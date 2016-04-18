20 استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط جاهزة ومفرغة المحتوى قابلة للكتابة عليها وطباعتها
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20 استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط جاهزة ومفرغة المحتوى قابلة للكتابة عليها وطباعتها
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التعليقات 10
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kadija
31/10/2016 في 7:20 م[3] رابط التعليق
شكرا
(1)
(1)
س
10/01/2017 في 2:46 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا
(1)
(0)
عزة الزهراني
12/02/2017 في 8:25 م[3] رابط التعليق
لوسمحت مو راضي تفتح معايه الاستراتجيات التعلم النشط
(0)
(4)
aw
12/02/2017 في 8:35 م[3] رابط التعليق
شكرااااااااااااااااااااااا
(0)
(0)
السيد مرشدي
17/02/2017 في 6:16 ص[3] رابط التعليق
جزيت خيرا
(0)
(0)
رودي
24/08/2017 في 2:05 م[3] رابط التعليق
شكرااااا
(0)
(0)
امل 0029
11/09/2017 في 11:56 م[3] رابط التعليق
امل / أتمنى لكم مزيد من التوفيق
(0)
(0)
عادل
14/09/2017 في 12:41 ص[3] رابط التعليق
شكرا لك
(0)
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محمد بن معين
25/09/2017 في 4:37 م[3] رابط التعليق
شكرا ، بارك الله فيكم
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(0)
محمد بن معين
25/09/2017 في 4:39 م[3] رابط التعليق
وفقكم الله
(0)
(0)