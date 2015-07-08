الإدارة العليا
رئيس التحرير المشرف العام المدير التنفيذي
سامي بن محمدعلي الحارثي معيض رداد رده النفيعي ناصر عبدالرحمن الحسين
رؤساء الأقسام
رئيس القسم الرياضي
عبدالله بن سالم بن ذيبان الحارثي
المحررين والصحفيين بمختلف المناطق
إلياس القاسم – المنطقة الشرقية
محمد الدوسري – المنطقة الشرقية
طارق الحمدان – المنطقة الشرقية
سعيد الزهراني – المنطقة الشرقية
حسن المرير – الرياض
فايز التمامي – تبوك (نائب رئيس التحرير)
علي محمد علي الحربي – جدة (مصور)
عطية الكحيلي – محرر صحفي المنطقة الغربية
محمد جارالله عامر الحارثي – الرياض (مصور)
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التعليقات 3
خليل إراهيم الشريف
08/07/2015 في 2:26 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لكتابة المقالات كيف يتم ارسالها لكم لم اجد ايميل للتواصل
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خالد دليم الحربي
22/10/2016 في 7:06 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي مقال عن التعليم النشط وآمل من صحيفتكم اتاحة الفرصه لنشره
كيف يتم ارسال المقال لكم.
وشكراً على سرعة تجاوبكم.
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١١٥ مكه المكرمة
09/01/2017 في 12:11 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي صور وخبر عن فعاليات اليوم العالمي لليتيم
بمدرسة ١١٥ ب واتمنى نشر الخبر
واشكركم على تجاوبكم
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