احلب ناقته واطعمه بعد الله واراجع به المستشفى كما اني انزل اسبوعي لاقضي له حاجاته انزل حوالي 700 كيلو بسياره وفي الرجعه مثل ذلك ولدي تقارير تثبت ذلك وانا والله تعبت نفسي وماديا وجسديا ارجو من الله ثم من الوزير نقلي الى ديرتي لاخفف مصاب ابي واقوم بعامله وشكراً لكم
(0)
(0)
وداد عبدالله
31/01/2015 في 11:31 م[3] رابط التعليق
الغاء مؤشر اﻻداء منظومة العمل لخلوها من الفائجة المرجوة انما هي هدر للجهد والوقت
(0)
(0)
احمد 766FDFB1
31/01/2015 في 11:31 م[3] رابط التعليق
نطالب نحن المعلمين والمعلمات بالتأمين الطبي لا يوجد لنا لا مستشفيات ولا تأمين ندفع نصف راتبنا للعلاج وفي المقابل نقف ونتعب انفسنا وبعضنا يصاب بالضغط والسكر لكي نوصل المعلومه لابنائنا الطلاب ووزارتنا لا تهتم
ياوزير التعليم شهادتنا جامعيه ونحن بدون بدلات
في معظم الدول المعلم له افضل المميزات اما نحن فنحصل على راتب فقط ولا يوجد لنا حتى علاج فما فائدة الراتب اذا يصرف على السكن والعلاج فقط
(0)
(0)
محمد القحطاني
31/01/2015 في 11:31 م[3] رابط التعليق
نريد اعطاء المعلم حق الوجاهه والأحترام في المجتمع بالتأمين الصحي والنوادي الصحية الخاصة بهم حتى ولو نشارك فيها بمبالغ معقولة عدم مساواة المعلم الجديد بالمعلم القديم في ضغط العمل اعطاءه الحصانه بمخاطبة مرجعه لمحاكمته واستدعائه يكون عن طريق التعليم
(0)
(0)
ميمي
31/01/2015 في 11:32 م[3] رابط التعليق
توفير قسم التربية الفنيه في جامعات الدمام
(0)
(0)
خليل عبدالرحمن القرناس
31/01/2015 في 11:33 م[3] رابط التعليق
اطلب وزير التعليم عزام الدخيل انصاف محضري المختبرات المهمشين في التعليم نحن تخرجنا لنبني مستقبل وليس للاستغلال نعمل بالمدارس اكثر مما يجب ونبحث عن التكميل وصنع مستقبل التخصث
(0)
(0)
حسن العامري
31/01/2015 في 11:34 م[3] رابط التعليق
نتمناء تكون فترة الدراسه من الساعه ٧.٣٠ صباح
الى ٣،٠٠ مساء
وخلال هذا الوقت يتمكن الطالب الى حل جميع واجباته المدرسيه ومراجعة دروسه داخل المدرسه
وداخل الاجواء الدراسية ومتابعة معلمه
وفيها فائده يعود على الدوله بجميع موظفينها
وتوحل مسئلة التسيب في العمل وقت الظهر
لان كثير من الاباء يترك عمله لذهاب الي ايصال ابنه الى البيت
(0)
(0)
عبدالرحمن خالد عبدالله القرناس
31/01/2015 في 11:35 م[3] رابط التعليق
اتمنى الغاء النظام الفصلي للصف الاول ثانوي
(0)
(0)
أم فهد
31/01/2015 في 11:35 م[3] رابط التعليق
بداية نهنئ معاليكم على الثقه الملكيه ونسأل الله لكم التوفيق والسداد
بصراحه حال طلابنا وطالباتنا لايسر عدو ولا صديق ، بالرغم من تطوير المناهج وتكريس كافة الجهود للتطوير وبالمقابل يخرج جيل لا يميز بين الهاء والتاء المربوطه، جيل لا يستطيع أن يتلو آيات القرآن بطلاقه ، ليس هذا فحسب ولكن الأدهى أن يكون المعلم أو المعلمه هو السبب .. نعم نريد تطوير مناهج تخدم ابنائنا وبناتنا نريد معلمين ومعلمات أكفاء ، نريد أن نحسن بالمدخلات لكي نسر بالمخرجات ، نحتاج الى تكثيف تطوير المعلمين والمعلمات ببرامج تكون شرطاً أساسياً لمزاولة المهنه . والله ان القلب يتفطر من حال صغيراتنا في القرى ورداءة تعليمهن وذلك لأن بعض المعلمات أفتقدن للأمانه المهنيه للأسف .
وبالختام نأمل أن نجد بمعاليكم مانتوق اليه لبناء جيل المستقبل
والله يرعاكم
(0)
(0)
مشرفة اداريه
31/01/2015 في 11:35 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم المنصب الجديد جعله الله خيرا لكم
ونامل منكم عند اعاده المشرقات معلمات ان تكون كل مشرفه في مدرستها السابقه قبل ترشيحها مشرفه اي كل مشرفه تعود لمدرستها السابقهه
ونامل منكم فصل مكتب التربيه والتعليم للبنين عن البنات لما نواجهه من مشاكل من مدير المكتب وتدخلاته في عملنا مع المديرات علما بان جميع المكاتب يعانون نفس الوضع….
ونكووون شاكرين لكم وبارك الله فيكم
(0)
(0)
ام البندري
31/01/2015 في 11:37 م[3] رابط التعليق
السﻻم عليكم..نبي تحسين مستويات للادريات …ونبي تامين طبي…ونبي الاضطراري عشره ايام خمسه الترم الاول وخمسه الترم الثاني..
(0)
(0)
معلمة رياضيات ابتدائي
31/01/2015 في 11:37 م[3] رابط التعليق
١-كثرة حصص مدرسة الرياضيات مما يعوق اداء مهمتا على اكمل وجهه
٢-تزداد الاجازه الاضطرارية لوجود امهات ومرضعات ومن تعول امها او والدها الكبار في السن
٣- السماح للمعلمة بالاستأذان عن الانتهاء من عملها المدرسي اذا احتاجت ذلك للضرورة
٤-فصل مدارس الابتدائي عن مدارس المتوسط والثانوي لما لوحظ من تغير سلوكهن وتقليدهن لسلوكيات المراهقات
والله على ما اقول شهيد مع شكري وتقديري
(0)
(0)
مجهول
31/01/2015 في 11:39 م[3] رابط التعليق
رجع الاعفاء بالمواد وخصوصا الرياضيات لان العقول مستويات ومفروض المعلمين يساعدوهم شوي وينجحوهم بالرياضيات ، انا متعقده من الرياضيات
(0)
(0)
ABDULLAHH3
31/01/2015 في 11:40 م[3] رابط التعليق
نريد إعطاء المعلمين حقوقهم من درجة مستحقة وفروقات ومن ثم محاسبتهم محاسبة دقيقة
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(0)
سعوديه
31/01/2015 في 11:41 م[3] رابط التعليق
نشكركم على اهتمامكم باهل التعليم ونقدر انجاواتكم ودعمكم لنا ونبارك لمعالي الوزير الثقه الملكيه التي اوكلت له ونسال الله له التوفيق والسداد وحل جميع مشاكلنا وتلبية احتياجاتنا
نريد حقنا في مواصلة الدراسة العليا وعدم ارتباطها بسن يستطيع ان نعطي فالزمن تغير وان اﻻوان لﻻنظمه ان تتغير
نريد تقدير مسؤولية المرأة العاملة وحياتها اﻻسريه لقيامها بعمل المنزل ومهام العمل وتقليل ساعات العمل فاﻻنجاز ليس بزيادة عدد الساعات واضافتها المحبطه في اﻻداء العملي للبيت والعمل نحن بحاجه لمساندتك في هالجانب
نريد تدريس اللغة اﻻنحليزية من رياض اﻻطفال فالسن له دور في اﻻستيعاب وجيل اليوم مختلف
وفقكم الله جميعا ..وشكرا لك يامعالي الوزير مقدما
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(0)
هدى جمال غزاوي
31/01/2015 في 11:41 م[3] رابط التعليق
فصل خاص لكل معلم مجهز بكل الوسائل
حصص المعلم لاتزيد عن15نهائيا ليتفرغ للطلاب
مسؤل عن النشاط من غير المعلمين
مسؤل عن الصحة من الممرضين
مسؤل عن المقصف من خرييجين التغذية
فسحة ساعه كاملة
غرفة إستراحة للمعلم جوار غرفة المعلمين
ازالة نصف اغطية الفناء المدرسي للتهويه والضوء
توفير اقلام السبورة للمعلم
توفير مياة شرب مجانية للطلاب والمعلمين
لايطالب المعلم بأي اعمال ادارية من ملفات وغيرة…
توفير مستخدمات للمدارس
واشياااااااااء كثيرة خلاص تعبت
(0)
(0)
عائشه محمد
31/01/2015 في 11:43 م[3] رابط التعليق
اهم شي يا وزيرنا الدرجه المستحقة نريد التقاعد وهنااك سبع درجات مفقودة ما يعادل اربعه الآلاف في الراتب
لطفاً سارعوا بحلها لنتقاعد بسلام
(0)
(0)
بدر الحربي
31/01/2015 في 11:45 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ووفقكم الله لحمل الامانه
فقط مجرد ملاحظة
ان يتاح للمعلمين حاملي الماجستير التعليم في الجامعات وان تمنح لهم الفرصه لمواصلة دراستهم للدكتوراه وسدد الله رأيكم
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(0)
محمد الغوينم
31/01/2015 في 11:45 م[3] رابط التعليق
مساءالخير دكتور عزام تحيه طيبه وبعد ارجو نقل من لهم ثلااث سنوات من المعلمات اتوقع كفايه عليهم التعب والتشتت الاسري
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(0)
قوت القلوب
31/01/2015 في 11:45 م[3] رابط التعليق
تمديد الإجازه الإضطرارية إلى 10 أيام وقبول التقارير الطبيه عند مرض احد ابنائي..وإلغاء ملف مؤشر المعلمه الذي اضاع اوقاتنا بالكتابه فيه…وشكرآ
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(0)
ززهقنا من الاشراف
31/01/2015 في 11:45 م[3] رابط التعليق
نبارك لكم اولا
ونامل الاتي:
الغاااااء منظوووومه الاداء الاشرافي لانها زهقتنا وتمنعنا من الاعطاء بنفس طيبه كما في السابق لكثرة الاعمال بها …
(0)
(0)
Alsakab77
31/01/2015 في 11:45 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
١- رجوع الرسوب الفعال فليس كل الطلاب باهتمام واحد
٢ ارجاع هيبة المعلم بالطرق التربوية .
٣- محاسبة المعلم الذي لا يحترم المهنة .
٤ – اعطى المعلم الاحترام المستحق لمهنته .
٥- الله يوفقك ويسددك ، وتذكر من شق على أمتي فاشقق عليه .
(0)
(0)
مشرفة بند ١٠٥
31/01/2015 في 11:46 م[3] رابط التعليق
أبارك لساعدتكم الثقة الملكية أولا
وأن تكون عونا لنا لاسترجاع حقوقنا التي سلبت
ما أتمناه من معاليكم هو الإنصاف في حقوقنا ا( الفروقات المالية والدرجات المستحقة )
احتساب الخدمة لمعلمي ومعلمات البند سوف يساعد على اقتراب تقاعد الكثير ومنها راح يساعد في تعين اخرون فأرجو النظر فية
ثانيا وضع حظانة في كل منشأة تعليمية يحل ازمة المعلمات من الخادمات ويشعرهم بالاستقرار والأمان
ثالثا وضع خدمة مباشرة لسعادتكم لتصلكم مشاكل منسوبي التعليم مباشرة دون خوف وزيف وتأخير
(0)
(0)
سوسو
31/01/2015 في 11:47 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
نريد توفير مدرسات صعوبة تعلم بالعيووون ضروري للبنات
واعفاء الصفوف الاوليه من الاختبارات
ونقل المدرسات
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علي بن عبد العزيز
31/01/2015 في 11:47 م[3] رابط التعليق
ابارك لكم هذا المنصب الجديد واعانكم الله على ذلك .
بخصوص ما وصلني في هذا المنبر انه سوف يصل لسعادتكم ونكتب لك معاناتنا فلله الحمد والمنه نحن بخير ما دام هناك من يسأل عنا . ولا يوجد عقبات كثيرة في التعليم. ولكن هناك عقبة تجعل المعلم لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب وذلك لبعده عن اهله فانا معلم في الدمام وزوجتي معلمه في القصيم وتعمل في مدرسة تبعد عن منزلها 200 كيلو تذهب وترجع يوميا
علما ان لدينا اطفال وولدي في مدرسة قربية من بيت جده ولله الحمد
فكل ما اطلبه ان يتم نقلي من الدمام الى القصيم
فلقد تعبت من عناء السفر
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
مقدمه / علي بن عبد العزيز الذياب
معلم في مدرسة الامير سعود بن جلوي المتوسطة بالدمام
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ام احمد
31/01/2015 في 11:48 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا معلمة لي اكثر من ٢٥ سنة ادرس المرحلة الابتدائية من واقع معايشتي لطرققياس التحصيل العلمي لطالباتي فأنا طريقة الاختبارات والمتبعة في المرحلتين المتوسطة والثانوي افضل طريقة وأكثر مصداقية لتقويم المتعلم وانا نظام التقويم الحالي طريقة فاشلة بكل المقاييس أتمنى ان نرجع نقوم طلابنا وطالباتنا بوضع الدرجات لكل من حل الواجبات والمشاركة وغيرها مثل اجراء البحوث واساليب الاستقصاء والاختبارات الدورية والنهائة هذا ما يحفز طلابنا للمذاكرة وبث روح التنافس بينهم للحصول على اعلى الدرجات لان حق الطالب المتفوق في طريقة التقويم الحالية ضائع لان اغلب الطلاب يحصل على نفس المستوى كذلك عدم مناسبة عدد حصص مادة العلوم لمحتوى المادة الكبير وشكراً
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نهى ابراهيم عبد الرحمن الدحيلي
31/01/2015 في 11:49 م[3] رابط التعليق
معالي /وزيرالتعليم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لمعاليكم التهنئة بمناسبة الثقة الملكيه الغاليه بتكليفكم وزيرآ للتعليم.نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.نضع بين أيديكم معاناتنا معالي الوزير مع جامعة الحدود الشمالية كلية رفحاء حيث اننا طالبات المستوى الخامس لم نتجاوز اللغه الانجليزية بالفصل الدراسي الاول .ونزل لنا بالفصل الثاني مادة اللغه الانجليزية فقط ولم نعطى فرصة لاضافة مواد أخرى !!هل يعقل معالي الوزير ان يكون فصل دراس كامل مادة واحده فقط!!!علمآ معظمنا من مختلف مناطق المملكة (مغتربات)
معالي الوزير نأمل النظر في موضوعنا بعين الوالد والمسؤول الذي نتأمل منه كل الخير.
علمآ عدد الطالبات (٤٠٠)
بناتك /طالبات جامعة الحدود الشمالية رفحاء
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عائشه محمد معدي عسيري
31/01/2015 في 11:49 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا كمدير مدرسه ومن خلال عملي أتمنى أن يتم تعيين الخريجات في اماكنهم كالاداريات وذلك سيسهم في حل 99% من المشاكل أولها النقل ثانيا استقرار المدارس ب معلمات ثابتات على مر السنين والمحافظة والاهتمام من قبل المعلمات أكثر لأنهن من نفس القريه ثالثا قلة الغياب بسبب قرب المكان رابعا قله الحوادث
أيضا أطالب باحتساب سنوات الخبرات لمن عملت على بند محو اميه صباحي فأن عملت 9 سنه محو اميه صبااااحي في قرى بعيده براتب قليل ولم تحتسب لي أي سنه وذهبت هباء منثورا
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Shatha
31/01/2015 في 11:51 م[3] رابط التعليق
إلغاء منظومة قيادة الأداء الإشرافي عاجلاً غير اجل .. مع خالص الشكر
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معلمة
31/01/2015 في 11:53 م[3] رابط التعليق
مبارك دكتور عزام أطعمك الله من خيرها وكفاك شرها وبارك لك فيها وجعلك الله فال خير للتعليم … نرجوا وضع خمسة عشر للتقاعد في الحسبان ..وكذلك ارجاع الاضطراري لعشرة ايام
جزاكم الله خيرا
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طالب جامعي
31/01/2015 في 11:53 م[3] رابط التعليق
اريد من سموه يزيد المكافأه يخليها 1500
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hoor
31/01/2015 في 11:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لك هذا المنصب وانت اهلا له ان شاء الله ونحن متأملين بك الخير
كل مانتمناه نحن المعلمات عودة الاجازه الاضطراريه ل عشر ايام وحضانه في كل مدرسه وتأمين طبي وانتمنئ ان يكون التقاعد المبكر بعد 15 سنه
سدد الله خطاكم ونفع الله بكم
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حياة المطيري
31/01/2015 في 11:55 م[3] رابط التعليق
معلمة علوم شرعية في مدرسه خاصه للمرحلة الثانوي ، جده معرفة العبير خبرة ٦ سنوات قادره على الابداع والابتكار وتصميم مشاريع على مدى البعيد لخدمة التعليم والرقي به ، مظلومة كوني في مدرسه خاصه.
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عبدالله
31/01/2015 في 11:55 م[3] رابط التعليق
ياطويل العمر والسلامه انا طالب ثانوي في تهامة وتجينا مكافآت ٣٠٠ شهياًاً .. بس ياطويل العمر ماتجينا المكافأة الا بعد ثلاث اشهر او احياناً ماتجينا اللي نبيه هو انكم تنزلونها لنا شهرياً وشكراً
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عائشه محمد معدي عسيري
31/01/2015 في 11:55 م[3] رابط التعليق
بالنسبه للمعلمات ارجو من سعادتكم النظر إلى مايلي
1_ نصاب الحصص تخفيض النصاب حتى يتسنى للمعلمه الإبداع في عملها
2_ تجهيز المدارس ب الاجهزه الحديثه
3_ العمل على عدم تزاحم وتكدس الطالبات في المدارس بفتح مدارس أخرى فأن مدرسه التي اعمل بها 506 طالبه بعض الفصول تصل إلى 44 طالبه كيف ستطبق المجموعات والاسترتيجيات مع هذا الكم الهائل في الفصل
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محمد الحارثي
31/01/2015 في 11:56 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد
نبارك لمعاليكم يادكتور عزام ونسأل الله أن تكون خير وبركة على وزارة التعليم
انا معلم بكالوريوس رياضيات تم تعييني على المستوى الرابع عام 1430 ، درست دبلوم عام في التربية في المساء عام 1434/1435وأخذ جهد من وقتنا والحمدالله كذلك اخلصنا في عملنا في الصباح وحصلت على تقدير ممتاز ولم يصرف لي مكآفآة الامتياز بحجة اني غير مفرغ فسبحان الله أخلصت في عملي صباحاً ودرست على حسابي مساءاً وغيري مفرغ ولايعمل الصباح ويحصل على المكافآة آمر غير غريب جداً ومحبط ، وتم تسجيل المؤهل بالخدمة المدنية 3/4/1435 وتم اعتماد المستوى الخامس بتاريخ 7/3/1436، وهذا سبب لي ضرر في الدرجة بدلاً من اعدل 510 ريال ، تم تعديل لأقرب درجة 5 ريال وهذا يخالف نظام الخدمة المدنية .
نحن معلمي الرياضيات نعاني من الأنصبة وخاصة في المرحلة الثانوية وفي المدن لاتقل عن 20 إلى 24
ويتساوى معنا في المرتب معلمي التربية البدنية والفنية والاجتماعيات في الراتب فنحن نطالب ببدل خاص في المواد العلمية نظراً لما نعانية من جهد بدني وعقلي ووالله العظيم اننا نعمل في البيت وفي المدرسة لان تخصصنامتعب لأجل مستقبل الطلاب،
ثم نطالب بتأمين صحي وبدل سكن ونطالب بإتاحة الفرصة لنا بإكمال الدراسات العليا فوالله ان الرغبة موجودة وكل سنة نقدم ونواجة صعوبة في القبول في الجامعات وكذلك من وزارة التربية سابقاً في عدم إتاحة الفرصة لمن تم قبولهم
كذلك نطالب بتمييز المعلمين المخلصين في عملهم ومكافآتهم
لآنه يوجد فئة كبيرة غير مخلصة ويتساوى الجميع في التعديل .
وشكراً
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فراشه
31/01/2015 في 11:57 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مبارك المنصب اسأل الله العلي العظيم لك دوام التوفيق و أن يعينك على هذه المسؤلية
أتمنى أن تجعل نظام الجامعات و خصوصا الدراسات العليا نظام تقويم مستمر و تقييم على البحوث و ليس نظام اختبارات
وفقك الله لما فيه صلاح الاجيال
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الحل الصعب
31/01/2015 في 11:58 م[3] رابط التعليق
اتمنى النقل على الرغبه الاولى هذه السنه الثالثه ونحن في غربه عن منازلنا وعن اهلنا وعن ازواجنا
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(0)
سمر
31/01/2015 في 11:59 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ارجوا توظيفي فأنا خريجة خدمة اجتماعيه من عام ٢٢-١٤٢٣ ولدي خبره في المدارس الاهليه كمساعدة و لدي موافقه كمعلمة علم نفس وعلم اجتماع. ارجوا توظيفي فأنا لي الأحقيه في التوظيف و لأنني خريجة قديمة. ارجوا مساعدتي وجزاكم الله خيرا مع العلم ان من تخرج بعدي تم توظيف الغالبية منهم ان لم يكن جميعهم
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(0)
عبدالوهاب شبيلي
01/02/2015 في 12:00 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته …… أما بعد ..
إلى رجل المرحلة .. إلى الدكتور عزام الدخيل .. وفقه الله …
فقط أريد أن أشعر بأني فعلًا معلم ، أريد أن أشرح داخل الفصل الدراسي و أنا بعيد عن أي ضغوطات أو مؤثرات خارجية سواءً أعمال ثانوية أو هضم حقوق إلخ ……
أرجو النظر في الآتي :
بدل السكن
ضوابط النقل الخارجي
التأمين الطبي
هيبة المعلم
ضغط الجدول اليومي بسبب قلة المعلمين
العدل بين المعلمين و التمييز بين المخلص و العكس ( مهم جدًا )
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قوت القلوب
01/02/2015 في 12:00 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم…تمديد الإجازه الإضطرارية وقبول التقارير الطبيه عند مرص احد ابنائي..وإلغاء مؤشر الآداء الذي اضاع اوقاتنا بلا فائده مرجوه…وشكرآ
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حنان جمال
01/02/2015 في 12:01 ص[3] رابط التعليق
بما اني احد طالبات التعلم عن بعد بجامعة الملك فيصل اتمنی و بشده النظر للنظام هذا …فهو دائم العطل و الخلل و مغلق ثلاث ارباع المستوی غير عن الاخطاء اللتي تصدر بحق الطلاب من ناحية الدرجات…ياليت تشوفون لنا حل .. يا بتغيير مدير الجامعه او تعيين مدير خاص بشؤؤن التعلم عن بعد ليهتم بمشاكل هذا النظام ..و عندي سؤال اتمنی ان ترد بموضوع مفصل عنه بالجرايد…ما موقع خريجو التعلم عن بعد من الوظائف التعليميه خاصه بعد دمج التعليم العالي مع وزارة التربيه..اشكر لك الشفافيه
(0)
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سمر
01/02/2015 في 12:01 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم. تخرجت عام ٢٢-١٤٢٣ من الخدمة الاجتماعيه بالرياضو لدي خبرة في المدارس الاهليه كمساعده و موافقه كمعلمة علم نفس وعلم اجتماع. فأنا خريجة قديمة و لي الاحقيه بالتوظيف ارجوا منكم توووظيفي فأنا بأمس الحاجة وجزاكم الله خير الجزاء
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محمد فايد الحربي
01/02/2015 في 12:02 ص[3] رابط التعليق
نبيك تزيد المكافأئه 1500
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الجوري
01/02/2015 في 12:03 ص[3] رابط التعليق
تسهيل اجازات رعاية المولود
وفتح حضانات في المدارس حيث ان المديرات يرفعن بعدم الاحتياج للحضانات دون الرجوع للمعلمات
حذف الانشطة المدرسية من مهام المعلمات
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(0)
بنت احمد
01/02/2015 في 12:04 ص[3] رابط التعليق
يسعد لي يومكم
ارجو النظر في سلم الاداء الوظيفي للمعلمه وايضا تخفيض النصاب للحصص وإلغاء الاستراتيجيات التي لاتمت للواقع بصله. ولكم كل الشكر
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ام زياد
01/02/2015 في 12:04 ص[3] رابط التعليق
ابارك لمعاليكم الثقه الملكيه الغاليه وفقك الله لكل خير .. استبشرنا بتوليكم خيرا فعسى ان تعود لنا حقوقنا المسلوبه والتي طال انتظارها وان يتم مساواتنا بغيرنا من الدفعات التي سبقتنا والتي تلتنا في نيل درجاتنا الوظيفيه المستحقه حسب سنوات الخبره وان يتم احتساب سنوات البند 105 والتي طال انتظارنا لاحتسابها .. المعلم لن يستطيع ان يعطي وهو لم ياخذ حقه كاملا ..ان من شان اعطائنا حقوقنا رفع لمعنوياتنا وحافز لنا لمضاعفة مانبذله من جهود
(0)
(0)
نهى الفيّان
01/02/2015 في 12:05 ص[3] رابط التعليق
انا خريجة رياض اطفال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف اطلب إلغاء قياس وقدرات وكفايات
لاني احتاج الوظيفه وانا الان مرافق مع زوجي في بلد ابتعاث
وموضوع كفايات فقط مرتان بالسنه ولم يناسب ظروفي لاسافر واختبر
أطالب: اما توفروا هذا الاختبار في بريطانيا ، او تجعلوه يقام كل شهر حتى يتاح لي اختبره اذا تواجدت بالسعوديه ، او يلغى .
قدروا احتياجاتنا وظروفنا لان السفر يحتاج الى مقدرة ماليه . شكرا لتفهمكم
(0)
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سلوى بريك مبارك المحمدي
01/02/2015 في 12:06 ص[3] رابط التعليق
وضيفه اداريه للمتخرجه من قسم دراسات اسلاميه من عام 1414
(0)
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احمد الحربي
01/02/2015 في 12:06 ص[3] رابط التعليق
التطوير بمناهج كلية المجتمع اكثر والاهتمام بالطالب وزيادة المكأفأة الى 1500 بدل 990
(0)
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عائشة عسيري
01/02/2015 في 12:07 ص[3] رابط التعليق
تقليل السن التقاعدي للمعلم لانها تضعف طاقته بعد فترة من التدريس ولاعطاء الفرصة لباقي الخريجات لمزاولة المهنة .
تقليل أنصبة الحصص.
(0)
(0)
سهير سعد احمد
01/02/2015 في 12:07 ص[3] رابط التعليق
قبل اي شي ندعوا الله ان يعينك ويوفقك لهذه الامانه واعانك عليها وجعل جميع اعمالك خالصه لوجه الله
١-لابد ان يعلم الجميع ان الذكر ليس كاالانثي الانثي مسؤله عن كل من في البيت ولهذا تحتاج الي ان يكون الاضطراي عشر ايام مثل الاول
٢-لانريد غير الحق وان يعود الحق لاصحابه وهو احتساب البند
٣- عودة هيبة المعلم التي ضاعت تحت اقدام الطلبه وأولياء الامور (ليس منا من لايوقر كبيرنا)
٤- مهنة التعليم رائعه وانا اعشقها ولهذا لابد من تهيئة الجو لذلك وتفريغه للماده فقط اي لايثقل عليه بالاعمال الاخري وتضيع مهنته الاساسيه
٥-اعجبني نظام لما كنت في امريكا وهو وضع معلمات خاصه فقط لحصص الانتظار حتي الانشطه لها معلمات خاصه لذالك
٦- الله يجزاك الجنه فكنا من كاكو مانجد شي ناكله
واخيرا الله يوفقك فيما يحبه ويرضاه ويجعل هذه الامانه لك لا عليك
(0)
(0)
حنان بلغيث نولي
01/02/2015 في 12:08 ص[3] رابط التعليق
الله يبارك في عمرك وعملك نبي متك تحسبوا لنا سنوات البند ١٠٥ في الخدمة راااح العمر وتحسنون رواتبنا مع مايتناسب من سنين الخدمة أنا موظفة من ١٤١٧ه وراتبي أقل من خريجات بعدي بسنين لكن ماأقول غير الحمدلله من قبل ومن بعد
(0)
(0)
نونا
01/02/2015 في 12:08 ص[3] رابط التعليق
نريد بعون الله احتساب سنوات البند في الخدمه المدنيه للتقاعد وجعل هناك تميز للعمل الاداري مديره او مساعده بالذات القري لانه هناك لايوجد كادر اداري تماماً
(0)
(0)
معلم متضرر من بند سنة النقدم
01/02/2015 في 12:10 ص[3] رابط التعليق
انا معلم اعمل في منطقه
وزجتي معلمه في منطقه أخرى
لي ثلاث سنوات لم استطيع اضافه رغبة مكان زوجتي بسبب هذا البند الظالم
نطالب بإلغاء هذا البند
(0)
(0)
ليان
01/02/2015 في 12:10 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
جزالكم الله خيير الجزاء
بالنسبه للمدارس الحكوميه ارجو منكم وضع مكتبه في كل مدرسه ليذهب اليها الطلاب في حصص الفراغ أو الاستعارة منها.. وتخصيص منهج يدرس عن العلماء ونشأتهم ليتبع الطلاب طريقهم للوصول لما وصلوا إليه..وصول للموهوبين في جميع المدارس..
وبالنسبه للتعليم عن بعد ارجو منكم إعتماده كالانتظام لأن دراستنا اصعب بحكم الخلل الناتج عن الاجهزه والانترنت وصعبة التواصل مع الدكاترة وسوء الأنظمة وخللها المستمر
اشكركم وأسأل الله لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه
(0)
(0)
نوال
01/02/2015 في 12:10 ص[3] رابط التعليق
حركة النقل نقل الملعلمين والمعلمات حسب رغباتهم وأماكن سكنهم
التعيين تعيين المعلمين والمعلمات بمناطقهم
المظر في من يشغلون مناصب الادارات ومدى كفائتهم واعتبار رأي من يشرفون عليهم
التحفيز والتشجيع للمتميزين
النظر في الشكاوي المقدمة سابقا للوزارة وانصاف المظلومين والمتضررين
(0)
(0)
ابرار
01/02/2015 في 12:11 ص[3] رابط التعليق
السلام علیکم
بخصوص جامعتنا برفحآء یجیبون لنا دکتورات م یتکلمون عربي ولا یفهمونا لانهم بریطانیات وآمريكيات ونقعد نعيد المآدة فوق 4 مرآت ولو رجعنا درسنا آلمادة ما یحطون معها موآد لمتئ یعني نببي نخلص ونتوظف وحتئ المکافااءه م في لان آلمعدل کله ع مادة الانجليزي
(0)
(0)
ام محمد
01/02/2015 في 12:12 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نأمل منكم ارجاع نظام التعاقد و البديلات لحل ازمة بعض الخريجات و تسهيل اعطاء الاجازات للمعلمات التي اصبحت بقيود خانقه و المعلمه تحتاج الاجازه حاجه ماسه سواء لظروف الحمل و الولاده او رعاية المولود في ظل غياب الحضانه في المدرسه التي تعمل بها
انظروا الى هذا الموضوع بجديه تعبنا و الابواب تقفل في وجوهنا و حاجتنا اكبر لهذه الاجازات كأمهات تكفوووووووووون نبي حل لتيسيرها
(0)
(0)
زينب الطويل
01/02/2015 في 12:13 ص[3] رابط التعليق
الحضانات الحكوميه عددها قليل وغير كاف ويااخذون رسوم علي كل طالب الف ريال بعلم التوجيه التربوي والذي لم يدف لم يقبل في الروضات الحكوميه
(0)
(0)
اداريه
01/02/2015 في 12:13 ص[3] رابط التعليق
اريد منكم توفير حضانه بكل مدرسة وروضه لأبناء المدرسات وشكرا لكم ولجهودكم – See more at: http://www.m3llm.net/?p=202243#sthash.Y0fBOktR.dpuf
(0)
(0)
خالد الحربي
01/02/2015 في 12:14 ص[3] رابط التعليق
معالي الوزير ابارك لكم المنصب الجديد
1/حساب الدرجات المستحقه
2/ تأمين طبي
3/ بدل سكن
(0)
(0)
ارجو النظر في حالتنا
01/02/2015 في 12:15 ص[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امابعد
اهنيئ حضرتكم ونبارك لك لا يخفى على حضرتكم غلاء المعيشه وتكلفة الدراسه ومتطلباتها نحن من اسره متوسطة الحال ولله الحمد على كل حال حيث لدي اخوان يدرسون واخوات غيري فقد عجزو اهلي والحمدالله على كل حال نسئل الله ثم من حضرتكم النظر في حالنا ومن امثالنا حيث اننا اطباء الغد ان شاءلله نتمنى من حظرتكم الاسهام في موضوعنا حيث نحن بحاجه ماسه للراتب الشهري لنرفع عن اهلنا مشقة التكاليف ونساعدهم ونساعد انفسنا نحن بحاجه يادكتور اتمنى من الله ثم من حظرتكم ان تنظر في حالنا لا نطالب بلكثير فقط بشيئ يسد حاجتنا اثابك الله وجزاك الجنه
شاكره لك
ا
(0)
(0)
معلمه
01/02/2015 في 12:15 ص[3] رابط التعليق
النظر في وضع مدرسه المربع الابتدائيه حيث انها تتبع بارق و هذا يتطلب النقل لها نقل خارجي وليس لاداره محايل حيث ان محايل ﻻتبعد عنه سوى ربع ساعه فقط الرجااء النظرلهذا اﻻمر
وايضا نقل كل المعلمين والمعلمات طالبين نقل الكل نريد نقل خارجي 100%
(0)
(0)
أم محمد
01/02/2015 في 12:16 ص[3] رابط التعليق
نحن معلمات تم توظيفنا عام 1417_؟خدمنا أكثر من خمس سنوات على بند 105 نريد احتساب سنوات الخدمة .وتوفير حضانة معتمدة ﻷطفالنا .
(0)
(0)
نوف
01/02/2015 في 12:16 ص[3] رابط التعليق
ارجو منك
(0)
(0)
همس
01/02/2015 في 12:16 ص[3] رابط التعليق
وفقك الله وسدد خطاك نريد التقاعد المبكر بعد خدمة عشر سنوات لخدمة أبنائنا ونترك المجال لغيرنا يكون لديهم حماس أكثر
(0)
(0)
فاطمة محمد غرم الله الزهراني
01/02/2015 في 12:18 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اما بعد افيدكم بإني طالبة علم في دورة لمدة سنتين واتمنى من سعادتكم قبولي في اي جامعه حكومية لكي اكمل مسيري التعليمي مع العلم تحصيلي العلمي المتوسط ولاكن أريد نفس التخصص اللي درستة في الدورة واطمع بكرمكم ان تفتحو لي هذي الفرصة التعليمية وان شاء الله اكون عند حسن ضنكم .
شكرا جزيلا.
(0)
(0)
شيخه ام سعد
01/02/2015 في 12:19 ص[3] رابط التعليق
احتساب الخبرات المكتسبة من المدارس الاهلية
(0)
(0)
همس
01/02/2015 في 12:19 ص[3] رابط التعليق
بارك الله فيك وسدد خطاك نريد إلغاء المطويات وملفات الانجاز لأنها هدر للوقت والمال والجهد فها أنت تعلمت بدونها وها هو منصبك
(0)
(0)
غازي الرويلي
01/02/2015 في 12:19 ص[3] رابط التعليق
اولاً / نتمنى له التوفيق والسداد
ثانياً / الدرجه المستحقه والفروقات دفعه ١٩
ثالثاً / إعادة الاختبارات والغاء التقويم المستمر
رابعاً / النظر في المناهج المطوره من حيث الكم والكيف
خامساً / توفير الوسائل التعليمية المناسبه
(0)
(0)
شيخه ام سعد
01/02/2015 في 12:20 ص[3] رابط التعليق
الغاء قياس
(0)
(0)
ام يزن
01/02/2015 في 12:22 ص[3] رابط التعليق
نتمنى من الوزير انه ينظر لمنظومة الاداء الاشرافي التي جاءت بعمل هو عمل اساسي للمشرف ولكنها بالغت في بعض مهامها ولم تراعي الاعباء الاخرى للمشرف والمشرفه مماادى الى وجود ضغط متزايد نتمى التنظيم لعمل المشرفه
(0)
(0)
همس
01/02/2015 في 12:22 ص[3] رابط التعليق
الاداريات في مدرستنا أكثر من المعلمات وليس لديهم شغل لماذا لايقومون بالريادة والمناوبه والاعمال الاضافيه ونحن علينا فقط التدريس حيث أن المديرة لا تعطيهم مناةبه ولا ريادة ولا نشاط ولا أي عمل إضافي. أقسم بالله إنهم بس على القهوه والضحك حتىإن الطالبات لا يعبرونهم لأنه ليس لها علاقة بها أو أن العمل اداري يصبح مثل الادارة بالتدوير من حقنا أن نرتاح مثلهم
(0)
(0)
معلمة بند١٠٥
01/02/2015 في 12:24 ص[3] رابط التعليق
اسأل الله ان يعينكم ويخلص نيتكم لوجه الله الكريم
انا معلمة من ضحايا البند
اريد احتساب سنوات خدمتي وراتبي المستحق وفروقاتي
أسأل الله الذي يسرها لمن قبلنا ولمن بعدنا ان ييسر رجوعها لنا وأن يجعلكم سبب في احقاق الحق
(0)
(0)
أحمد ال سعد الغامدي
01/02/2015 في 12:24 ص[3] رابط التعليق
دبلوم التوجيه والارشاد مطلب لكل مرشد طلابي والحصول عليه امر صعب أرجو من معاليكم إيلاء الموضوع جل عنايتكم
(0)
(0)
ام عبدالله
01/02/2015 في 12:25 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نتمنى ان تعود الاجازه الاضطراري الى 10 ايام بالسنه بدلآ من 5 ايام
2 اتمنى ان يعود بدل التعيين لسد حاجه المدارس
3 اتمنى ان تحتسب سنوات الخدمه لمعلمات بند 105
4 اتمنى عوده تفعيل التوعيه الاسلاميه في المدارس
5 اتمنى تخفيض نصاب المعلمات الى 15 حصه بدﻻمن 24حصه
(0)
(0)
عبدالعزيز الميموني
01/02/2015 في 12:25 ص[3] رابط التعليق
لا بد من البت في قضية الفروقات والدرجة المستحقة للفئة المظلومة والمنحصرة في عشر دفعات فقط خلال مسيرة الوزارة منذ إنشائها
(0)
(0)
N.
01/02/2015 في 12:26 ص[3] رابط التعليق
اطالب بتوحيد الزي الرسمي للشباب وتغيير الزي الرسمي للبنات حيث يكون عباره عن تنوره بلون مناسب وقميص ابيض وتغيير طعام المقصف والتحسين من مواد اول ثنوي وتسهيلها
(0)
(0)
ام المساكين
01/02/2015 في 12:27 ص[3] رابط التعليق
اريد استلم راتبي حسب مستواي ودرجتي المستحقة واحتساب سنوات البند
ارجاع ١٠ ايام الاضطراري في كل ترم
كل مديرة بشهادة معهد وما دون وما حولها اقلاعها من الادارة وترجع معلمة ابتدائي وتفعيل تقييم المديرة كل سنة بالتصويت عليها من موظفاتها بالمدرسة اذا تستحق الاستمرار بسجل الموظفات المدني
زيادة الاعمار لقبول الدكتوراه فوق ٤٥ الى ٥٠ وما راح تكمل الا الجادة ارجوكم
اخضاع جميع الاداريات والمساعدات والمشرفات والمسؤلات في مكاتب الاشراف والمدارس لقياس لمنع المحسوبية ف التعليم والواسطات اللي ذبحتنا ويستاهل المنصب من هم اهل للامانه والصدق وتطبيق النظام
منع المرشدات بشهادة الابتدائية من ممارسة الارشاد فهم بمثابة تجميد الارشاد وبطالة مقنعة لا يستفاد منهم فالارشاد ليس سجلات فقط
(0)
(0)
روان
01/02/2015 في 12:27 ص[3] رابط التعليق
متخرجه من سنه1430 و بتقدير عام جيد و نجحت ف قياس و عندي دبلوم حاسب و دورات اكثر و عندي شهاده خبره لمده 3 سنوات من روضه اهليه متي سوف يتم تعيين رسميه بعد كل هذا التعب
(0)
(0)
هند محمد العبيدان
01/02/2015 في 12:27 ص[3] رابط التعليق
ارغب بالنقل الخارجي من ضباء التابعة لمنطقة تبوك الى داخل للمدينة المنوره ليلتم شملي مع زوجي وأبنائي ..خاص وانا اسكن لوحدي .بالتوفيق لك وأملنا كبير بك
(0)
(0)
فايزه احمد رجا الحارثي
01/02/2015 في 12:28 ص[3] رابط التعليق
,تكفي الله يسعدك ويووفقك الدخيل وظفنا نبي وظايف وشيل قياس تعبنا وظفنا نتظر التعين بفارغ الصبر لظروفنا الماديه المزريه اقسم باللي خلقك اني ظروفي مايعلم بها الا الله وحده
(0)
(0)
ياسر حسن
01/02/2015 في 12:30 ص[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم الى معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل اولانبارك لكم هذا المنصب ونسال الله ان يجعلك عونا” لكل خير وناصرا” لكل مظلوم نحن حراس مدارس المملكه العربيه السعوديه نرفع لكم معاناتنا في بعض الامور التي كانت ومازالت عبا على عاتقنا الى هذه اللحظه منها عدم إيجاد سكن او بدل سكن..
يامعالي الوزير ومعناه في الدوام من ساعه 5 صباحاً الي ساعه 3 عصراً السنوات لنا اليس من حقنا ان يقدر تعبنا طيلة 22 سنه ونحن نطالب ولامن مجيب اليس من حقنا ان نعطى حقوقنا كما يطالبوننا ان نؤدي واجباتنا وحقوقنا تجاه الطالب والتعليم
ثانيا” لقد حددت ايام الاجازة الاظطراريه الى5 ايام وقد كانت 10 ايام طيله العام الدراسي اي تضييق ع الحارس وزوجت الحارس الم يحسب صاحب هذا القرار للظروف التي
تمر بها فهي ليست مسؤله فقط عن نفسها بل عن زوجها واولادها ومجتمعها الا تمر بايام تحتاج لان تقوم بدور الممرضه لهم فماذا تفعل حين ذاك
ثالثا”
نطالب وفقكم الله بتحديد سن التقاعد الى 15 سنه فوالله انها سوف تفرج عن من لم تتعين وايضا تريح من اكتفت من العطاء وتسمح لغيرها بالتجربه والميدان
مع تحيات حراس مدارس المملكه العربيه السعوديه
(0)
(0)
رغد
01/02/2015 في 12:31 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
اطالب باسترجاع الزي المدرسي من التنوره إلى المريول
(0)
(0)
منى الصومالي
01/02/2015 في 12:31 ص[3] رابط التعليق
اقول اولا
الله يوفقك ويرزقك من حيث لاتعلم ولاتحتسب
وان تضع كتاب الله أمام عيناك
(0)
(0)
عدنان محمد سيت
01/02/2015 في 12:33 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
اسأل الله العلي القدير ان يوفق معاليكم في حمل هذه الامانه
عدنان محمد سيت
وكيل مدرسة الامام فيصل بن تركي المتوسطه بجده
(0)
(0)
wafa
01/02/2015 في 12:35 ص[3] رابط التعليق
اولا نبارك لك المنصب الجديد ودعواتنا لك بالتوفيق نريد احتساب سنوات البند 105على الأقل كخبره خمس سنوات من عمرنا ضاعت
(0)
(0)
الوكيله ساره بنت عبدالعزيز
01/02/2015 في 12:35 ص[3] رابط التعليق
نبارك لكم المنصب الجديد جعله الله مباركا عليك واعانك الله على تحمل المسؤوليه ووفقك الله الى مافيه خير للجميع
من مطالبي تخفيض سن التقاعد النظامي بحيث يكون ٣٠ سنه بدلاً من ٤٠ بحيث يتمكن من توظيف الخريجات والعاطلات عن العمل .. وابضاً تعيين معلمات اان المدارس تعاني من النقص لكثرة التقاعد والاجازات وتخفيص الحصص للمعلمه بحيث تكون حصصها ١٥ حصه لتعطي افضل ،، تأمين طبي وزيادة الاجازة الاضطراريه بحيث تكون ١٠ ايام .. تعيين ممرضات خريجات الكليات الصحيه للعمل مرشدات صحيات في المدارس بدلا من ترشيح معلمه وهي لاتفهم في الارشاد والتعامل مع المواقف الطارئه .. وضع سكرتيه للعمل حراس للمدارس بدلاً من تعيين كبار في السن لايستطيعون التعامل مع الطالبات وخصوصا طالبات الثانويه .. شاكره لكم تجاوبكم
(0)
(0)
بشرى
01/02/2015 في 12:37 ص[3] رابط التعليق
عشان الي رباني ابغى اتوظف واساعده عشان ابويه حبيبي وتاج راسي ..
(0)
(0)
امجاد سعيد الشمري
01/02/2015 في 12:37 ص[3] رابط التعليق
اتمنى من الوزير تقليل نصاب المعلمات وتعيين الدفعات اللي منتظرين التعيين ب
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(0)
رزان
01/02/2015 في 12:38 ص[3] رابط التعليق
انا مدخلات بيانات غير رسميه خدمتي 6سنوات راتبي من المديره .راتبي مايتجاوز 1000فقط لاغير مجتهده ومخلصه في عملي حيث انني ركيزه وموظفه مهمه كل المدرسه معتمده علي في جميع انظمه المدرسه الالكترونيه …احتاج ياوزيرنا الغالي تثبيتي في نفس مدرستي ..
فرح قلبي الله يفرح قلبك ..وفرح قلب كل مدخله بيانات غير رسميه في جميع المدرارس بعضهم خدمتها 17سنه ماترسمت … وهذا ظلم فادح ..
(0)
(0)
بنت الشمال
01/02/2015 في 12:41 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله لكم في هذا المنصب الجديد واعانكم الله
اخي الكريم نطالب بحتساب سنوات خدمتنا من كانو على بند 105 ونطالب بالفروقات فليس من العدل ان نخدم في وطننا ولا يحتسب لنا ولا تصرف لنا الفروقات المستحقه
وجزاكم الله خيرا
(0)
(0)
سلطان العطوي
01/02/2015 في 12:45 ص[3] رابط التعليق
نتمنى زيادة المكافأة وان لا تقل عن ال1500 ريال
لان ال800 ريال لا تكفي حاجة الطالب
(0)
(0)
ماجد
01/02/2015 في 12:46 ص[3] رابط التعليق
الاهتمام بالملاعب في المدارس
والاهتمام بالمختبرات باجود المواد
الغاء الملفات والمطويات
الغاء اسئلة الوزارة
تحسين المكافأة للجامعين الى 1500 ريال
(0)
(0)
شماليه
01/02/2015 في 12:47 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اناخريجة بكالريوس لغه عربيه متخرجه من عام ١٤٢٧
ولم يتم تعييني ماالحل ؟؟؟؟
(0)
(0)
اروى العتيبي
01/02/2015 في 12:48 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم وزير التربيه والتعليم حفظك الله نحن المعلمات والادرايات نعاني من قصرالاجازه الاضطراريه خمسه ايام في السنه نرجو منك تمديدها الى ٢٠ يوم لاننا والله اننا نعاني كامهات احيانا يمرضو اطفالنا ونسهر على تمريضهم ثم نداوم مواصلات لانستطيع الغياب ونطلب منك توفير حضانات بجميع المدارس حتى نعطيً ونحن قلوبنا مطمئنه لانفكر بمشاكل الخدم ماذا يفعلون باطفالنا ومحن بالعمل
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(0)
أم عبدالرحمن العتيق
01/02/2015 في 12:50 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم .. انا خريجة عام 1422 قسم خدمة اجتماعية الى الان لم احصل على وظيفة حكومية ولا اهلية بحجة عدم حاجة المراكز والمدارس الى هذا القسم ارجو النظر الى موضوع الخريجات القديمات في جميع الاقسام وليس اقسام محدده ولكم جزيل الشكر
(0)
(0)
ام عبدالله
01/02/2015 في 12:51 ص[3] رابط التعليق
سيادة الوزير انا معلمة عينت في منطقة في الجنوب وانا من جدة لي ثلاث اطفال
كنت انوي اخذ اولادي معي في حال تعيني
ولاكن المنطقة غير مؤهلة فالحياة مختلفة هناك تماما فتركت اولادي
المنطقة ليس فيها مطار اسافر لمدة ساعتين لاصل لمطار ابها عبر عقبة شهار وهو طريق لا كنت اشعر ان نهايتي ستكون فيها اسبوعيا اسافر لجدة لرؤية اطفالي اللذين تركتهم مع والدهم عانيت الامرين حتى اكتشفت مرض ابنتي بالتوحد فاخذتها معي لصعوبة الاعتناء والتعامل معها فزداد وضعي النفسي سواء قدمت على نقل الظروف الخاصة فرفضو بحجة لم اكمل سنة
اكملت السنة واخبروني من لجنة الظروف الخاصة انه لا تكتمل اوراقي حتى تسجل ابنتي في مدرسةمختصة بحالتها سجلتها وارفقت السند وذهبت من بداية العام ارفع معاملتي فرفضو وقالو يجب انتظار التعميم الجديد وعندما نزل التعميم لم يقبلو التقارير بجة انه مر عليها شهر وخلال شهرين اعدت التقارير ورفعت معاملتي للرياض
واضطررت ان اخذ اجازة استثنائية هذا العام بشق الانفس حتى اكون مع ابنتي لانها التزمت في المدرسة تكاليفها مرتفعه جدا تأزمت ماديا انتظر ردا من نقل الظروف الخاصة وليس من مجيب تعبت من الانتظار احتاج الوظيفة ابنتي تحتاج لرعاية خاصة
ارجو من الله ثم منك ان تنظر لحال المغتربات
(0)
(0)
خريجون التربية الخاصه
01/02/2015 في 12:51 ص[3] رابط التعليق
نحن خريجون التربية الخاصه مسار صعوبات التعلم نعاني من العطاله لسنوات عده وحيث ان تخصصنا يعتبر من اهم التخصصات وخاصة في المراحل الابتدائية لجل يتعلم الطفل كاغيره من زملائه نحن في ذمتكم وأملي من الله ثم منكم النظر في وضعنا فا الاحتياج كبير ولكن لايتم تصريح الحقيقة من عدد الاحتياج نمل من الله ثم منك النظر في وضعنا والله يكتب أجركم ويعينكم على الحق وحسبي الله ونعم الوكيل عاطل من سنوات مع حاجت الميدان لي
(0)
(0)
صفاء
01/02/2015 في 12:52 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك لك وزير التعليم
ماتمناه منك هو الانصاف في حقوقنا
انا متخرجه من جامعة جازان قسم العلوم والتربيه تخصص كيمياء
متخرجه لي ٥ سنوات
مجتازه في قياس
ولم احصل على وظيفة الا الان
والله قهر السنين اللي قضيناها في الدراسه
والله محتاجه لها الوظيفه
اتمنى التوظيف بوظيفه محترمه داخل نطاق التعليم
(0)
(0)
ابو سالم
01/02/2015 في 12:53 ص[3] رابط التعليق
تأمين صحي لجميع منسوبي التعليم
تفعيل رتب المعلمين وكلما زادت خبرة المعلم يقل النصاب
توزيع الحصص بعدالة بين جميع المعلمين دون تميز في حالة عدم تفعيل رتب المعلمين
تفعيل رتب المعلمين دون تعقيدات بيروقراطية
وقت الحصة 30 ابتدائي 35 متوسط. 40ثانوي
بروجكتر في كل فصل
الفسحة تكون بعد الحصة الثالثة . ومدتها 40دقيقة
الخروج لجميع. مراحل التعليم الساعة 12:30
توفير آلة تصوير في غرفة المدرسين وتوفير إنترنت فيها ووجود جهاز حاسب او اثنين. مرتبط بالة التصوير في غرفة المدرسين. وتلفون خاص لكل معلم في حالة الاتصال به وحاسب الي لكل معلم
توفير حضانة للمعلمات لمن تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات
مراعاة المعلمات المنقولات من حيث البدلات وغيرها
مراعاة المعلمين المطالبين بالنقل اكثر من مرة ولم تلبى مطالبهم
توفير نادٍ للمعلمين يمارسون هواياتهم ولو برسوم بحث يكون هذا النادي ثقافي اجتماعي رياضي
تفعيل بطاقة المعلم وتشجيع القطاع الخاص لعمل تخفيضات. للمعلم والمعلمة
إلغاء اجازة 5ايام اضطرارية وإبدالها بما يلي 14يوم في السنة 7في الفصل الاول و7 الفصل الثاني
(0)
(0)
بدريه منيف مفرح العتيبي
01/02/2015 في 12:53 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كلي أمل في الله ثم فيك يامعالي الوزير في النظر في رواتب ومسيرات المستوى الاول والثاني لمعلمات معاهد المعلمات وكذلك بدل السكن لاننا نعيش على البيوت المستأجره . وكذلك بكوني معلمه في ب ٤٦ بحي ثليم بالرياض وأتواجد في هذه المدرسه منذ ١٤ سنه وكل سنه أطلب نقل ولا يتم علماً بأني أسكن في حي العقيق بشمال الرياض وقد عانيت الكثير انا واطفالي من هذا المشوار يومياً . أمل من الله ثم منك تلبيه رغبتي بالنقل قريباً من موقع سكني . شكراً لك واعانك الله على حمل هذه الامانه .
(0)
(0)
فاطمه
01/02/2015 في 12:55 ص[3] رابط التعليق
اتمنى تعيين الخريجات القديمات وتفريج هموما الكثير منهم لنا الكثير من السنوات ونحن على قائمة اﻻنتظار اختبرنا كفايات ومنا من اجتازت اﻻختبار ولكن للاسف مازلنا في اﻻنتظار فهل هناك بصيص امل في تغيير واقعنا المرير مع وزيرنا الجديد اسأل الله ان تكون مفتاح الخير لبناتك الخريجات القديمات
(0)
(0)
محمد
01/02/2015 في 12:55 ص[3] رابط التعليق
ما ابي الا النقل الله يوفقه
(0)
(0)
أمل
01/02/2015 في 12:59 ص[3] رابط التعليق
اولا انهاء موضوع بند ١٠٥ لاننا تعبنا والله من الظلم الي استمر سنوات وسنوات
ثانيا تفريغ المعلمات الراغبات في إكمال دراستهم العليا
حرام نقدم كل سنه ويترفض تفرغنا بحجة حاجة العمل
حرام تقتلوا طموحنا وترفضوا تفرغنا لأسباب واهيه
العمل اذا محتاج يعين البنات المساكين الي جالسين في بيوتهم
(0)
(0)
عبدالعزيز السليمان
01/02/2015 في 1:00 ص[3] رابط التعليق
المملكة بلد يعتمد اقتصادها على النفط و لذا أتمنى أن يعطى مجال صناعة النفط اهتماما كبيرا في التعليم العام والعالي حتى تسد الحاجة للعمالة وطنيا وعدم الاكتفاء بجامعة البترول أو كلية أرامكو بل نحتاج أن تكون هناك معاهد وكليات وجامعات في الرياض وجدة و القصيم .وعموما الاهتمام بجانب الصناعة والعلوم التطبيقية كالطب ومايتعلق به والهندسة والمحاسبة ونحو ذلك .
(0)
(0)
ايمان
01/02/2015 في 1:00 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم..
كل مااتمني انه يتم احتساب سنوات التعاقد.. وان يتم نقلي لمكه لانه العام الماضي كان ترتيبي علي مكه 4 وللاسف بعد حركه النقل للعام الماضي اصبح رقمي على مكه 12 ومن المعروف انه المفروض يبقي ثابت او يتقدم اما ان يرجع للخلف فهذا تلاعب للاسف..
وان يتم النظر للقرى نائيه من حيث ساعات الدوام ونصاب الحصص..
وان يتم التشديد على تصاريح السائقين واعداد المعلمات في النقل فهنالك ظلم لنا..
وان يتم الغاء ملفات الانجاز بالقرى لانه مرهق لطالبات القرى خصوصا التي لا يتوفر فيها امكانيات مكتبيه او انترنت
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(0)
ام مهند الخزمري
01/02/2015 في 1:00 ص[3] رابط التعليق
بعد التحية وزيرنا المحترم أهنأك بثقة خادم الحرمين الشريفين وأتمنى لك التوفيق والسداد.
مازلت انتظر ذلك الخبر واعد نفسي لاستقباله لعل نفسي تهدأ وتكن
يجول بخاطري ذكرى ثمانية عشر عام وانا أعطي التعليم كل جهد ونفس واحرق الطاقة لأنير دروب الأجيال وتقف العبرة بعيني عندما أسقطها على ذلك المسير وهو يخبرني بأن وزارتي لم ترى ماقدمته خلال هذه السنون ولم تعطيني ما أكتسبته بمجهودي فكوني على المستوى الخامس والدرجة الثانية عشر ألما يشق رأسي نصفان فكيف هذا النكران وكيف هذا القهر واصرخ بكل ما أوتيت من عزم (( أعيدوا لي سنين عمري التي انقضت او أعيدوا لي سنوات خدمتي ودرجات سلمي الوظيفي)) فهي حق اكتسبته بعرق جبيني وطاقة جسدي وتعليمي لأجيال كبرت وأصبحت زميله لي بالعمل ولن يخبأ صوتي ذات يوم فالحق أبلج وصوته أقوى
واليك ياوزيري ارفع صوتي لعل اذناك تسمعني
اريد حقي او سنين عمري فاختر أيهما بيدك وتستطيع إعادته فأنت مسؤول امام الله تعالى اريد الدرجة الثامنة عشر حقي ولن يسقطه الظلم ولن يسكته التخاذل
وكان الله في عون صوت الحق دائما
وأعانك الله على هذا الحمل الذي انت أهل له
(0)
(0)
سعدى فاضل صالح
01/02/2015 في 1:00 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أبارك لوزير التعليم هذه الثقه الملكيه بتعيينه وزيرا للتعليم
فاعانك الله على هذه المسؤولية ة وسدد خطاك
1- ارجو ان ينظر معالي الوزير حفظه الله لحقوق المعلمين والمعلمات الماليه من درجه مستحقه والبند 105 فقد اثقلت كاهل المعلمين والمعلمات وحرمتهم حقوقهم المكفولة بالنظام اسأل الله ان تعود .
2- أعادة تأليف لغتي بحجة أني معلمة اللغة العربية فقد فقدنا جوهرها وأساسياتها وخاصة في المرحلة الابتدائية ومن أهمها الإعراب وبناء صياغة الجملة
2- أعادة هيبة المعلم والمعلمة بقواعد تربوية مقننة – استمرار نقل ذوات الظروف الخاصة مستمرة وألغاء شرط سنين الوفاة لان المتوفي المحرم فقد توفى من قرابة 13 عاما
3- توفير الطابعات والاحبار والاجهزة من برجكتر مع توفير الصيانة لها وتوفير مستلزمات الطباعة من ورق والسبورات الالكرونية
4- تعين مستخدمات لنظافة المدرسة لاننا ننظف نحن المعلمات ونجلب عاملات على حسابنا والخالات لا يقمن بالعمل لا فقط فتح باب المدرسة
5- توظيف حارسات أمن بالمدرسة ويكن مسؤولات عن أنصراف الطالبات وخروجهن وتفتيشهن من اصطحاب المخالفات من جوال وغيره
6- اعادة الثقة وتنفيذ برامج التوعية الإسلامية بالمدرسة
7- النظرية بالائحة التقويم المستمر
8- بدل السكن
9- العلاج في أحسن المستشفيات بدون عناء وتحويلات تأمين صحي .
10- رفع رواتب المعلمين والمعلمات لأنهم هم من يخرج جميع الكوادر في جميع القطاعات العامة والخاصة أو النظر في سلم الرواتب لتعديله
11- تقليص الحصص خاصة لمن كانت خبرتها 20 سنة
12- ألغاء كتاب النشاط فهو ثاقل
15- نحن بمدرسة مستأجرة وكلفتنا أموال لصيانتها وتزينها وصاحب المبنى يطالب ببيته
16- تطبيق قواعد السلوك لطالبات والطلاب
17- النظر للمعلمة التى أمضت وقتها وجهدها في دفتر تحضير بألغاء هذا لمن خدمت 15 سنة وفوق لان لديها الخبرة الكافية غير تضيعة الوقت وطباعة التحضير من خلال التجار الجشع لان ليس لديها الوقت الكافئ لتحضير كتابيا غير الذهني وتدريس الأبناء ومشاكل الازواج وتحضير الوجبات ومسؤولية المنزل
18 – امنيتي أكمال الماجستير و الدكتورة في أحدى جامعاتنا الحبيبة في بلادنا دون تعقيد .
تحياتي .
أم عبدالله
(0)
(0)
عدو سنة التقديم
01/02/2015 في 1:01 ص[3] رابط التعليق
نرجو من معاليكم جعل الاقدمية وتاريخ التعيين اول شروط النقل الخارجي والغاء بند سنة التقديم الظالم من النقل الخارجي فخدمتي 14سنة ولن انقل بسبب هذا البند الظالم بينما ينقل من حديث التعيين قبلي
الغوا هذا البند الظاااااااااالم من حركة النقل
(0)
(0)
أمل
01/02/2015 في 1:03 ص[3] رابط التعليق
كمان بالنسبه للاجازة الاضطراريه
يعني تم منع اجازة مرافقه
طيب بنتي اذا مرضت مين يجلس جنبها
احنا امهات قبل ما نكون معلمات
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
(0)
(0)
احمد علي فلاح الزهراني
01/02/2015 في 1:03 ص[3] رابط التعليق
انا مشرف تربوي بوزارة التربية والتعليم تقدمت مرتين على الايفاد ولم يتم ترشيحي بحجة ان المقاعد ١٨ مقعد فقط والمتقدمين عددهم كبير .. ادرس بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة ام القرى إجازة دراسية بدون راتب .. هذا الترم الرابع بدون راتب وضعي صعب جداً بدون راتب في ظل مطالبات البنوك بسداد الاقساط المتأخرة .. هل من حل لمشكلتي اما بتحويل مقاعد الماجستير الغير مستنفذه او اي حل يعيد لي رواتبي
(0)
(0)
بدريه منيف مفرح العتيبي
01/02/2015 في 1:04 ص[3] رابط التعليق
أبارك لمعاليكم هذه الثقه الملكيه الغاليه بتعيينكم وزيراً للتعليم أعانكم الله على حمل هذه الأمانه . نأمل من معاليكم النظر في مسيرات ورواتب المستوى الاول والثاني من معاهد المعلمات كذلك نطالب ببدل السكن والتأمين الطبي وأيضاً النقل الداخلي على الرغبه الأولى علماً بإني أطلب نقل داخلي منذ ١٤ عاما وانا في نفس المدرسه والحي ولم يتم نقلي. مما أثر على اطفالي وحياتي العائليه والزوجيه من عناء المشوار لمدة ١٤ سنه نأمل من الله ثم منكم النظر في معناتنا اليوميه لبعد مقر العمل عن مقر السكن . ولك جزيل الشكر والعرفان . حفظكم الله
(0)
(0)
أشواق
01/02/2015 في 1:08 ص[3] رابط التعليق
بِسْم الله الرحمن الرحيم
انا طالبه بجامعة الملك سعود ، ثاني سنه ، مشكلتي تخرجت من الثانوي وقدمت على جميع جامعات الرياض وانقلبت يدوياً في جامعه الملك سعود ولكن الغريب انه قبلوني ودخلوني تخصص “شبكات حاسب” بدون رأيي وانا اعتبر من الدفعه الاولى لهذا المجال علما بأنه بكالوريوس ، المجال جدا صعب ولا هو من ضمن رغباتي وطبيعي جدا اتعب وأكره المذاكرة ، المشكلة في الموضوع كله طلبت تحويل لأي تخصص حتى لو كان انساني ولكن جوابهم كان لا يمكن أبدا حتى في سنواتك القادمة الا اذا أردتي ان تحولي الى دبلوم ، ولا أظن يوجد احد يقبل بهذا من بكالوريوس الى دبلوم !! والمشكله الاخرى ان لا يصرف لي مكافأة من دخولي للجامعه الى هذا اليوم ، المقصود في للنهايه يريدون مني ان ادرس في المجال الغير مناسب مع رغباتي و دون مكافأة ، ظلم ، أرجو ألمساعده وتحويلي لأي تخصص من هذه التخصصات ، إدارة اعمال ، تربيه خاصه ، رياض أطفال ، وشكرا
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(0)
فرح محمد الزهراني
01/02/2015 في 1:13 ص[3] رابط التعليق
اريد التعيين لتحقيق حلمي و أنفع نفسي واهلي والمسلمين .
(0)
(0)
ماريه
01/02/2015 في 1:16 ص[3] رابط التعليق
دوامات جامعه ام القرى الي في جامعة الزاهر سيئة ومتعبة وصعبة كل كليات مكه يخلصو 2 الظهر او 4 العصر ماعدا الزاهر الين 6 المغرب واغلب الدكاترة مايرضو بتغيير الشعب حرام نحنا اغلبنا امهات ومسؤولات عن بيت واطفال كيف نداوم ونوفق بيت البيت والدراسة ﻻزم تشوفو حل لنا والله تعبنا بالذات اذا في فرق بين المحاضرات فرق بالساعات نجلس فاضين مانستفيد من وقتنا ونتعب ونقصر على بيوتنا ارحمونا وخلو الدوامات الين 4 العصر على اﻻقل .. والدكتورات والدكاترة الي يظلمو في الدرجات من غير مااحد يردعهم ويوقفهم عند حدهم نحنا مو ضحية لمزاجاتهم ينجحونا ويرسبونا على حسب مزاجهم ورواقتهم .. انتو مسؤولين عن كل الطﻻب والطالبات ودي امانة ربي حيسألكم عنها يوم القيامة اتقوا الله وخلوكم قد اﻻمانة والمسؤولية الي حطيتو نفسكم فيها .. اتمنى يكون كﻻمنا دا له فايدة ونتيجة والسﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
(0)
(0)
رأفت عبد الله بازهير
01/02/2015 في 1:19 ص[3] رابط التعليق
أسأل الله لك التوفيق والسداد
(0)
(0)
غمز
01/02/2015 في 1:19 ص[3] رابط التعليق
اناشد وزير التربيه والتعليم ب تقليل سنوات التقاعد بدل ٤٠سنه الئ النصف و بدل نصف التقاعد ٢٠ سنه الئ ١٠ سنوات لكي يستطيع جميع ابناء الوطن بان يعملو
وارجو منهم ايضا ان يكون المعلم ليس كبير بالسن لكي يستطيع ان يخدمه ابناء وطنه حيد ايضا المعلم الذي يبلغ من العمر فوق ٤٥ سنه يقاعد لتعم الفائده وشكر
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(0)
علي محمد الشهري
01/02/2015 في 1:21 ص[3] رابط التعليق
معالي وزير التعليم حفظه الله السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته اسعدالله اوقاتك وامدك باالصحة والعافية. نحن منسوبي التعليم ﻻيخفي علي معاليكم ما نعانيه ونتكبده ولم ينظر لنا من قبل المسؤولين في وزارتنا الموقرة.
بل بالعكس ان المسؤولين في الوزارة يخاطبون المعلم من خلال التعاميم والصحف اليوميه بالتهديد والوعيد وهذا لا يليق بمن حمله الله الامانة.معالي الوزير لنا مطالب وهي :
1- إعادة النظر في السلم الوظيفي الخاص بالمعلمين والمعلمات .
2- بدل سكن.
3-تأمين طبي .
4- تخفيض في نصاب المعلم
5-النظر في المعلمين والمعلمات الذين خدموا اكثر من اربع سنوات على البند 105 براتب مقطوع 4000 ورغم الكثير من المطالبات لم يحصلوا على الفروقات ولا على الدرجة المستحقة ولم تحتسب لهم ايضا في سنوات الخدمة.
6- تحسين البيئة المدرسية .
اسئل الله العلي العظيم ان تكون عونا للمعلمين والمعلمات تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.
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هاله خالد الميمني
01/02/2015 في 1:22 ص[3] رابط التعليق
نرغب في إعفاء طالبات الانتساب التعليم الموازي من الرسوم الدراسية انا طالبه جامعين ورقمي الجامعي 325783في جامعه طيبه في المدينه المنوره اخر سنه دراسيه
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ام زياد
01/02/2015 في 1:24 ص[3] رابط التعليق
ارجو من معاليكم التكرم بنقلي انا معلمه مغتربه اسكن في مكه واعمل في قريه في منطقه الطائف مما اضطرني الي السكن في منطقه الطائف وحدي دون محرم والبعد عن اطفالي علما با اني مطلقه وام اربعه اطفال كما ان والديا متوفيين مما ارهقني ماديا ونفسيا وجسديا فارجو من معاليكم التكرم بنقلي الي مكه المكرمه وجزاكم الله عني وعن اطفالي خير الجزاء
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(0)
فايزه احمد رجا الحارثي
01/02/2015 في 1:25 ص[3] رابط التعليق
االسلام كيفك سعاده الوزير اسعدك الله كما اسعدتنا ولكن تكفئ اعفينا من قياس ذبحنا ذا القياس
ووظفنا ترانا والله نتظر الوظيفه بفارغ الصبر والله ثم والله ان احنا اخر الشهر مايقعد معنا مصروف ايجار وديون وقروض،،والله يعلم بحالتنا
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بنت السعودية
01/02/2015 في 1:27 ص[3] رابط التعليق
١-بعد التحيه والاحترام لكم ياطويل العمر .ارجو من سعادتكم تعديل ترقيتي حسب شهادتي الجامعية البكالوريوس وسنوات خدمتي حيث اني كنت معلمة وحولت عملي لاداري بسبب ظروف والداي الصحية وحاجتهم لمرافقتي معهم في المستشفى ولكن اريد مساواتي بمن هم نفس مؤهلي التعليمي ونفس سنوات خدمتي وحصلوا على المرتبة العاشرة بينما انا اعطيت المرتبة الثامنة مع العلم ان لايوجد فوارق بيني وبينهم آمل تصحيح وضعي وتعديل راتبي ومرتبتي .
٢-ارجو زيادة ايام الاجازات الاضطرارية للنساء وذلك لعدة ظروف تعاني منها المرأة وتحتاج للاجازة اكثر من الرجل.
٣-نطالب بتامين الصحي لجميع الموظفين في جميع المستشفيات.
٤-نطالب بتامين المدارس بالاثاث والمكيفات اللازمة والمطلوبة واصدار عقوبات و قرارات تمنع جباية رواتب الموظفين من قبل المدراء واستخدام سلطتهم والتهديد بانقاص الاداء الوظيفي في سحب اموال بحجة حاجة
المدرسة للاثاث او للصيانه.
٥-يشكل لجنة لمن يعمل ساعات خارج الدوام اضافيه ويصرف لهم مكافئاتهم ومتابعة ذلك علما بان ميزانية خارج الدوام تتوزع على اصحاب المناصب الكبيرة في الادارة ويهمش الموظفين البسطاء اصحاب الجهود الحقيقيه في الساعات الاضافيه بحجة ان الميزانية للخارج الدوام لم تكون كافيه للجميع !!؟؟
٦-ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم اوقفوا الواسطات في توظيف موظفين في مناصب كبيرة ليسو اهلا لها .
هذا والله يحفظكم ويهيئ لكم البطانه الصالحه ويؤيدكم بتاييده…..
بنت السعودية.
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بشاير سعد
01/02/2015 في 1:31 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نرجو منكم زيادة مكافأت طلاب الجامعه ، بحيث تكون مكافأت طلاب كليات الاداب مثل مكافأت العلمي ١٠٠٠ ريال وشكراً
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عادل العمري
01/02/2015 في 1:32 ص[3] رابط التعليق
عندي زوجتي لها أكثر من 16 سنة لم تتعين أو تتوظف بوظيفة تأمن لها مستقبلها وهي تخصص مكتبات ومعلومات وبمعدل جيدجدا فلماذا لحد اﻵن رغم تقديمها عبر جداره وعبر الديوان أكثر من مره أرجو أن تتوظف كغيرها ممن درس وتعب وحصل على شهاده تكفل له الحقوق
(0)
(0)
ام ليان
01/02/2015 في 1:34 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم : ي كم اتمنى ان يكون الوزير فعلا علي علم بما يجول بواقعنا المرير نحن المعلمات المسافرات يوميا 400 ك ذهبا وايابا ..فقد حصل لنا حادث قدر الله ولطف بنا فقد كدنا ان نذهب بغمضة عين فمنا من اصيبت بكسور ومنا من عمل لها خياطه ومنا والحمدلله اولا واخيرا ولكن اتمنى ان يتم النقل لنا بنسبه عاليه قبل ان تهدر ارواحنا ،، واتمنى ان تعود هيبة المعلم/ة ..وان يوضع انظمه للطلاب/ات لاحترام المعلم..وان توضع انظمه للمديرات والموجهات بااحترامنا ايضا..واتمنى ان يعود التعليم كما عهدناه منذ 20 سنه سابقه ..وان تلغى انظمه القياس والتحصيلي ..وتقليل نصابنا في التعليم ..وان نكون علي علم بالانظمه كافه
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نسرين موسى
01/02/2015 في 1:37 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم.
نامل من سعادتكم فتح حضانات لابناء المعلمات ويوظف عليها موظفات مؤهلات براتب مجزئي وتكون في جميع مدارس الدوله
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شروق الشريف
01/02/2015 في 1:40 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله ..في البدايه نبارك لسعادتكم الثقه الملكية بتتعيينك وزيرا للتعليم .. أنا خريجة كلية تربيه قسم تاريخ منذ عام ١٥/٧/١٤٢٣ واحمل دوراات للحاسب الآلي ولم احصل على اي وطيفه في مجال تخصصي كمعلمة منذ تاريخ تخرجي حتى بالقطاع الخاص رغم سعي الحثيث للحصول على وظيفة أتمنى من سعادتكم ان تكون العون لنا بعد الله عز وجل لنيل هذه الوظيفه لأنني بأمس الحاجه اليها .. وفقكم الله لخدمة هذا الوطن .
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سالم العطاس
01/02/2015 في 1:40 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ابارك لكم معالي الوزيرهذه الثقه الملكيه بتعيينكم وزيرا للتعليم فاعانكم الله على هذه المسؤوليه الكبيره وحمل هذه الامانه وسدد خطاكم واتمنى ان تنظروا معالي الوزير حفظكم الله لهذه الملاحظات الهامه التي تخدم العمليه التربويه:
مثل :بدل السكن للمعلمين والتامين الطبي وتخفيض سن التقاعد والاهتمام بنظام نور وسرعة التحديثات المطلوبه والتعاقد مع شركة نظافة للمدارس والاهتمام بالمقصف المدرسي والتغذيه السليمه للطلاب وصيانة المدارس والاسراع في ذلك والتعاقد مع شركة حراسه امنيه للمدارس وتوفير احتياجات المدارس ومدة الاجازه الاضطراريه وان يكون التواصل الالكتروني بين المدرسه وادارات التعليم بدلا من المعاملات الورقيه وتزويد المدارس بمراقب للطلاب واحتياجاتها من وكلاء ومرشدين واداريين ودمتم في حفظ الله ورعايته .
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علي محمد الشهري
01/02/2015 في 1:43 ص[3] رابط التعليق
معالي وزير التعليم اهنئى معاليكم بالثقة الملكية الكريمة
ونبارك لكم ونسئل الله لكم التوفيق.
معالي الوزير كل ابنائك وبناتك يرون أن برنامج قياس ماهو الا أداة لضياع مجهوداتهم.
فالطالب يدرس لمدة ثلاث سنوات ويجد ويجتهد ويحصل على معدل عالي في شهادة الثانوية العامة.
ثم يحتسب تعبه لمدة 3 سنوات ب 25% الا ترون انه اجحاف للطلاب والطالبات.
نآمل من معاليكم النظر في هذه النسبة وتوجية من يلزم بإعادة توزيع النسب بحيث تكون الشهادة الثانوية لها النصيب الاكبر ومن ثم الاختبار التحصيلي والقياس.
بحيث تكون منصفة للطالب.
أسئل الله أن يعينكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.
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(0)
ام زياد
01/02/2015 في 1:43 ص[3] رابط التعليق
كما نرجو من سعادتكم النظر في زياده الاجازات الاضطراريه للمعلمه
(0)
(0)
غازي سعيد
01/02/2015 في 1:44 ص[3] رابط التعليق
النظر في النقل الخارجي وسنه التقديم ظلمت المعلمين القداما بشكل واضح والكثير متصرر منها وعدم اضافه رغبات مع العلم بتغير ظروف المعلم
(0)
(0)
ليلى محمد عبدالعزيز المحمود
01/02/2015 في 1:51 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم استاد عزام ابارك لك اولا منصبك الجديد واسال الله ان يوفقك فيه ارجو منكم زباده رواتب الاداريات في القطاع الأهلي الخاص الا جانب تخفيض رسوم الانتساب
(0)
(0)
ام زياد
01/02/2015 في 1:54 ص[3] رابط التعليق
ارجو من معاليكم التكرم بنقلي الي روضه قريبه من مقرسكني علما باني معلمه مغتربه اسكن في مكه واعمل في روضه باحدي قري الطائف مما اظطرني للسكن في الطايف وحدي دون محرم نظرا لو فاه والديا كما اني مطلقه وام ﻻاربعه اطفال اظطررت للبعد عنهم بسبب ظروف العمل مما ارهقني ماديا وجسديا ونفسيا فارجو من سعادتكم التكرم بنقلي للروصه القريبه من منزلي في منطقه مكه الروضه الثامنه عشر ولكم مني جزيل الشكر
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Bayan
01/02/2015 في 1:58 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله
ارغب في تحويلي واعطائي استحقاقي حيث انني موظفه اداريه بالسادسه وارغب التحويل الى معلمه علما بانني بكالوريوس احياء تربوي بالاضافه الى دبلوم عالي تربيه خاصه مسار عوق سمعي بالاضافه الى دبلوم حاسب
وتم تثبيتي بالامر السامي اداريه علما ان مؤهلاتي تعليميه ارجوا انصااااافي
(0)
(0)
جناوي
01/02/2015 في 2:04 ص[3] رابط التعليق
نريد الأيام الاضطرايه تزيد وخاصة المعلمة
(0)
(0)
نوره المالكي
01/02/2015 في 2:08 ص[3] رابط التعليق
من سكان المدينة وتعينت في العرضية الشماليه التابعه للقنفذه أعني من ورم في الثدي وقدمت ع ظروف خاصه وتمت الموافقه من قبل إدارة القنفذه ورفعت إلى الرياض ولا أعلم ما مصيرها سألت عنها أجاب امين اللجنة بأنه لا يعلم لي ثلاث سنوات وأن انتظر نقلي أما بظروف خاصه أو أكون ضمن حركة النقل الخارجي وشكرا
(0)
(0)
ام مشعل
01/02/2015 في 2:10 ص[3] رابط التعليق
اسال الله لكم التوفيق والسداد
احمل بكالريوس تربوي من عشر سنوات اتمنى الحصول على وظيفة في مدينتي وبجوار اطفالي.
(0)
(0)
نوره المالكي
01/02/2015 في 2:11 ص[3] رابط التعليق
نريد مواصلات اوبدل مواصلات للمعلمات وحضانه في جميع المدارس فبعض الموظفات تطلب الاستثنائي لعدم وجود من يقوم برعاية مولودها
(0)
(0)
احد من الناس
01/02/2015 في 2:11 ص[3] رابط التعليق
انصاف محضري المختبرات
من الظلم ان تقيدني بتخصص او تقيدني بشهاده لا استطيع اضافة شي لها
بحجة التعميم الظالم من صاحب التعميم الظالم في عام ٢٧ والذي ينص على منع جميع محضري المختبر من تغيير التخصص او اكمال البكالوريوس
(0)
(0)
ماريه
01/02/2015 في 2:12 ص[3] رابط التعليق
وكمان ﻻزم تدخلو مناهج الدين في كل اﻻقسام نحنا امة مسلمة وﻻزم ندرس القران وسيرة الرسول والتوحيد والفقه والحديث دي كلها خير من كل المناهج ﻻزم نعزز الدين في نفوس اطفالنا من الصغر .. السنة التحضيرية مايحطو فيها مواد دين مع انها ترفع المعدل نبغى مواد الدين تدخل في كل السنوات واﻻقسام .. كمان مناهج السنة التحضيرية سيئة جدا والدكتورات يقولو للطالبات نحنا بنصفيكم ونحولكم لاقسام تانيه !! طيب اذا مايبو يدرسو ليه ينكبو الطلبة ويضيعو حياتهم في التحويل بين اﻻقسام خﻻص من البداية مايقبلو اﻻ الي نسبهم عالية بدل مايدخلو كتير بنات ف النهاية يصفوهم ويقبلو الي نسبهم عالية وبس .. في كتييييير ظلم في الدراسة سواء في الجامعات او المدارس ياريت تنظرو لها بجدية وتحاولو تعدلوها وتحسنو اﻻوضاع فيها وتفكرو في ظروف الطلبة .. وبالنسبة لمكافات اﻻقسام اﻻدبية المفروض تزيدوها ﻻنو طلباتهم كتير سواء الرسم او الخياطة والتطريز او الطبخ وغيرهم بنضطر نصرف كل المكافأة واكتر عشان نشتري الطلبات بس ﻻزم تزيدو المكافأة الله يعافيكم
(0)
(0)
area
01/02/2015 في 2:20 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو صرف مكآفئات لطلاب المنح الداخليه فهم يحتآجونها للغرض الدراسة كما يحتاجها إخوانهم السعوديون وايضًا طلاب المنح الخارجية تصرف لهم ،، وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم الأمة
(0)
(0)
Joliana4
01/02/2015 في 2:25 ص[3] رابط التعليق
اتمنى استغلال الطاقات المدفونه في المنازل ياوزير التعليم وظفونا ملينا من قعدة البيت وحتى البيت مل منا
(0)
(0)
سعد عوض محمد
01/02/2015 في 2:28 ص[3] رابط التعليق
اتمنى من الله ثم من معالي الوزير الحقوق الماليه اللتي تتمثل في الفروقات والدرجه المستحقه حيث عانينا طوال سنوات مماطله الوزاره لأبسط حقوق المعلم
وفقكم الله لأداء هذه الامانه
(0)
(0)
ام ريتاج
01/02/2015 في 2:31 ص[3] رابط التعليق
انا خريجه من جامعه الملك عبدالعزير من عام ١٤٢٢ قسم مكتبات غير تربويه لحد الان لم اتوظف وهناك الكثير من خريجات النكتبات عاطلات
بسبب صدور تعميم باعتماد تدريس مادة المكتبه لمعلمات اللغه العربيه وهذا فيه ظلم كبير لخريجات المكتبات
ارجوا النظر الى وضعنا وايجاد حل سريع
(0)
(0)
علي
01/02/2015 في 2:31 ص[3] رابط التعليق
أرجو تغيير القياديين بوزارة التربيه ومدراء التعليم أصحاب الفكر المتطرف اقصد الإخوان ومن في حكمهم فلن يتطور التعليم بوجودهم وخاصه مدراء التعليم الحالين في كبرى المناطق والبحث عن سيرتهم وبدايتهم العمليه فستجدون انتمائهم لهذا الفكر المتطرف فأرجو التغيير بدماء مخلصه للوطن .
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(0)
الاحلام البريئه
01/02/2015 في 2:33 ص[3] رابط التعليق
ياااااااارب ترزقنا وترزق عزام الدخيل الجنه انك يالله ترزقنا بتعين والغاء قياااس يارب العالمين
ووفق الدخيل في ادا مهمته يارب العالميمن
(0)
(0)
الاحلام البريئه
01/02/2015 في 2:36 ص[3] رابط التعليق
الله يوفقك ويسعدك وظفنا تكفئ ياسعاده الوزير ترانا تعبنا كل سنه من خيبات الامل
(0)
(0)
محمد عبدالعزيز
01/02/2015 في 2:40 ص[3] رابط التعليق
زيادة مكافاة الطلاب الجامعين
(0)
(0)
امل ابكر عمر غروي
01/02/2015 في 2:41 ص[3] رابط التعليق
توفير ميزانيه للاستراتيجيات
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ريم محمد القحطاني
01/02/2015 في 2:42 ص[3] رابط التعليق
الغاء اختبارات قياس للمعلمين ..
(0)
(0)
فايزه رده العتيبي
01/02/2015 في 2:43 ص[3] رابط التعليق
اتقدم بطلب لوزير التعليم حفظه الله في ان يحتسب لنا سنوات الخدمه حيث كان تعييني على بند 105 وللأسف هذا ظلم لنا انا وزميﻻتي على هذا البند وبإذن الله انت أهل ﻻبعاد الظلم عن المظلومين ودمتم ودام عز السعودية في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
(0)
(0)
D.R
01/02/2015 في 2:52 ص[3] رابط التعليق
ارجو من سعادتكم استمرار مكافاءت الجامعه لوقت التخرج يقطعونها بعد ٤سنوات وهم اصلا سبب تاخيرنا ماينزلو الخطه زي ماهيا ويتعبونا فالاضافه والتعديل واحيانا ينزلولنا جداول مافيها الا ماده او اثنين
(0)
(0)
معلمه مغتربه
01/02/2015 في 2:57 ص[3] رابط التعليق
انا معلمه مغتربه من الغربيه في المنطقه الوسطى كما ان هنالك معلمات من المنطقه الوسطى في المنطقه الغربيه
..
اتمنى وجود نظام تبديل بين المعلمات
..
و اتمنى السرعه في انظمه النقل الخارجي
وتغيير نظام النقل كافه فكثير منا مغتربات اتنمة ايضا كل معلمه تنقل حسب منطقتها اللتي فيها
…
فالغربه قتلتنا و لا نقدر على العطاء بسب الاعباء النفسيه والعائليه فا اهلي بعيد عني وزوجي واولادي بعيد عني
ولا يوجد نظام لم شمل مجدي
اتمنى حل هذه المعضله التي اصبحت عائق في حياتنا والنقل اصبح ربما من الاحلام المستحيله
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(0)
الاستاذ / سعيد بن عوض العمري
01/02/2015 في 2:57 ص[3] رابط التعليق
اسال الله لك العون و التوفيق يا معالي الوزير
بداية موفقة لتلمس حاجات المعلمين والمعلمات فهم الركن الاساسي في التعليم /
نحن نريد رفع الظلم عن عاتق ثلة كبيرة من المعلمين بإعطاء الفروقات والدرجة المستحقة .
انظر يا معالي الوزير إلى سلم رواتب المعلمين و ستجد الظلم الصراح .
والسلام خير ختام
(0)
(0)
الاستاذ / سعيد بن عوض العمري
01/02/2015 في 2:59 ص[3] رابط التعليق
اسال الله لك العون و التوفيق يا معالي الوزير
بداية موفقة لتلمس حاجات المعلمين والمعلمات فهم الركن الاساسي في التعليم /
نحن نريد رفع الظلم عن عاتق ثلة كبيرة من المعلمين بإعطاء الفروقات والدرجة المستحقة .
انظر يا معالي الوزير إلى سلم رواتب المعلمين و ستجد الظلم الصراح .
اعانك الله و سددك
والسلام خير ختام
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طالبه جامعه ام القرى
01/02/2015 في 3:08 ص[3] رابط التعليق
الى الدكتور عزام الدخيل وفقك الله لما تحب وترضا وجعل مسيرتك مسيرت خير وبشرة خير للتعليم المحطم في دولتنا العظيمه
….
اتمنى من معاليكم وضع حدا ادنى للمحاظرات
فلا يعقل ان نداوم من 8 صباحا الى 6 مغرب
ولا نصل الى بيوتنا الا بعد العشا ناهيك عن بعض الطالبات الائي يئتين من مناطق بعيده مثل الجموم وغيرها
…
جامعة الزاهر للبنات متهالكه وتشتكي
…
والاصلاحات متوقفه من اعوام و يا غافلين لكم الله
ولا يوجد اماكن للجلوس فالجامعه
ونجلس على الارض والجلوس امام القاعات ممنوع ومافي اماكن نجلس نذاكر فيها
…
ثانيا
حذف محاظرات 9.10 و 7.8
وجعل الدوام الى الساعه 2 اسوة بجامعة الطايف
اتمنى توحيد الدوام فكل الجامعات
..
معاليك عليكم زياده القاعات وزياده اعضاء التدريس
ومحاسبه الاساتذه اللي ما يصححون اورقنا ويظمونا و يشترطون انشطه بمبالغ خياليه لا تعود بنفع لا للمجتمع ولا للفرد واتمنى وظع المراقبه الصارمه على استاذه الجامعه مثل المدارس لانهم ظلمونا كثير ندرس ونذاكر ونسهر الليالي نتفاجئ بدرجه 60 من ميه
ولا يمكنك النقاش كطالب لاننا الحلقه الاظعف
وشكرا
(0)
(0)
فوزية الانصاري
01/02/2015 في 3:12 ص[3] رابط التعليق
اولا نهنئ للدكتور الوزارة اعانه الله ومكنه باداء هذه المهمة الاساسية والمطلوب تحمله رجال اكفاء فارجو من الله ان تكون احدهم..اانا ارغب فقط بحساب بند 105 لان الكثير متضرر منه اكثر مني. وارجو تزويدنا بالتقنيات الجديدة في التعليم نفتقر الى السبورات التفاعلية نفتقر الا النت السريع في المدارس نفتقر للمساحات الواسعة في الصفوف نفتقر الى الاثاث المبهح الصفوف الاولية..المقاصف المدرسية تختاج شركات متخصصة في الغذاء..ونرجو الاهتمام بالمكتبة المدرسية فمدارس الابتدائي لا توجد بها مكتبات.. بارك الله في جهودكم
(0)
(0)
ابو مشاري
01/02/2015 في 3:12 ص[3] رابط التعليق
عوده هيبه المعلم وكذلك عودة الإجازة الإظطرارية ١٠ أيام وايضا الدرجات
(0)
(0)
علي محمد الشهري
01/02/2015 في 3:13 ص[3] رابط التعليق
لماذا تعليقاتي لم تعتمد
اهي مخله ام تتحدث في السياسه
ان اجيب على سؤالكم ماذا تريد من وزير التعليم
لا حول ولا قوة الا بالله ؟؟
(0)
(0)
معلمه تُطالب بحقوقها
01/02/2015 في 3:29 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نبارك لك على هذا المنصب ونسال من الله عز وجل ان يعنك على تحمل هذه الامانه والمسؤولية الكبيرة وسدد الله خطاك انا ُكوني معلمه اطالب بحقوقي الشخصيه , انا على وشك سنه التقاعد لم يبق لي سوى سنه على تقاعدي فانا رببت اجيالاً كثيره ولله الحمد خمسه وعشرون سنه وانا افقد صحتي بالامراض والراتب يصرف على العلاج والسكن والابناء والقروض ولم املك سكن بسبب ظروف الحياة وانا الاب والام بالنسبة لابنائي واتمنى من معاليك ان تصرف لي :
١- بدل سكن
٢- التامين الطبي
ولقد اصدر الملك فهد رحمه الله في العام ١٤٠٩ بان لكل خريج جامعي مكافاه خمسون الف ريال ولم تنفذ نرجو من معاليك وانا بامس الحاجة ان يصرف لي فضلاً وليس امراً وشكراً لك .
(0)
(0)
المهندس احمد
01/02/2015 في 3:38 ص[3] رابط التعليق
عزيزي وزير التعلم
انا مهندس معماري خارجي اي ان الابتكار في المشاريع المفتوحة وكما قد تم اغلاق مركز العلوم والتكنولوجيا بجدة والذي يهدف الى التعليم بالترفيه ويزيد من استيعاب الطلاب للمواد التعليميه وتطوير المواهب فاني اقترح على سيادتكم مشروع التعليم بالترفيه الخاص بي الذي هو عبارة عن مجمع تعليمي يتكون من عدد من المباني في حديقة عصرية تستخدم بها التكنلوجيا وتاريخ العصور وثقافات الاسلام السابقة و العلوم الحديثة
ويعتبر ملتقى للمخترعين وتطوير المواهب ومعلم وصرح تعليمي قوي للمستقبل تخلد به
(0)
(0)
تركي
01/02/2015 في 3:44 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك ي وزير عساك طيب محدثك فالصف الاول ثنوي عندي اقتراح واتمنى ان ينال اعجابك وان تطبقه
اتمنى منك ان تخلي القدرات والتحصيلي اختباراً في اول ثنوي وثاني ثنوي وثالث ثنوي
مثلا ً
١-في الصف الاول ثنوي اختبر القدرات محاولتين ومن بعدها التحصيلي مرة وحده ويكون الاختبار متعلق في مواد الاول ثنوي
٢_وفي الصف الثاني ثنوي اختبار القدرات محاولتين ومن بعدها التحصيلي مرةً وحده ويكون الاختبار متعلق في مواد الثاني ثنوي
٣_وفي الصف الثالث ثنوي مثل ما سبق
ومن بعدها جمع الدرجات وحسابها فقط
(0)
(0)
amani
01/02/2015 في 3:51 ص[3] رابط التعليق
إلغاء امتداد التخصص للابتعاث فقد حطم احلام الكثير مننا وبالاخص من انجبر بدراسة البكالوريوس بتخصص لايريده، واعادة النظام مثل المراحل الأولى وان يتركز القبول اكثر بالمعدل مثل السابق
والنظر في وضع المبتعثين من ذهب ليس للعلم فالرجاء منكم طلب السجل الأكاديمي لكل مبتعث للنظر في حاله هل يستحق ماتدفعه له الدولة ام ارجاعه لوطنه خيراً وافضل له ، فللاسف البعض منهم فقط محسوب بانه مبتعث وليس في رأسه علم وغيره هنا يريد ويحلم بان يذهب ليحصل ع شهادته التي حلم بها في رأيك من يستحق الابتعاث؟
(0)
(0)
تركي
01/02/2015 في 3:53 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك للوزير على الثقه الملكيه بتعيينه وزير التعليم فأعانك الله عز وجل على هذه المسؤؤليه
اتمنى من معالي وزير التعليم ان ينظر الى المعلمين والمعلمات من تعبهم وشقائهم وترك اطفالهم فالبيوت لتعليم الطلاب والطالبات وسعيهم الى ان يخرج الطالب والطالبه من المدرسه الا وهو متعلم وفاهم
ما درس الطيار والضابط والمهندس والدكتور الا
المعلمين وهذا يدل الى تعبهم واجتهادهم الى وصول المعلومات في ذهون الطلاب
فأتمنى الى النظر الى سلم رواتب المعلمين والمعلمات وزيادته والسلام عليكم
(0)
(0)
محمد
01/02/2015 في 3:58 ص[3] رابط التعليق
يا معالي الوزير نبارك لك المنصب ونهنئكم بالثقه الملكيه
ونسال الله ان يجعل فيك العوض بمن سبقكم ويسدد خطاكم
نرجوا التكرم بنقل المعلمات بشكل خاص لمناطقهم على الرغبه الاولى فقط
زوجتي من مدرسة نائية بمنطقة نجران الى مدرسة نائية بالمنطقه الشرقية تبعد عن المنزل ما يزيد عن ٢٠٠كيلوا
(0)
(0)
اللهم رضاك والجنة
01/02/2015 في 4:00 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا ابارك لوزير التعليم المنصب الجديد ثانيا انا معلمة واعمل على اكمال دارستي الجامعية ارجو منكم اعتماد كافةالتخصصات بما في ذلك تخصص اصول الدين ولكم جزيل الشكر
(0)
(0)
فاطمة حمدان الشهري
01/02/2015 في 4:01 ص[3] رابط التعليق
اولا ابارك لكم على اللمنصب الجديد الذي أنتم اهل له وادعو الله العزيز الكريم ان يكون في عونك نطلب من معاليكم. النظر في بند ١٠٥ وضم سنوات الخدمة والفروقات المستحقة هذا ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ودمتم في صحة وعافية .
(0)
(0)
ريم
01/02/2015 في 4:04 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركة
اما بعد :
نطالب نحن طالبات الجامعة بكلية التربية قسم التربية الفنية بزيادة المكافأه وتوفير القسم بكل احتياجاتوا من الات واجهزه خاصة بالقسم نأمل ان يحوز طلبنا على موافقتكم وتنفيذه في اسرع وقت ممكن للاستفاده منه ولانهاء عناء الطالبات ( المادي ) في توفير الادوات .
ولكم جزيل الشكر والتقدير
ReEM
(0)
(0)
أم زياد
01/02/2015 في 4:11 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
ما أتمناه من الله تعالى ثم منكم النقل إلى منطقة سكني فأنا متعينه منذ ثلاث سنوات وأذهب يوميا ثلاث ساعات ذهابا وإيابا إلى المدرسه..عودة الاضطراري إلى 10 أيام في السنه..
(0)
(0)
حسن علي محمد سهلي
01/02/2015 في 4:15 ص[3] رابط التعليق
ياوزيرنا الجديد نبارك لكم تعيينكم لهذا المنصب ونسأل الله ان يوفقكم
انا محضر مختبر علوم حقنا مهضوم ياوزيرنا نستحق المستوى الثالث ووكيلكم الفهيد مستقعدلنا مع ان وزارة الخدمة المدنية قالت اننا نستحقه وهو من ابسط حقوقنا وكمان نبي نكمل دراستنا ونفيد مجتمعنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
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(0)
ام سيف
01/02/2015 في 4:28 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
نرغب في زيادة ايام الاضطراري وان يصبح حق مكتسب للمعلمة وليس بيد المديرة .ونرغب في بند خاص بالمعلمات ذوات الظروف الخاصة اطفالنا مرضى ومعاقون ونحتاج وظيفتنا اكثر من غيرنا لكن المديرات يصعبن علينا الحياة ويزدن همومها .اقسم بالله العظيم ان الوضع وصل الى حد الشماته العلنية بظروفنا والاعلان بعدم الرغبة في وجودنا مع اننا وبرغم ظروفنا وتعنتهن نقوم باعمالنا أفضل من المعلمات الاخريات نريد تخفيض نصاب لنا ونريد اذن مفتوح للخروج متى احتجنا لذلك دون الذل بطلب الاذن والذي يقابل بالرفض. وشكرا لكم
(0)
(0)
فوفو
01/02/2015 في 4:29 ص[3] رابط التعليق
الغا قياس، او الغاء رسوم قياس
وضع معهد مجانيه لتعليم الانقليزي،والحساب في جميع المتاطق
وضع حضانات وروضات في جميع الاحياء نامن ع اطفالن بدل الشغالات الكافرات وبذلك توضيف عدد كثير من الخريجات
توضيف الخريجات المنتسبات وخاص المنتسابات الاتي يتوجدنا في القرى لانهم يتعبووون حتى نجحو يكفي الموصلات وتعب الحصول ع المحاضرات او تعب الرجوع. والذهب قبل الاختبارات في تجميع كل مايخص الاختبارات او الماده والبحة عن الاصدقاء والدكاتره. للبحث في الماده وغيرها او الطرق الوعر والجبليه يعادل تعبهم يتعب المنتظمات
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(0)
فاتن بشير المعمري
01/02/2015 في 4:31 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبروك المنصب الجديد ارجو ان تنظر في ترقيات المعطله انا اداريه كاتبه خدمه 20 سرقة منهااربع سنوات خدمه ولم تحسب اطلب تحسين مرتبه على المرتبه السابعه فنة عمري وانا في عملي لم اجد ترقيه رجاء ان تحسن من مرتبتي وترقيني قبل اتقاعد ابي افرح
وشكرا لكم
(0)
(0)
عبدالله البشري
01/02/2015 في 4:34 ص[3] رابط التعليق
نريد من معالي وزير التعليم انصاف محضري المختبرات البالغ عددهم ٧٠٠٠ محضر ومحضره الحاصلين على دبلوم سنتين من كلية المعلمين والذي تنص الماده الثانيه من لائحة وزارة الخدمه المدنيه استحقاقهم للمستوى الثالث تعديل مستواهم التعليمي من الثاني الا الثالث وتطوير هذا التخصص
(0)
(0)
محمد الحربي
01/02/2015 في 4:52 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم والف مبروك المنصب الجديد سعادة الوزير نتمنى استرجاع حقوقنا وخاصة:
الدرجة المستحقة
وتميزنا بالتأمين الطبي ليستطيع المعلم ان يؤدي عمله بدون اي ضغوطات واتمنى لك التوفيق
(0)
(0)
معلمة مغتربه
01/02/2015 في 5:04 ص[3] رابط التعليق
انا معلمه فــِِِِِ قرية من قؤرو الطائف
يتينه ولا متزوجه ولا محرم
اعيش مع اختي لحالها وهي مريضه بمرض نفسي رفعت اوراقي اكثر من مره فــِِِِِ الحاله الخاصه ورفضت بحجه لايوافق سببي شروطهم
طيب كيف لي ان احقق هالشروط بان والديا متوفيان حاليا وهم ماتو من كم سنه مابيدي اقدمه
اريد التقل لمدينتي واستقر تعبت من الغربه. ولا احد يرعاها
غير ذلك خدمة فــِِِِِ التدريس مند ١٤٢١ الي ١٤٢٨ مدارس حكومي
ع بند الساعات و محو الاميه ولم يحسب لي خبره
ولا درجه
ارجو النظر فــِِِِِ موضوعي فــِِِِِ احتساب خبرتي و نقلي الي مكان سكني
حيث جاء نقلي فــِِِِِ اول سنه ولكن ثاني يوم الغى بحجه بالعلط من تلكمبيوتر
كيف يخطي ذلك
وارقامي كانت قريبه والان اصبحت بعيده
ارجو منك ي معالي الوزير ان تنظر فــِِِِِ موضوعي وتسهل امري بـ؏ـد ٱللّــھً
حفظك ٱللّــھً ورهاك
(0)
(0)
جوري الحربي
01/02/2015 في 5:22 ص[3] رابط التعليق
احب ابارك للوزير الجديد واسأل الله ان يوفقه ويعينه
اطلب من الله ثم من عزام الدخيل ان يتم تعيني
(0)
(0)
ريحانه عيضه فواز غزال الحارثي
01/02/2015 في 5:29 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نهنئكم ياسيادة الوزير بمنصبكم الجديد وأعانكم الله على حمل الأمانة وسدد خطاكم لمافيه خير لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي على الجميع فأنتم إن شاء الله عند حسن ظن الجميع لذلك بحكم أنني أنتمي لهذه الوزارة بحيث أنني معلمة ذات خبرة وخدمة فوق العشرين عاما ولازلت على رأس العمل وأعاني من مرض القلب والضغط والحمدلله
وكل ماأتمناه بطاقة للعلاج أسوة بالشركات والجيش وغيرهم
فمعاناتي مع المستشفيات والمستوصفات لايعلمها إلا الله وحده فكم أتمنى إنشاء مستشفيات تختص بالمعلمين والمعلمات اللذين من تحت ايديهم تنطلق جميع الوظائف والتخصصات فالمعلم والمعلمة شمعه تحترق لتضئ للآخرين
كما أنني أرغب وزميلاتي في بدل السكن.
هذا والله يرعاكم ويحفظكم ودمتم للخير فاعلين
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
(0)
(0)
عبدالعزيز عسيري
01/02/2015 في 5:54 ص[3] رابط التعليق
اولا نبارك له هالمنصب الجديد سائلا الله له التوفيق
اطلب منه اولا مخافة الله والعدل
وكذلك الحقوق والدرجات المستحقة
وجزاه الله خير
(0)
(0)
بنت الجزيرة
01/02/2015 في 5:55 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
مبارك يامعالي الوزير والله يقدرك على حمل الأمانة .. ونستبشر بك خيراً فمن كان بأمة بار بإذن الله سيكون فيه كل الخير … اتمنى يرجع التعلم مثل اول له مكانته واحترامه .. الطالبة اصبحت تتهاون في التعليم وفي الغياب وفي احترام المعلم .. ايضاً مراقبة المعلمات أكثر فالبعض التدريس عندهم مجرد راتب وليس أمانة وصلاح جيل .. وأخيراً ادعوا الله أن احصل على وظيفة معلمة او ادارية علما اني متخرجة أكثر من ١٥ سنة .. وجزاك الله الجنة ونور قلبك بالإيمان واعانك على حمل الأمانة ..
(0)
(0)
فاطمة حاسن حسن المالكي
01/02/2015 في 6:18 ص[3] رابط التعليق
توظيف عاطلي الشهادات العليا..سواء خريجي الابتعاث من امضوا سنوات في الغربه من اجل نيل تلك الشهادات ثم عادوا واصبحوا عاطلين.اوخريجي الداخل
(0)
(0)
احساس عاشقه
01/02/2015 في 6:19 ص[3] رابط التعليق
اتمنی حذف قياس لنتمكن من ايجاد وظيفه
ولكم جزيل الشكر.
(0)
(0)
معلم
01/02/2015 في 6:20 ص[3] رابط التعليق
ابارك لسعادتكم الثقة الملكية وانت أنشالله جديربها ارجوامنكم حفظكم الله النظرفي معاناة معلمي الفنية بسبب النقص في معلميها والتكميل من مدرسة الي أخري واكثر مدارس الابتدائيات لايوجدبها معلم والحل هو النظرفي عددحصص الفنية حيث االمرحلة التوسطة في الصف الواحدحصتين ثقيلة علي الطالب كما ارجواالنظرفي المناهج الفنية من حيث مواضيعها حرمت الطالب من حرية التعبير والابتكار وابتعدت عن تراث المملكة
(0)
(0)
خديجة
01/02/2015 في 6:21 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم الثقة الملكية في اختياركم وزير أهم وزارات الدولة
النظر في موضوع المعينات مساعد إداري فقد ازدحمت مكاتب التربية والتعليم بهن لا عمل ولا مسئولية مع العلم أن المدارس محتاجة معلمات تخصص فقد أثقل كاهل المعلمات بالحصص 24 حصة ومن 4 إلى 5 و مناهج مما اضطرت معه المعلمة إلى ترك المهنة والتسرب إلى الأعمال الإدارية أو التقاعد زيادة على حسن وغيره من البرامج التى ضيعت التعليم
كذلك النظر في تحسين مهام المشرفة التربوية فقد نسينا أصل العمل من كثر المهمات والتكليفات الإدارية فقد تضيع مني 12 زيارة تنسيقية بس عشان أعد كم رأس في الصف وتحول العمل إلى ضياع للوقت مما افقدنا أهمية الإشراف والعمل على تحسين الأداء
الأمر الآخر النظر في موضوع المدربات المركزيات التابعين للمشاريع الوزارية الأمر بتفريغهن لأن صاحب بالين عين ع التدريب والثانية ع الإشراف فقد تنزل تعاميم من الوكالة ولكن لا تفعل يترك الأمر لإدارات التابعين لها
وبالله التوفيق
(0)
(0)
خديجة
01/02/2015 في 6:33 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنهاء معانات معلمات التخصص في مواد الدين فقد اتخم جدولها ب 24 حصة وأعمال أخرى ريادة وأنشطة وغيرها علما أن المعلمات اللاتي تم تعينهن مساعد ادري أكثر من الهم ع القلب مزدحمة بهن المكاتب والمدارس ع الواتساب
كذلك النظر في موضوع المدربات المركزيات فهن عين ع التدريب والآخر ع الإشراف التربوي علما انه يوجد تعميم من الوكالة بالتفريغ ولكن دون جدوى فقد ترك لإدارات
كذلك تخصيص المهام للمشرفة التربوية فقد ضيع عملها في المتابعات الإدارية هل يعقل اني أضع 12 زيارة تنسيقية حتى أعد كم رأس في الصف
المطالب كثيرة لكن. . . . . . .
(0)
(0)
مازن
01/02/2015 في 6:40 ص[3] رابط التعليق
خريج تربية خاصة /بكلريوس اعاقة سمعية
لقد عانينا لسنوات طويلة من الانتظار لعدم تعييننا
اسوة لزملاءنا الخريجين للتخصصات الاخرى
منذ 3 سنوات لم يتجاوز عدد الاحتياج لتخصصنا 90 معلم واعطاء معلمو التخصصات الاخرى الفرصة للتعيين في مجال التربية الخاصة مع العلم بانهم يحملو شهادة الدبلوم وليس البكلريوس في برامج التربية الخاصة
(0)
(0)
ام فراس
01/02/2015 في 6:43 ص[3] رابط التعليق
إنهاء معاناة معلمات القطاع الخاص لتعيينهم لأنهم الاجدر بفضل ممارستهم لمهنة التعليم وفق استراتيجيات وأسس مبدعة , وايضاً إعطاء خريجات الانتساب نفس الحقوق للمنتظمة فَلَو قسنا الجهد لعرفنا الجهد الذاتي المضاعف لطالبة الانتساب ، وفقك الله لكل خير .
(0)
(0)
Mesue
01/02/2015 في 6:45 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
اما بعد:
مازلت انتظر ذلك الخبر واعد نفسي لاستقباله لعل نفسي تهدأ وتكن
يجول بخاطري ذكرى ثمانية عشر عام وانا أعطي التعليم كل جهد ونفس واحرق الطاقة لأنير دروب الأجيال وتقف العبرة بعيني عندما أسقطها على ذلك المسير وهو يخبرني بأن وزارتي لم ترى ماقدمته خلال هذه السنون ولم تعطيني ما أكتسبته بمجهودي فكوني على المستوى الخامس والدرجة الثالثة عشر ألما يشق رأسي نصفان فكيف هذا النكران وكيف هذا القهر واصرخ بكل ما أوتيت من عزم (( أعيدوا لي سنين عمري التي انقضت او أعيدوا لي سنوات خدمتي ودرجات سلمي الوظيفي)) فهي حق اكتسبته بعرق جبيني وطاقة جسدي وتعليمي لأجيال كبرت وأصبحت زميله لي بالعمل ولن يخبأ صوتي ذات يوم فالحق أبلج وصوته أقوى
واليك ياوزيري ارفع صوتي لعل اذناك تسمعني
اريد حقي او سنين عمري فاختر أيهما بيدك وتستطيع إعادته فأنت مسؤول امام الله تعالى اريد الدرجة الثامنة عشر حقي ولن يسقطه الظلم ولن يسكته التخاذل
وكان الله في عون صوت الحق دائما
(0)
(0)
اميره عبد الله
01/02/2015 في 6:46 ص[3] رابط التعليق
ابارك لكم منصبكم الجديد واتمنى واطلب منكم توظيفي
انا خريجة لغة عربية منذ عام 1422
يتيمة الوالدين
عملت 4 سنوات موظفة استقبال بمستشفى براتب 1300
شهادة الخبره لاتفيدني بالتعليم ووزارة الصحه لاتقبلني لان تخصصي عربي
وقياس لم اجتازه باقي لي درجه 49
فاتمنى منكم 1- الغاء قياس 2- توظيفات القديمات لسنة 1422 واستثناء ذوي االظروف الخاصه 3- انشاء حضانه لكل مدرسه او قطاع حكومي نسائي
ودمتم سالمين
(0)
(0)
مازن
01/02/2015 في 6:48 ص[3] رابط التعليق
فأطلب الله ثم اطلب من وزير التربية والتعليم
ان ينظر في امرنا وينهي معاناتنا بالتعيين العاجل
(0)
(0)
أ. عائشة
01/02/2015 في 6:49 ص[3] رابط التعليق
ارجو من الله ثم من معاليكم لفت الانتباه لمعلمات القرى خاصة معولمات اللغة الإنجليزية وايجاد حلول للعجز الداااائم و توفير العقود والبديلات حيث ان في قطاعنا نحن في رجال ألمع لا تحضى معلمة اللغة الإنجليزية بأي اجازة تستحقها لعدم الاستغناء..
(0)
(0)
fatma
01/02/2015 في 6:51 ص[3] رابط التعليق
نريد حذف رسوم التعليم عن بعد والانتساب .
(0)
(0)
خالد فهد
01/02/2015 في 6:57 ص[3] رابط التعليق
زيادة مكافاة طلاب الجامعات..
(0)
(0)
نجاح الطالب الشيخ محمد
01/02/2015 في 7:00 ص[3] رابط التعليق
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نبارك لك على هذا المنصب ونسال من الله عز وجل ان يعنك على تحمل هذه الامانه والمسؤولية الكبيرة وسدد الله خطاك انا ُكوني معلمه اطالب بحقوقي الشخصيه , انا على وشك سنه التقاعد لم يبق لي سوى سنه على تقاعدي فانا رببت اجيالاً كثيره ولله الحمد خمسه وعشرون سنه وانا افقد صحتي بالامراض والراتب يصرف على العلاج والسكن والابناء والقروض ولم املك سكن بسبب ظروف الحياة وانا الاب والام بالنسبة لابنائي واتمنى من معاليك ان تصرف لي :
١- بدل سكن
٢- التامين الطبي
ولقد اصدر الملك فهد رحمه الله في العام ١٤٠٩ بان لكل خريج جامعي مكافاه خمسون الف ريال ولم تنفذ نرجو من معاليك وانا بامس الحاجة ان يصرف لي فضلاً وليس امراً وشكراً لك .
(0)
(0)
ام مايا
01/02/2015 في 7:03 ص[3] رابط التعليق
كلنا نتمنئ فتح حضانات بالمدارس تعبنا من كيد الشغالات…. وكمان راتب المعلمه المتوفاه ليته ينصرف على اولادها بذات انه ينقطع للتأمينات منها وبالاخر لا يمديها تتقاعد ولا يورثوها صغارها…
(0)
(0)
سعد بن سعود الهادي
01/02/2015 في 7:06 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدايتاً أتقدم بشكري لكونكم خصصتوا هذه الزاويه للتواصل مع معالي الوزير وكما قال المصطفى ﷺ : ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) .
لا أريد الاطالة في الحديث فمن المعلوم ان تكون هناك مئات الرسائل إن لم تكن الالف لذا يكفيني ان ألخصها في نقطتين الا وهما .
أولاً : الفروقات والدرجة المستحقة لي ولبقية من هم مثلي من زملائي المعلمين والمعلمات ولا اريد الخوض فيها فلقد سبقني الكثير ممن قام بالمطالبة وهو حقٍ مشروع لنا والوزارة تعي هذا الشيء ولا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل وزير مرّ على هذه الوزارة ولم يعطي المعلمين حقوقهم المشروعة .
ثانياً : تعيين الخريجات أسوةً بغيرهن مما شملهن التعيين في السابق خصوصاً من إجتازت القياس كما طلبت منهن الوزارة
وثق تماماً أيها الوزير بأنك سوف تنال الكثير من الدعوات ممن تفضلت عليه بعد الله وكما قال المصطفى ﷺ ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) .
اللهم سخر له من عبادك فيما يخافك فينا ووفقه في خدمة دينه ووطنه .
سعد بن سعود الهادي
(0)
(0)
معلمة مهمومة
01/02/2015 في 7:08 ص[3] رابط التعليق
نريد حضانات تتبع للمدارس التي نداوم فيها اطفالنا امانه في رقابنا وهم يشغل بالي وبقوة وليس انا فقط ككل معلمة ام تحمل هم اطفالها وخاصة مع الخادمات وشرهن الذي لا يخفى على الجميع
(0)
(0)
ادارية تبي فزعتكم
01/02/2015 في 7:16 ص[3] رابط التعليق
نرجو منكم النظر في وضع المساعد الاداري لما يلقى على عاتقة عددآ من المهام اللامعقولة.. نأمل اما تحديد المهام.. او الغاء مسمى مساعد اداري..
كما نأمل من سعادتكم امر بفتح حضانة اطفال بكل مدرسة.. فقد تم توقيعنا على تعميم قبل ٣ اشهر باإلغاء جميع الحضانات داخل المدارس الحكومية.. اين نضع اطفالنا.. هل نسيتم قصة( تالا والخادمة)
هذا وندعو الله بالتوفيق والسداد…واعانكم الله على حمل هذي الامـــانة
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بدريه
01/02/2015 في 7:32 ص[3] رابط التعليق
نريد وظائف فقط والاه لو تعلم بكميه العجز ف مدارس الجنوب لمعلمي العلوم والفيزياء بشكل خاص لذهلت
ونحن والله قضينا اصعب ايام حياتنا ف هذا القسم الصعب وف النهايه جميع الاقسام توظف الا هو
نرحو النظر بايجاب وعدم الاستناد ع تقارير مراكز الاشراف لانها تفتقد للمصداقيه كن قريب اكثر
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ام ريناد
01/02/2015 في 7:35 ص[3] رابط التعليق
وزيرنا الحبيب استبشرنا بقدومك خيرا .. ارجو اعادة النظر في مناهج الابتدائي لغتي والرياضيات وتكثيف المناهج الدينية وارجاع مادة الخط والاملاء
وتدريس مادة الانجليزي من الصف الاول ابتدائي .. فعقول بناتنا وابنائنا تستوعب الكثير يجب ان نغذيها
واخيرا .. الاعتراف بشهادة التخرج من جامعة الملك فيصل لتكملة الدراسات العليا او للوظيفة
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منى الأحمدي
01/02/2015 في 7:37 ص[3] رابط التعليق
ارجو تطبيق التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات ونرجو توفير حضانه بكل مدرسة
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اماني
01/02/2015 في 7:44 ص[3] رابط التعليق
تكفى الاعفاء من الرسوم والله ثقيله علينا
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كناري
01/02/2015 في 7:45 ص[3] رابط التعليق
نحتاج زيادة الإضطراري لعشرة ايام فليس الذكر كالأنثى نحن أمهات وزوجات وموظفات ومسؤليتنا مضاعفه داخل البيت وخارجه وأطفالنا يمرون بعوارض كثيره تستلزم الغياب الإضطراري في بعض الأيام.
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طﻻل محمد مسلم
01/02/2015 في 8:00 ص[3] رابط التعليق
نبارك لمعالي الوزير المنصب واسال الله أن يوفقه 1/ارجاع هيبة التعليم مثل توحيد اسئلة الثانوية من الوزارة التدرج للمعلم مثل معلم اول معلم مشرف مقيم ثم اذا رغب باﻻدارة يرشح بحيث يكون ﻻتقل خبرته عن( سنوات النظرة الى المناهج وخاصة اللغة العربية ترجع الى فروعها كامله وتكثيف حصص اتكلم عن خبرة تعليم 30سنة معلم ووكيل و االغاء القدرات والتحصيلي )ا
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ريم البنيان
01/02/2015 في 8:01 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اولاً : نهنئكم بثقة الملك وتعيين معاليك بأهم وزاره في الدوله
ثانياً: نريد من جانبكم الموقر نقل المعلمين والمعلمات المغتربين والاكتفاء بغربه اقلها سنتين وحساب السنه بسنتين ودمج مدارس القرى النائيه .
ثالثاً: نأمل من معاليك مساعدتنا للرقي بالتعليم والمتعلم
واتمنى اعادة سياسة التعليم على ماكانت عليه في عهد رائد التعليم الملك فهد رحمه الله فقد كانت سياسه واضحه ناضجه خرجت الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرها وهاأنت دليل على ذلك .
اعادة النظر في المناهج حيث انها تفتقر الكثير من المعلومات واكتفت برؤس اقلام واستحدثت معها مايسمى باوراق العمل وملف الانجاز شتت بذلك ذهن المتعلم مما يضطر بنا من شرح رؤوس الاقلام باستياء من الطلاب بان مايتم شرحه خارج المنهج ولااستطيع ان اكتفي بالماده لشح المعلومات .
تذمر المشرفات والمديرات من طلب الدفاتر لتدوين المعلومات والاكتفاء بمايسمى ملف انجاز الطالب الغاء دفتر الواجبات والاكتفاء بكتاب النشاط وللمعلوميه لاتوجد اجابات للاسئله المطروحه بداخله ممايضطر بنا حلها مع الطلاب وبعضها ليس لها اجابه .
الغاء استراتجيات التعليم والاكتفاء بطرق التدريس التي تدربنا عليها اثناء الدراسه الاكاديميه لان الاستراتجيات الحديثه لم تدرس بالجامعات وهي من الاساليب الخاصه بالمعلم اثناء شرحه من تجربتنا مع الطالبات طبقنا الاستراتجيات في فصول وفصول لم نطبقها النتيجه التي طبق معهم لم يفلحوا في الاختبار والفئه الاخرى كانت نتائجهم مرضيه..
اعادة النظر في التعليم الابتدائي وخاصة في الاول الابتدائي حيث يطالب المتعلم بقراءة الكلمه دون تعلم باقي الحروف ويطالب المتعلم باتقانها حتى لو لم يتعلم باقي الحروف مماخرج طلاب لايعرفون القراءة والكتابه والاعتماد على الطالب في الفهم والحفظ.
الغاء المنظومه المؤشر
والله ولي التوفيق…
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عبدالله بوكر
01/02/2015 في 8:13 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
املي ان احصل على نسخة من كتاب معاليك مهداة منك للذكرى ولك جزيل الشكر … كا آمل ان يوفقك الله في هذا الحمل الثقيل .. الله اسأل ان يوفقك
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ام ياسر
01/02/2015 في 8:23 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استاذي الكريم وزير التربية و التعليم
انا لست بارعة في صياغة الخطابات لكن سوف اطرح مشكلتي خاصة وهي مشكلة الآف غيري
المساعد الاداري اللآتي عينا بأمر ملكي ( أ/١٢١) في ٢/٧/١٤٣٢هـ
و اول مباشرة لنا في ٧/١٠/١٤٣٣هـ .
لنا عدة شكاوي اتمنى النظر فيها ، وتغير وضعنا و معاناتنا:
١- تم تعيننا مساعد اداري على المرتبة السادسة ، بالرغم من انني بكالوريوس تربوي علمي ، ونحن نستحق المستوى بما اننا نعمل في المدارس
٢- عينا على مرتبة اقل مما نستحق ، فنحن نستحق المرتبة السادسة لاننا تربويات و تخصص علمي
٣- عينا نحن اول دفعة من هذا الامر الملكي اكثر من ٧٠٪ خارج مدننا لمدة اقلها عام . وكان ظلم لنا، وعذاب كبير بعدنا عن اطفالنا و تعرضنا لمخاطر كثيرة خلال عملنا ذلك العام . وعند مطالبتنا بتعيننا في نفس مدننا كان ردهم اكتفاء و لا يوجد شاغر !! كيف ذلك وكل الألوف من الادريات بعدنا باختلاف مراتبهن عينا بجانب بيوتهن و فوق ذلك كان لهن التميز بالدورات و التطوير ونحن حرمنا !!!!!!!!!!
٤- نعمل اعمال على الحاسوب جميعا تقريبا ، ورفعن