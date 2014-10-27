وذكروا الله في المجالس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله أما بعد
إن خير المجالس وأزكاها وأطهرها عند الله مجالس الذكر, فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة .
فمجالس الذكر هي مجالس الملائكة , فإنه ليس من مجالس الدنيا مجلس إلا مجلس يذكر فيه الله تعالى .
فالله عزوجل يباهي بالذاكرين عند الملائكة , كما ثبت عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ)) روا مسلم.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذاكرين له, وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غانم بن نويديس الشريم
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التعليقات 2
جميله سعيد القحطاني
27/10/2014 في 11:30 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم أنا إحدى طالبات جامعة الإمام ومن متطلبات التطبيقات لدي نشر مقال ولقد أرسلت مقال بعنوان في ظلال آية ولم يتم نشره بارك الله فيكم
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عيدة عساف العامري
16/11/2017 في 11:18 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة في جامعة الامام ومن متطلبات المادة التطبيقيه لدي نشر مقال ولقد ارسلت اليكم بعنوان التقوى والى الان لم يتم نشره الرجاء الاسراع بارك الله فيكم لان المادة لها وقت معين ترفع فيه الملفات شاكرين حسن تعاونكم معنا
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