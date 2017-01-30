تخصص المختبرات الطبية والتخصصات اللتي تندرج معها من أهم التخصصات الطبية لكونها عمل مهم في مجال الصحة وبتشخيص حالة المريض والاطمئنان عليه ومن هنا قام الأخصائي / عمر عبدالعزيز بخيت
بفكرة فريق Labthology التطوعي لتطوير هذا المجال من الاشخاص العاملين والمهتمين في هذا التخصص ليكونو أشخاص قادرين ومتمكنين في مجال عملهم الإنساني ويهدف الفريق لنشر كل ماهو جديد ومميز من دورات طبية تهم هذا المجال والمؤتمرات وورش العمل وجديد الوظائف المطروحة وهناك فريق اداري من المتطوعين شاركو في تأسيس هذا الفريق
وهم كلا من :
أسامة عدنان باشويه
حاتم الشهري
إبراهيم عرار
نورة الزويدي
بنان ملاح
سارا الغامدي
ويمتلك كلا منهم على خبرات كافية في خدمة المجتمع التعليمي والصحيً ويسهم ذلك في رفع كفائة الفريق ومساعدة الاعضاء والاجابة على أسئلتهم في برامج التواصل الإجتماعي الواتس ابب و تويتر و الانستقرام او في تصميم البوسترات لتوصيل المعلومات بشكل ميسر وتناقلها عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي والجدير بالذكر أن الفريق يستقطب جميع الأشخاص المهتمين والعاملين والطلاب وفتح أبوابه أمامهم ليكونو أحد أعضاء هذا الفريق بكل رحب وسرور .
حساب الفريق على جميع وسائل التواصل الإجتماعي:
Labthology
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y أول فريق تطوعي يهتم بتخصص المختبرات الطبية والتخصصات التابعة لها
صحيفة التعليم الإلكترونية:
تخصص المختبرات الطبية والتخصصات اللتي تندرج معها من أهم التخصصات الطبية لكونها عمل مهم في مجال الصحة وبتشخيص حالة المريض والاطمئنان عليه ومن هنا قام الأخصائي / عمر عبدالعزيز بخيت
تخصص المختبرات الطبية والتخصصات اللتي تندرج معها من أهم التخصصات الطبية لكونها عمل مهم في مجال الصحة وبتشخيص حالة المريض والاطمئنان عليه ومن هنا قام الأخصائي / عمر عبدالعزيز بخيت
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