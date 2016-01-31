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كتاب المعلم جميع المراحل لجميع المقررات
كتاب المعلم جميع المراحل لجميع المقررات
صحيفة التعليم الإلكترونية:كتاب المعلم لجميع المراحل
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التعليقات 25
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ِِعبدالله الشمراني
25/09/2016 في 6:50 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيراً
(4)
(11)
امنة
27/09/2016 في 5:33 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خير كثيرا
(3)
(10)
نور
28/10/2016 في 5:59 م[3] رابط التعليق
لماذا دليل المعلم حاسب ثاني متوسط غير موجود
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(13)
(12)
asdadm
16/11/2016 في 5:56 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا وزادك الله من فضله
(5)
(8)
محمد
06/12/2016 في 8:33 م[3] رابط التعليق
الانكليزي قديم وين الاصدر الجديد حق 2017 _2016
(9)
(5)
amir
08/12/2016 في 9:58 م[3] رابط التعليق
الف الف شكر و جزاكم الله خيرا
(11)
(10)
عمر
17/12/2016 في 11:52 م[3] رابط التعليق
ليش ما يتحمل الكتب عندي
(7)
(9)
أسامة صقر
07/01/2017 في 5:28 ص[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا
رياضيات أول متوسط غير موجود
(5)
(3)
dana
08/01/2017 في 1:46 م[3] رابط التعليق
شكرا مراااااااا
بس مافي فصل دراسي ثاني؟؟؟؟
(5)
(7)
annie
11/01/2017 في 10:42 ص[3] رابط التعليق
الفصلين في ملف واحد
(6)
(2)
nora.
06/02/2017 في 3:17 م[3] رابط التعليق
كتاب النشاط مو موجود انقليزي ورياضيات !!.
(5)
(4)
ابراهيم
20/02/2017 في 1:57 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا
(1)
(3)
ahmed
21/02/2017 في 9:04 ص[3] رابط التعليق
جزاكم الله خير وجعل هذا الجهد في ميزان حسناتكم
(1)
(4)
مجدي امين
22/02/2017 في 2:03 م[3] رابط التعليق
تحميل الكتب
(3)
(3)
queen11
26/09/2017 في 8:55 م[3] رابط التعليق
انا ابغا روابط أحملها عندي المرحله الثانوي صف 2 مقررات كيف ابغا احد يرسلي اروابط الله يسعدكم
(0)
(0)
نوره
26/02/2017 في 4:29 م[3] رابط التعليق
شكرا لكم على هذه الفائدة
(0)
(3)
حصة
26/02/2017 في 9:07 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا ??????
(3)
(0)
منازن المازن
04/03/2017 في 10:13 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم اين دليل مادة التربية الاجتماعية والوطنية
(3)
(0)
عماد سامي
17/03/2017 في 12:46 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم محتاج من حضراتكم لعدم توفر الكتب المنهجية بلموصل لكتاب المدرس للغه العربية الثالث المتوسط
(2)
(1)
metwaly saad
27/03/2017 في 5:11 م[3] رابط التعليق
لماذا كتاب الدراسات الصف الاول المتوسط غير موجود.؟
(2)
(0)
عمر
04/04/2017 في 1:48 م[3] رابط التعليق
لأن الكتاب في تغيير كل سنة ( انتبه لهذا الأمر )
(2)
(0)
عمر
04/04/2017 في 1:53 م[3] رابط التعليق
يقول أحد الأحوة لماذا لا يوجد كتاب معلم حاسب؟ الجواب مني كملخص لجميع المواد الدراسية في السعوديةو وبلا فخر .. يا عزيزي هذه المادة بالذات في تطور مستمر لذلك لا حظت أن الكتاب في تغيير مستمر حتى أني واجهت بعض الصعوبات والمتاعب في تتبع الطبعات الجديد وإعادة الملخص …. انتهى الكلام…. ( الملخص العجيب )
(1)
(1)
شهدي شعبان
08/04/2017 في 11:48 م[3] رابط التعليق
ما في ولا دليل إسلامية ولا لغة عربية مرحلة ثانوية ؟
(2)
(0)
layla
18/09/2017 في 4:37 م[3] رابط التعليق
جميع الروابط لم تعد تعمل !!!!؟؟؟
(2)
(1)
aaa
19/09/2017 في 11:11 م[3] رابط التعليق
ليش م يشتغلون
(1)
(0)