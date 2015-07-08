الإدارة العليا
رئيس التحرير المشرف العام المدير التنفيذي
سامي بن محمدعلي الحارثي معيض رداد رده النفيعي ناصر عبدالرحمن الحسين
رؤساء الأقسام
رئيس القسم الرياضي
عبدالله بن سالم بن ذيبان الحارثي
المحررين والصحفيين بمختلف المناطق
إلياس القاسم – المنطقة الشرقية
محمد الدوسري – المنطقة الشرقية
طارق الحمدان – المنطقة الشرقية
سعيد الزهراني – المنطقة الشرقية
حسن المرير – الرياض
فايز التمامي – تبوك (نائب رئيس التحرير)
علي محمد علي الحربي – جدة (مصور)
عطية الكحيلي – محرر صحفي المنطقة الغربية
محمد جارالله عامر الحارثي – الرياض (مصور)
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التعليقات 7
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خليل إراهيم الشريف
08/07/2015 في 2:26 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لكتابة المقالات كيف يتم ارسالها لكم لم اجد ايميل للتواصل
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(2)
خالد دليم الحربي
22/10/2016 في 7:06 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي مقال عن التعليم النشط وآمل من صحيفتكم اتاحة الفرصه لنشره
كيف يتم ارسال المقال لكم.
وشكراً على سرعة تجاوبكم.
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(2)
١١٥ مكه المكرمة
09/01/2017 في 12:11 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي صور وخبر عن فعاليات اليوم العالمي لليتيم
بمدرسة ١١٥ ب واتمنى نشر الخبر
واشكركم على تجاوبكم
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(1)
فاطمة صالح باهميم
08/02/2017 في 11:42 ص[3] رابط التعليق
أرجو الرد على الرسالة
(1)
(1)
محمد الدالي
04/04/2017 في 5:19 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة جريدة الجزيرة
السيد بدر المحترم
تحية طيبة ..
انطلاقا من دوركم الفعال في المسؤولية الاجتماعية وحرصكم الدائم على التواجد بالفعاليات الشبابية والجيل الجديد وتماشيا مع رؤية المملكة 2030
تتشرف شركة هورايزون واتلاب السعودية بدعوتكم لتغطية بطولة الروبوت العالمية الفيرست ليجو المقامة برعاية وزير التعليم سعادة الدكتور احمد العيسى
,التي ستقام في المناطق الوسطى والشرقية والغربية بتاريخ 10-11-13 ابريل والفرق الفائزة ستمثل المملكة في الدنمارك حيث سيتم تكريمهم بالميداليات الذهبية والكؤوس
كما سيكون هنالك حضور للعديدمن الجهات الاعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي
حيث ستوزع شهادات التكريم والدروع على الاعلاميين والمتطوعين والجهات الراعية ..
ولمزيد من التفاصيل يرجى فتح الملقات المرفقة
زورونا على الموقع
http://www.atlabme.com/
Atlabme
http://www.atlabme.com
: http://fllsaudi.com/ar/
او اتصلوا بنا على الارقام التالية : محمد الدالي 0545419287
محمد حسن 0556667431
شاكرين لكم اهتمامكم
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عيسى المعلوي
20/04/2017 في 3:55 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يريد نشر خبر أو الانضمام لصحيفتكم كيف يمكنه التواصل معكم ؟ علماً أنني أرسلت ايميل ولم يتم الرد عليه. وأرسلت خبر سابق وأيضاً لم يتم الرد .
تحياتي لكم
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أ.سعيد الشلوي
01/12/2017 في 11:05 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للقائمين على صحيفة التعليم الالكترونية، ومن باب المسؤولية لنشر العلم وجعله محتاح للجميع ومفتوح المصدر، لدي قناة تعليمية على اليوتيوب اقدم فيها شرح لمادة الرياضيات للمراحل: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وكذلك شرح لتوظيف التقنية في التعليم.
ارجو التواصل لنشر هذا العلم 0565534011
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