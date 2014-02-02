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التعليقات 199
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اميرة العون
11/02/2014 في 12:57 ص[3]
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انا طالبه منتسبة في جامعة الامام الاسلامية وطلب مني نشر مقالا في صحيفتكماتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير؛؛؛
الرد
صحيفة التعليم
11/02/2014 في 3:49 ص[3]
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عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يشرفنا ذلك سعياً منا في تقديم المساعدة لمن يحتاجها
برجاء إرسال المقال من خلال اتصل بنا أو راسلنا ليتم نشره بإذن الله .
وبإمكانكم تزويد الجامعة برابط النشر .
لطيفه
01/04/2014 في 10:38 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
كيف اعرف ان مقالي قد نشر
مقالي بعنوان النجوى
01/04/2014 في 10:47 م[3]
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تجديه في قسم المقالات
هدى باصره
15/09/2015 في 4:57 م[3]
رابط التعليق
لوسمحتم انا وضعت مقالي متى بنشر
15/09/2015 في 4:58 م[3]
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هل ياخذ وقت للنشر
15/09/2015 في 5:00 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه منتسبه اتمنى منكم نشر مقالي الخاص بتطبيق الجامعه وشكرا.
نورة ناعمة
08/02/2016 في 8:55 ص[3]
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السلام عليكم انا طالبة منتسبة وكتبت مقال وارسلته واعدت ارساله
اين اجده حتى استطيع ارساله للمشرفة
شروق
02/03/2014 في 7:01 ص[3]
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السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان طريق النجاة ولكم جزيل الشكر
فاطمة محمد حسن
12/02/2014 في 1:17 م[3]
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير فاطمة محمد حسن
12/02/2014 في 1:18 م[3]
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جزاكم الله خيرا
منيرة
16/02/2014 في 4:25 م[3]
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السلام عليكم تم ارسال مقال بعنوان لسانك وخطورة الكلمة !!؟
اتمنى ينشر فهو مقال للجامعه ولكم جزيل الشكر
همله محمد
17/02/2014 في 1:24 ص[3]
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السلام عليكم انا طالبه منتسبه الجامعه الامام واريد ان انشر مقال فماهو البريد الالكنروني الخاص بكم وشكرا
17/02/2014 في 8:54 ص[3]
رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بامكانك مراسلتنا من خلال راسلنا من الرابط التالي : http://www.m3llm.net/?page_id=188346
مها عبدالرحمن المسعود
26/10/2015 في 6:13 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أنا طالبة من جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية وأريد أن أنشر لدى صحيفتكم مقالا
مقالي عن .. نحن والتقنية
18/02/2014 في 1:52 ص[3]
رابط التعليق
تم ارسال مقال عن الصدقه ارجومنكم نشره
19/02/2014 في 7:23 م[3]
رابط التعليق
تم النشر في قسم المقالات
فاطمة حمود
21/02/2014 في 6:37 م[3]
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السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
استخدام وسائل الاعلام في الدعوة إلى الله
تغريد العساف
22/02/2014 في 1:24 م[3]
رابط التعليق
انشرو مقالي انا طالبة جامعيه ومطلوب مني ذلك انشروة للاهمية
22/02/2014 في 7:28 م[3]
رابط التعليق
اتمنى نشر مقالي حتى ارسل الرابط الى الجامعه من فضلكم
لسانك وخطورة الكلمة !!؟
وجدت الموضوع نشر ثم حذف مالسبب ؟
وفاء
23/02/2014 في 7:06 م[3]
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انا طالبه منتسبه بجامعه الامام اتمنى منكم بنشر مقالي موضوعي الحجاب
فاطمة البر
28/02/2014 في 4:03 م[3]
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أنا طالبة منتسبة في جامعة الامام ومطلوب مني أن انشر مقال في صحيفتكم
لدي تحقيق صحفي : بعنوان : نادي قيمي
أرجو نشره ولكم جزيل الشكر
أمل العنزي
01/03/2014 في 4:01 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
الرضا بتدبير الله واختياره
حسن المرير
01/12/2016 في 6:16 ص[3]
رابط التعليق
لنشر مقالات ارسلوا المقالات على هذا الأيميل مع الاسم
سالمه محمد البارقي
02/03/2014 في 1:14 ص[3]
رابط التعليق
نا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي اجمل ما قيل في تقوى الله ولكم جزيل الشكر
02/03/2014 في 10:40 م[3]
رابط التعليق
جزاكم الله كل خير
غريبه الحربي
02/03/2014 في 8:27 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه منتسبة في جامعة الامام الاسلامية وطلب مني نشر مقالا في صحيفتكم
مقالي\صلة الأرحام ,اتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير؛؛؛
02/03/2014 في 10:21 م[3]
رابط التعليق
برجاء ارسال المقال حيث لم يصلنا اي مقال منكم
حصه ناصر محمد
02/03/2014 في 10:53 م[3]
رابط التعليق
03/03/2014 في 8:54 ص[3]
رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخت حصه ناصر مقالك لم يصلنا حتى الان ، سيتم نشره فور وصوله
فوزيه الغامدي
04/03/2014 في 11:40 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
04/03/2014 في 11:46 م[3]
رابط التعليق
تم نشر مقالك
05/03/2014 في 8:22 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم اعادة ارسال المقال ..بعنوان صلة الأرحام.
ندى سعد السبيعي
08/03/2014 في 4:52 م[3]
رابط التعليق
أنا طالبه في جامعة الامام وطلب مني ان انشر هذا المقال آملا منكم نشره عاجلا وجزاكم الله خيرا مقدما
صافية سعد فهد الكبراء
08/03/2014 في 7:54 م[3]
رابط التعليق
أنا طالبه في جامعة الامام وطلب مني ان انشر هذا المقال آملا منكم نشره عاجلا وجزاكم الله خيرا
08/03/2014 في 8:30 م[3]
رابط التعليق
ارجو نشر موضعي كاملا لاني سوق اقيم عليه ولكم شكري
حنان ظافر الشهري
09/03/2014 في 11:08 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة في جامعة الإمام أرجو نشر مقالي بعنوان الأمانة..وشكرا لكم
هند التركي
09/03/2014 في 4:29 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبه تعليم عن بعد مطلوب مني كتابه مقال ونشرة
فأرجوا منكم نشر مقالي سريعاا بعنوان ( الاعياد المحرمه ) ولكم جزيل الشششكر والتقدير .. بارك الله فيكم ..
هند التركي ..
نوال الدخيل
10/03/2014 في 9:07 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم أنا طالبة في جامعة الإمام أرجو نشر مقالي بعنوان هذه أنا!
10/03/2014 في 10:00 ص[3]
رابط التعليق
تم النشر
ريم الصخيري
10/03/2014 في 6:33 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام التعليم عن بعد ارجو نشر مقالتي بعنوان الحجاب ستر وعفاف ولكم جزيل الشكر
10/03/2014 في 6:37 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام ارجو نشر مقالتي بعنوان الحجاب ستر وعفاف ولكم جزيل الشكر
10/03/2014 في 7:21 م[3]
رابط التعليق
فاطمه عبد الله العلوي
13/03/2014 في 12:17 ص[3]
رابط التعليق
شكرا لحسن تعاونكم
رهام العُمري
13/03/2014 في 9:40 م[3]
رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وهذا تكليف مطلوب الزاميا علي ارجوا من سماحتكم نشر مقالي بعنوان ( فتياتُنا وانتكاس الفطرة ) في اقرب وقت للضرورة
ولكم جزيل الشكر والعرفان
13/03/2014 في 10:14 م[3]
رابط التعليق
تم نشر المقال
نورة سعيد ال شامر
13/03/2014 في 11:34 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الطالبه نوره ال شامر
طالبه بجامعة الامام وطلبوا مني بكتابة مقال لذالك اخترت صحيفة التعليم الالكتروني ارجوا منكم نشر مقالي وشكرا
13/03/2014 في 11:49 م[3]
رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخت نورة لم يصلنا مقالك برجاء ارساله وسوف يتم نشره في حينه باذن الله
غيثة عبدالله عليوي
14/03/2014 في 3:47 م[3]
رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي مساواة ام مساومة ولكم جزيل الشكر
14/03/2014 في 4:09 م[3]
رابط التعليق
تم نشر المقاله
14/03/2014 في 11:05 م[3]
رابط التعليق
تم اعادة ارسال المقال ولم تم النشر
15/03/2014 في 9:37 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا نوره ال شامر طالبه بجامعة الامام ارجو منكم نشر مقالي
16/03/2014 في 12:26 ص[3]
رابط التعليق
جعفر العيد
17/03/2014 في 4:56 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو نشر مقالي في صحيفتكم الموقرة
18/03/2014 في 12:22 ص[3]
رابط التعليق
تم نشر مقالك في قسم المقالات
سعد عبدالله محمد الشمراني
18/03/2014 في 6:05 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا احد طلاب جامعة الامام محمد بن سعود
ومطلوب مني مقال دعوي فكرماً من سعادتكم وليس أمراً نشر مقالي بعنوان أكله لحوم البشر الغيبه
ولكم مني خالص الدعاء
سعد الشمراني
غادة العجالين
21/03/2014 في 9:17 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ..
انا طالبة في جامعة الأمام ..
و أتمنى منكم نشر مقال وهو بعنوان ( الإحسان و البر )
أختكم : غادة العجالين
شاكرة لكم ومقدرة لجهودكم
عبير الحمدان
21/03/2014 في 4:04 م[3]
رابط التعليق
ممكن تنشرون مقالي بعنوان الخشوع في الصلاة
جزاكم الله خير
21/03/2014 في 4:05 م[3]
رابط التعليق
انا طالبة بجامعة الإمام
نوره الطولبه
25/03/2014 في 4:45 م[3]
رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
السنن المنسيه
ولكم جزيل الشكر…
نوره الطواله
25/03/2014 في 4:49 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
ارجو منكم نشر مقالي انا طالبه جامعه الامام انتساب وطلب مني نشر المقال
بعنوان (السنن المنسيه)
ولكم الشكر
أمل الصمعاني
28/03/2014 في 11:06 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في جامعة الامام قسم الدعوة .
ارسلت قبل قليل مقال عن فوائد الاستغفار اتمنى من سعادتكم نشر هذا المقال لأنه
من ضمن التطبيقات التي أدرسها وقد طلبت الاستاذة منا ذلك و قد ذيلت المقال
بأسمي ليدرج و يكون اثبات للاستاذة أني قمت نشره .
شاكرة و مممتنة منكم التعاون .
عفاف عبدالرحمن
07/04/2014 في 6:31 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر على تعاونكم وحرصكم على الخير
اسم الموضوع:
أبنائنا واللغة العربية
باسم :
عفاف عبدالرحمن
عثمان الصادق البصير
08/09/2014 في 8:12 م[3]
رابط التعليق
يسعدنا ويشرفنا ان نمدكم بالاخبار التي تتعلق بكلية ابن رشد للعلوم الادارية بابها ونشكر لسعادتكم التعاون الدايم لخدمة التعليم بهذا الوطن الغالي
مريم عبدلله
11/09/2014 في 12:14 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
ارسلت مقالين لصحيفتكم لم يتم نشرها حتى الان
وان طالبه في جامعة الامام احتاج لنشر المقال نظرا لمتطلب المادة
ارسلته من ايقونة ارسل خبراوتم الرسال بنجاح
11/09/2014 في 12:35 م[3]
رابط التعليق
الان ارسلته مره اخرى من اللاب توب
عنوانه
الانترنت والدعوة الى الله
وشكر
اميره صالح
18/09/2014 في 12:34 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا اميره صالح
ارجو منكم نشر مقالي انا طالبه جامعه الامام انتساب وطلب مني نشر المقال
بعنوان/محسابة النفس
ولكم جزيل الشكر
اريج المهنا
20/09/2014 في 8:07 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
أود نشر مقالي بعنوان بر الوالدين وذلك طلبا من جامعة الامام ومشرفتي أود تلبيت رغبتي في ذالك وشكر
20/09/2014 في 1:49 م[3]
رابط التعليق
اتمنى نشر مقالتي باسرع وقت ممكن
21/09/2014 في 9:05 ص[3]
رابط التعليق
برجاء ارسال المقاله وسوف يتم نشرها في حينه
فاطمة محمد الدريس
20/09/2014 في 8:34 م[3]
رابط التعليق
صحيفة التعليم المكرمة:
أرجو منكم نشر مقالي الذي بعنوان(أوصيك ياحافظة القرآن) وذل من أجل التطبيق الجامعي في جامعة الإمام
21/09/2014 في 9:03 ص[3]
رابط التعليق
برجاء ارسال المقال وسوف يتم نشره في حينه
21/09/2014 في 1:48 م[3]
رابط التعليق
تم الإرسال….
كفاء العتيبي
21/09/2014 في 4:38 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم، أنا طالبة في جامعة الإمام طلب مني نشر مقال، واخترت صحيفتكم نظير تعاونكم الملحوظ جزاكم الله خيرا على ذلك.
وأرسلت المقال عن طريق أيقونة اتصل بنا راجية منكم نشره ولكم جزيل الشكر
22/09/2014 في 4:16 م[3]
رابط التعليق
هل وصلتكم مقالتي بعنوان (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ؟؟
22/09/2014 في 5:49 م[3]
رابط التعليق
اختي الكريمه حتى الان لم تصلنا برجاء ارساله على الايميل : alajdanet@hotmail.com
22/09/2014 في 6:24 م[3]
رابط التعليق
لم تصل حتى الان رجاء ارسالها على الايميل : alajdanet@hotmail.com
مسفره مسفر العلياني
21/09/2014 في 7:56 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم..
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام اتمنى منكم نشر مقالي الذي بعنوان حياتي عظيمة وشكرا لكم…
21/09/2014 في 9:34 م[3]
رابط التعليق
برجاء ارسال المقال لم يصلنا حتى الان
21/09/2014 في 9:08 م[3]
رابط التعليق
عذرا على الإزعاج ولكن هل وصلكم المقال
حتى الان لم يصلنا المقال
22/09/2014 في 1:03 م[3]
رابط التعليق
أرجوكم أن تنشروا مقالي فقد أرسلته للمرة الثالثة عن طريق أرسل خبر وفي كل مرة يخبرني بأنه تمت العملية بنجاح فمالمشكلة في عدم وصوله إليكم..
أرسلته الآن أيضا..
فأرجو إفادتي….
22/09/2014 في 6:25 م[3]
رابط التعليق
23/09/2014 في 12:18 م[3]
رابط التعليق
تم الإرسال على الإيميل المطلوب بعنوان(أسباب النصر)
عمرة موسى البارقي
27/09/2014 في 5:07 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه منتسبه في جامعة الامام محمد بن سعود طلب مني نشر مقال واخترت صحيفه التعليم لنشر مقالتي امتنى نشر مقالي
زهراء الشهري
28/09/2014 في 8:29 م[3]
رابط التعليق
أنا طالبه منتسبة من جامعه الامام وقد طلب مني نشر مقال واخترت صحيفتكم الموقرة فأرجوا التكرم بنشر مقالي في الصحيفة موقع من رئيس التحرير… ولكم الشكر والتقدير.
28/09/2014 في 8:32 م[3]
رابط التعليق
مقالتي بعنوان فوائد وثمرات الاستغفار
العنود العتيبي
29/09/2014 في 1:35 م[3]
رابط التعليق
أرجو منكم نشر مقالتي بعنوان حال اوقاتنا في أسرع وقت
نايفة عبدالله
30/09/2014 في 12:20 ص[3]
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اريد الاستفسار عن مقالي هل نشر وهو بعنوان التسامح في الاسلام لم اجده وانا طالبة في جامعة الامام اتمنى الرد بسرعة جزيتم خيرا
30/09/2014 في 5:39 ص[3]
رابط التعليق
اريد نشر مقالي (التسامح في الاسلام)فانا طالبة في جامعة الامام ولكم جزيل الشكر
30/09/2014 في 3:58 م[3]
رابط التعليق
لم ينشر مقالي ارجو نشر (تحت عنوان التسامح في الاسلام)
30/09/2014 في 6:09 م[3]
رابط التعليق
نورة ناصر العويويد
01/10/2014 في 12:14 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبه في جامعة الامام محمد بن سعود طلب مني نشر مقال واخترت صحيفه التعليم لنشرها اتمنى نشر مقالي
فاطمة الغامدي
06/10/2014 في 3:24 ص[3]
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انا طالبة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
اتمنى منكم نشر مقال : محاسبة النفس
وجزاكم الله خير وبارك في جهودكم
لؤلؤه
11/10/2014 في 6:09 م[3]
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انا طالبة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
اتمنى منكم نشر مقال الاخلاق في الإسلام
وجزاكم الله خير
نورا العبيد
12/10/2014 في 6:45 ص[3]
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أنا طالبة جامعية عندي تطبيق لازم أنشر مقال أرسلت مقالي
بعنوان( لَذَّةُ الحب ؟) أرجوووا منكم الأطلاع عليه ونشره في أسرع وقت للضرورة .
مها منصور الاحمري
14/10/2014 في 2:50 ص[3]
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طالبة انتساب بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
أرسلت بمقال دعوي بعنوان ” صلتي بربي ”
وهي من الخطة المقررة لمقرر التطبيقات العملية ــ كلية الدعوة والاعلام .
أرجوا الاطلاع عليه ونشرة في صحيفتكم ،، وشكرا
نجلاء الهندي
14/10/2014 في 10:54 م[3]
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ارجو نشر مقالتي
الحلقات القرآنيه وآداب حافظ القرآن
شاكرة لكم تعاونكم حيث أنيطالبه منتسبه للجامعه وطلب مني كتابة مقال كأحد التطبيقات المنهجيه.
عايضة
17/10/2014 في 3:29 م[3]
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السلام عليكم
انا طالبة من جامعة الامام كتبت مقالتي بعنوان غرس العقيدة في قلوب الصغار اين أجدها؟
خالد يزيد الفيفيي
18/10/2014 في 12:24 م[3]
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طالب جامعي مطلوب علي مقال ساعدوني اعانكم الله بنشر المقال
25/10/2014 في 1:09 م[3]
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أها بك أخي خالد
زودنا بالمقال ليتم نشره
نورة
14/04/2016 في 11:54 ص[3]
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كيف أزودكم بالمقال أرجو الرد
سلمى
21/10/2014 في 11:52 م[3]
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انا طالبة جامعية لم تنشر مقالتي (المقلوب) ارجو نشرها .. وشكرا لتعاونكم
هيا
25/10/2014 في 12:57 م[3]
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أدب الحوار في البيت
يعد الحوار أحد أركان الفهم والاقتناع ، ويقصد به تفاعل لفظـي بين طـرفين أو أكـثر حول موضوع معين،تتم فيه طـرح أسئلـة وتقـديم إجابات ونقـدهـا والدفـاع عــن آراء معـينة واتخـاذ قـرارات .ويستخـدم الحـوار في تربية الصغار والكبار بمختلف مـؤسسات التربية فـي المجتمـع؛وذلك لتحقيق فوائد عدة والتي منها:جذب اهتمام الأفراد وإثارة انتباههم وطرد السأم والملل وتحقيق الإقناع والاقتناع العقلـي وإبعـادهـم عن الانقياد الأعمى وتحفيز المستمعين للمشاركة .
ويزخـر القـرآن الكـريم بالآيات التـي قامـت علـى الحـوار والمنـاقشة ،مثـل:قصـة الخضـر وموسى عليهما السلام كمـا جاءت في سور الكهف ،إذ تم بينهما حوار طويل خلال رحلتهما معاً فكان موسـى حريصـاً علـى فهـم كـل مـا يحـدث بمختلف المواقف حين قام الخضر بخرق السفينة وبقتل الغـلام وببناء الجـدار.
وتضمنت السـنـة المطهـرة العديد من الأمثلة التـي قامت على المحاورة ،مثل :سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي وجهه لرسول الله بقوله (أمؤخذون بما نتكلم به) فرد عـليه رسـول الله صلـى الله عـليه وسلـم (ثكلتك أمـك يا معـاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ).
وجـاءت وصـايا بعـض المربين بالاعتناء بالمحاورة والمناظرة، إذ قـال:ابن خـلدون أن الطريقة الصحيحة في التعليم هي التي تهتم بالفهم والوعـي والمناقـشة لا الحفـظ الأعمـى عـن ظهـر قـلـب،وأشـار الزرنوجـي مـن أن قضـاء سـاعـة واحـدة فـي المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في الحفظ والتكرار .
ومؤسسات التربية فـي المجتمع مطـالبة بالأخـذ بأسلوب المحاورة كل وفـق خطـطه وأهدافـه.ومـمـا يجـب علـى الأســرة باعتبارهـا واحـدة مـن هـذه الـمؤسسات التربوية أن تعـود أفـرادها علـى استخدام هـذا الأسلوب بينهم، وأن تتم وفـق مجموعة من آداب الحوار الفاعل ؛لتتحقق فوائده،والمسئولية ملـقـاة علـى الـوالدين لأنهمـا أصحـاب التأثير القـوي في البيـت ،فمن الآداب أن يأخذ الأب أو تأخذ الأم بنمط الحوار المناسب للموقف ، فقد أثبتت كتابات تربوية أن للحوار أنماط متنوعة،مثل:الحـوار الخطـابي والحـوار الوصفي والحـوار القصصي والحـوار الجدالي والحوار النبوي
ومـن الآداب مـراعاة الفـروق بين الأبناء حيث تتم المحاورة على قـدر عقـولهـم ومستوى إدراكهـم فلا يعامل الأبن المتردد في الدخول في أي عملية حوار كالأبن المنطلق والمقبل على الآخرين.وأن يكون الهدف مـن المحاورة واضـحاً إذ يستطيعا الوصول إليه بأقل جهد ووقت.ومن الآداب أن يكون موضوع الحوار معروفاً لـدى أطرافـه؛لتـتم عـمليات طرح الأسئلـة وتقـديم الإجابـات والدفاع عن آرائهم المطروحة في أثناء المحاورة في إطار الموضوع، بالإضافة إلى تحلي الأبوين والمتحـاورين بسعـة الصدر والهدوء وعدم التكلف .
ومـن الآداب التدرج فـي عـرض عناصـر الموضوع إذ يبدأ الأب أو تبدأ الأم بالواضح من عناصر الموضوع وشيئاً فشيئاً يصلان إلى العناصر التي تحتاج توضيح . كما يجب الاعتناء بمناسبة الوقت لجميع أطراف الحوار فلا تسهم العجلة في تحقيق الهدف من المحاورة .
فيجب عليهما مجتمعين أو كل على حـدة الأخذ بهذه الآداب فلا يشعرون بالملل مهـما طـالت مـدة الحـوار وكـثرت الجـلسات الحوارية أو تعاظمت درجتها طالما أنها في إطار الأدب .وهـذه الحال إن توافرت في البيت المثالي فهو ليس بغريب لأن أفراد البيت الواحد مترابطون معاً وهدفهم واحد .
فما أجمل اللحظات التي يعيشها الأب أو التـي تعيشـها الأم وهمـا يشاهـدان أبنائهما يتفاعلون مع بعضهم البعض أو الآخرين يسألون ويـجيبون بطلاقـة ولديهم ثروة لفظية ويدافعون عن مواقفهم وينتقـدون الآراء المعروضـة برؤيـة صـائبة
وفي المقابل ما أصعب الأوقـات علـى الأب أو الأم وهـمـا يلاحـظان أبنائهـما يترددون عند السـؤال أو عند الإجـابة ولا يدافعون عن مواقفهم .
امل المطيري
01/11/2014 في 3:09 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم .. انا طالبه ملتحقه بجامعة الامام ومطالبه بكتابه مقال ونشره في جريدتكم ارجو المساعدة باقرب فرصه جزيتم الجنه
01/11/2014 في 3:11 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انا طالبه في جامعة الامام ومطالبة بكتابة مقال ونشره ،مقالي بعنوان (كلنا ذاك المذنب) ارجو النشر باقرب وقت جزيتم خيرا
فاطمة الأمين
03/11/2014 في 6:50 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم أنا فاطمة الأمين من جامعة الأمام ارجوا نشر مقالي بعنوان النفور من الداعية
نوره متعب
12/11/2014 في 5:48 ص[3]
رابط التعليق
السلآم عليكم ورحمه الله
انا طالبه من جامعه الأمام – أمل منكم نشر مقالي بعنوان ( وما كان الله مُعذبهم وهم يستغفرون ) ولكم جزيل الشُكر والأمتنان !!
دلال ابراهيم الطخيس
17/11/2014 في 10:39 م[3]
رابط التعليق
اناطالبه منتسبه في جامعة الامام ومقالي (احذر عقربك) وارجوا نشر المقال باسرع وقت ولكم جزيل الشكر
أروى سليمان
17/11/2014 في 11:02 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
مقال بعنوان الإخلاص لله ولم يتم نشره حتى الآن
أرجو منكم نشره وجزيتم خيراً
19/11/2014 في 10:13 ص[3]
رابط التعليق
تم نشر المقال
http://www.m3llm.net/?p=196747
18/11/2014 في 8:28 م[3]
رابط التعليق
ارجوا نشر مقالي (احذر عقربك ) باسرع وقت وشكرا
19/11/2014 في 12:02 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبه منتسبه بجامعة الامام رجوا نشر مقالي (احذر عقربك) باسرع وقت ممكن وشكرا
19/11/2014 في 10:09 ص[3]
رابط التعليق
تم نشر المقال في قسم المقالات
عبدالله حسين العبيد
19/11/2014 في 10:58 ص[3]
رابط التعليق
تم نشر مقال عن فوائد الصحية لصلاة الفجر نأمل نشره وشكراً
عبالله حسن العبيد
20/11/2014 في 1:34 ص[3]
رابط التعليق
حاجتنا إلى التربية
فإن شأن التربية كبير ومهم في حياتنا فهي تقوم على توجيه الفرد فكره وسلوكه وتعامله على منهج مستمد من الكتاب والسنة ، فكم نحن بحاجة إلى تأصيل القيم الأخلاقية الإسلامية في النشئ ، وتنشئتهم على الإيجابية فيهم ، وتوجيههم إلى تهذيب عاطفة الأخوة الإسلامية ، وغرس الإسلام وقيمه ، وتعليمهم مثل أنفسهم وإبعادها عن الذاتية والأنانية والتسلط والأذى وقد قال سبحانه : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)
ومن وسائل في تربية الابناء:
يجب على الوالدين أن يتفقا في تربية أبنائهم ولا يختلفا
إياك والتمييز بين ابنائك
اغرس الاخلاق الحميدة في نفوسهم
إياك ان تنتقد اولادك بحضور الآخرين
درب ابنك على تحمل المسؤولية واعطه الثقة
اشعر ابنك أنك تحبه
عبدالله
14/12/2014 في 2:12 م[3]
رابط التعليق
أرجو من الإدارة الكريمة نشر مقالي بعنوان : انهيار سلالم الصعود في مدرسة 37 الثانوية للبنات
نادية عبدالله ظفر
26/02/2015 في 10:02 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه منتسبه بجامعة الامام ارجو نشر مقال ( عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
27/02/2015 في 2:12 م[3]
رابط التعليق
برجاء ارساله على الايميل alajdanet@hotmail.com
صالحة الغامدي
27/02/2015 في 3:17 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالبة انتساب بجامعة الإمام وقد طلب مني نشر مقالة في صحيفتكم القيمة الرجاء التكرم بنشرها والعنوان هو : حجز المكان في المساجد .
وفاء ابراهيم عسيري
28/02/2015 في 6:19 م[3]
رابط التعليق
لسلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
افات اللسان
وفاء عسيري
أحلام سعيد
01/03/2015 في 9:23 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
أود أن تتعاونوا معي وتنشروا مقالي بعنوان (( وعجلت إليك ربي لترضى )
مقال جميل وارجوا منكم نشره
01/03/2015 في 10:56 م[3]
رابط التعليق
وصلنا مقالك وسوف يتم نشره بعد التدقيق
فاطمه حسين القاضي
03/03/2015 في 9:33 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة لجامعة الامام طلب مني نشر مقال بصحيفتكم لذا اتمنى منكم نشره ولكم جزيل شكري
نعيمه الغيث
05/03/2015 في 11:02 م[3]
رابط التعليق
انا نعيمه الغيث طالبه فى جامعه الامام لقد ارسلت مقالي بعنوان (متى تطمئن ) ارجو النشر
هيا القحطاني
05/03/2015 في 11:04 م[3]
رابط التعليق
هيا القحطاني طالبه في جامعه الامام لقد ارسلت مقالي او منكم نشره
05/03/2015 في 11:05 م[3]
رابط التعليق
نداء سليمان المقيل ارسلت مقالي قبل قليل ارجو منكم نشره
هدى اسعد الفيفي
05/03/2015 في 11:09 م[3]
رابط التعليق
ارجو منكم نشر مقالي فانا مطالبه بنشر مقال دعوي فى جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه
نداء سليمان المقيل
05/03/2015 في 11:12 م[3]
رابط التعليق
ارجو منكم نشر مقال وابلاغي برساله عن طريق الايميل (طالبه فى جامعه الامام محمد بن سعود)
أسماء الغامدي
15/03/2015 في 8:01 ص[3]
رابط التعليق
جزاكم الله خيرا أنا طالبه منتسبه بجامعة الامام…لقد تم وضع مقال بعنوان آثار الترف والبذخ ..أرجو نشره في أسرع وقت
adahalghtani
18/03/2015 في 10:22 م[3]
رابط التعليق
ارسلت ل إيميل الصحيفه مقالي بعنوان حجابك عفافك
اتمنى النشر
عبير صقر الغامدي
26/03/2015 في 6:25 م[3]
رابط التعليق
ارسلت مقالي بعنوان الاعجاز الرقمي فى القرا ارجو منكم النشر
عبير صقر الغامدي
26/03/2015 في 6:53 م[3]
رابط التعليق
تم نشره في حينه في قسم المقالات على الرابط التالي http://www.m3llm.net/?p=206952
خالد المازني
31/03/2015 في 8:28 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم أرسلت مقال بعنوان الظلم ظلمات ارجو منكم النشر
مها سعد الهويمل
02/04/2015 في 5:07 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه من طالبات جامعة الامام أرسلت مقال و إلى الان لم يتم نشره ارجو افادتي
ساميه الرشيد
04/04/2015 في 1:44 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله ضعف ماتتمنون
أبرار عبدالرحمن
04/04/2015 في 4:58 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبه من جامعة الامام أرسلت مقال عن الترف في عصرنا الحالي أتمنى نشره أتمنى نشره في أقرب ووقت ممكن ولكم مني جزيل الشكر
زهراء ابراهيم عسيري
04/04/2015 في 6:52 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير
زهراء ابراهيم عسيري
04/04/2015 في 6:54 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم بعنوان الصدقة
اتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير
زهراء ابراهيم عسيري
طالبة انتساب
06/04/2015 في 1:03 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم .. لقد قمت بمراسلتكم وارسال مقالي ليتم نشره عندكم اتمنى ان تنشروه ليولكم جزيل الشكر والتقدير
أشواق
07/04/2015 في 11:01 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة في جامعة الامام ارجو الرد علي في نشر مقالي ولكم جزيل الشكر
حاليه البارقي
01/09/2015 في 10:46 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله انا طالبه منتسبه في جامعة الامام ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله الف خير
خديجه البارقي
05/09/2015 في 9:32 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله
خلودعامر البارقي
05/09/2015 في 11:59 م[3]
رابط التعليق
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير خلود عامر البارقي
12/09/2015 في 12:52 ص[3]
رابط التعليق
الرجاء مساعدتي في نشر مقالي مع خالص الشكر
منى بن شحبل
12/09/2015 في 1:06 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة في جامعة الإمام نشرت مقال كيف أعرف أنه تم نشره
12/09/2015 في 1:09 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم أنا طالبة في جامعة الإام محمد بن سعود اتمنى نشر مقالي ، وكيف أعرف انه تم نشره…
معيض الربيعي
12/09/2015 في 2:19 ص[3]
رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم نشر المقاله في قسم المقالات
زهراء محمد فيصل البارقي
19/09/2015 في 11:10 ص[3]
رابط التعليق
عنوان موضوعي اجمل ما قيل في تقوى الله ولكم جزيل الشكر
19/09/2015 في 11:19 ص[3]
رابط التعليق
حتى الان لم تصلنا رسالتك
تهاني عبدالعزيزالسعيدان
19/09/2015 في 9:49 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبه في جامعه الامام …طلب مني التطبيق بنشر خبر في صحيفتكم ..
راجيه منكم نشرة
جزيتم خيرا
لطيفه المنيع
25/09/2015 في 12:17 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبة بجامعة الامام طلب مني التطبيق بنشر مقالدعوي في صحيفتكم وتم ارسال مقال بعنوان (اللسان بين تآلف وتنافر القلوب) راجية منكم نشره.
25/09/2015 في 12:29 ص[3]
رابط التعليق
تم نشره في قسم المقالات
نبيله فيصل
04/10/2015 في 11:10 م[3]
رابط التعليق
04/10/2015 في 11:12 م[3]
رابط التعليق
عنوان موضوعي عن الصبر ولكم جزيل الشكر
11/10/2015 في 7:47 م[3]
رابط التعليق
نامل منكم نشر مقالي لما يتطلبه مني الجامعه لضروره وشكرا
ابتسام الكناني
15/10/2015 في 11:44 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم نشر مقالي عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
أهداف الدعوة إلى الله تعالى
18/10/2015 في 10:37 ص[3]
رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم نشره في قسم المقالات
راضي الزويد
18/10/2015 في 2:59 ص[3]
رابط التعليق
شكرا لكم
NN
20/10/2015 في 6:40 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم .. أنا أيضا طالبة من جامعة الامام ، وأرجو أن تنشروا مقالتي.
شاكرة لكم تعاونكم معنا جزيتم خيرا
نرجس الخافق
21/10/2015 في 7:12 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل منكم التكرم بنشر مقالتي ولكم جزيل الشكر
غنيمة فهد
28/10/2015 في 10:26 م[3]
رابط التعليق
انا من طالبات جامعة الأمام وأرجو نشر المقال عاجلاً فضلاً لا أمرا بعنوان ( الصبر )
هاجر الدويخ
30/10/2015 في 10:19 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
أرسلت مقال متى سيتم نشره؟
31/10/2015 في 3:45 ص[3]
رابط التعليق
ابداع ابداع الى الامام
03/11/2015 في 8:01 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..مها عبدالرحمن المسعود طالبة في جامعة الامام وأنزلت مقال قبل اسبوع تقريبا عن…. نحن والتقنية …
وبحثت عنه ولم أجده في قسم المقالات!
هل تم إنزاله أو أرسله مره أخرى
03/11/2015 في 8:06 ص[3]
رابط التعليق
كيف يتم أرسال المقال
03/11/2015 في 3:58 م[3]
رابط التعليق
تم نشر مقالك على الرابط التالي
http://www.m3llm.net/?p=218493
الجوهرة الحماد
06/11/2015 في 5:30 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان : حقوق الإنسان ولكم جزيل الشكر
06/11/2015 في 11:40 م[3]
رابط التعليق
أرسلت مقال بعنوان : حقوق الإنسان
ولم يتم نشره حتى الآن، أرجو سرعة النشر لاستكمال متطلبات المادة.
08/11/2015 في 9:36 ص[3]
رابط التعليق
تم النشر اختي في قسم المقالات
ريم عسيري
09/02/2016 في 3:54 م[3]
رابط التعليق
تحية طيبة تم ارسال مقال لي لغرض النشر من قبل جامعة الامام..متى سيتم نشره اعانكم الله على كسب الاجر
فاطمه جعمل
26/02/2016 في 7:39 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورجمة الله اناطالبه بجامعة الامام لقد كتبت مقال عن التكبر ارجو التكرم منكم بنشره جزاكم الله خيرا
بيان الرياحي
27/02/2016 في 1:13 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان : الإعلام الديني .
نوره سليمان السيف
27/02/2016 في 10:44 م[3]
رابط التعليق
01/03/2016 في 11:04 م[3]
رابط التعليق
عنوان موضوعي ذكر الله كنز وارجو مساعدتي في نشره واكمل به ملف تطبيقاتي للجامعة ولكم جزيل الشكر
نجود السفياني
15/03/2016 في 1:54 ص[3]
رابط التعليق
أنا طالبه في جحامعه الإمام وقمت ب إرسال موضوع ب عنوان ( محقرات الذنوب ) أرجو منكم نشره جزاكم الله خيرا ^^
خلود ال فريان
20/03/2016 في 4:25 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام الرجاء بنشر مقالي بعنوان صلاه الوتر جنه القلوب قمت بارساله مرتين متقاربه ولم ينشر واليوم بتاريخ 11\6\1437 الاحد قمت باعاده الارسال للمره الثالثه الرجاء نشر مقالي وشكرا
20/03/2016 في 8:43 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتم تجاهل أي مقال في حال كان مخالف للأنظمة والقوانين أو كان به أخطاء إملائية في حال رغبتكم بنشر أي مقال يتوجب عليكم قبل الارسال التأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية.
21/03/2016 في 2:11 م[3]
رابط التعليق
السلا م عليكم ورحمه الله وبركاته يارب لك الحمد تم نشر مقالي في الصحيفه وشكرا للقائمين عليه
صباح محمد الشهري
26/03/2016 في 2:13 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود كلفت بإنشاءمقال صحفي وقمت بإختيار صحيفتكم المحترمه أرجو تكرما منكم نشر هذا المقال ودمتم بألف خير .
سعدى الشمراني
29/03/2016 في 5:13 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم تم ارسال المقال ولم يتم نشره كيف اعرف انه قد نشر بعنوان فضل الصلاة
29/03/2016 في 11:30 م[3]
رابط التعليق
تم نشر مقالاتك في قسم المقالات
الجوهرة عبدالله
30/03/2016 في 12:05 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني نشر مقال في الصحيفة
اتمنى نشر مقالي عاجلاً في اقرب وقت بعنوان : ” الصلاة ”
وجزاكم الله عني خير الجزاء
آمنه أبوبكر
01/04/2016 في 2:26 ص[3]
رابط التعليق
ارسلت مقالي صباح اليوم بعنوان يدا بيد ضد إخوان الشياطين فمتى يتم نشره ؟
فايزة سعدي
11/04/2016 في 11:36 م[3]
رابط التعليق
السلم عليكم ورحمة الله
انا طالبه في جامعة الامام ارسلت مقال بعنوان (ما جاء في الرفق ) ارجو نشره باقرب وقت
علي صميلي
14/04/2016 في 12:33 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
انا وزملائي قمنا بنشر مقالنا في صحيفتكم من يوم السبت ولم يتم النشر وجميع المقالات خاليه من الأخطاء الإملائيه
اتمنى معرفة سبب عدم النشر حتى أقوم بتعديله
ارجوكم نشره في القريب العاجل فلم يتبقى شيئ على انتهاء موعد التسليم
ولكم جزيل الشكر والاحترام
14/04/2016 في 11:44 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم كيف طريقة نشر المقال أنا طالبة في جامعة الامام
فاطمة
02/11/2016 في 10:24 م[3]
رابط التعليق
انا طالبه في الجامعة ارسلت لكم مقالي ارجو منكم نشره باسرع وقت جزاكم الله خير
28/11/2016 في 9:47 م[3]
رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الإمام ارسلت قبل قليل مقال بعنوان الصدق مع الله في هذه الصفحه.
ارجو النشر للأهمية.
نوره
29/11/2016 في 2:15 ص[3]
رابط التعليق
انا طالبه جامعيه اتمنى منكم نشر مقااالي الآن ((النية الذكية )) وجزاكم الله خيرا
29/11/2016 في 5:36 ص[3]
رابط التعليق
الرجاااء نشر مقاااليعاجلا
29/11/2016 في 5:32 م[3]
رابط التعليق
ارجوووووووا نشر مقااالي (( النية الذكية ))في اسرع وقت ممكن
فوزية يحيى ال منشط
02/12/2016 في 3:35 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة ارسلت لكم مقالي أرجو منكم النشر باسرع وقت
06/12/2016 في 6:52 م[3]
رابط التعليق
ارجو نشر مقالي بأسرع وقت وأن كان هناك ملاحظات على المقال ارجو اخباري بذلك حتى اعدله قبل نهاية وقت التسليم بالجامعة
خلود المروتي
10/12/2016 في 3:28 م[3]
رابط التعليق
ارسلو المقال حسن الظن راجة لانه واجب من الجامعه ارجو ماتتأخرون على الله يوفقكم
جاسم
29/12/2016 في 4:17 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم انا ارسلت لكم مقال عن الاستثمار في طاقات ومهارات ابناء دول مجلس التعاون الخليجي أهم مرتكز لتحقيق رؤيتنا لعام 2030 ولم تنشر
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حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
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التعليقات 199
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اميرة العون
11/02/2014 في 12:57 ص[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبة في جامعة الامام الاسلامية وطلب مني نشر مقالا في صحيفتكماتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير؛؛؛
صحيفة التعليم
11/02/2014 في 3:49 ص[3] رابط التعليق
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يشرفنا ذلك سعياً منا في تقديم المساعدة لمن يحتاجها
برجاء إرسال المقال من خلال اتصل بنا أو راسلنا ليتم نشره بإذن الله .
وبإمكانكم تزويد الجامعة برابط النشر .
لطيفه
01/04/2014 في 10:38 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
كيف اعرف ان مقالي قد نشر
مقالي بعنوان النجوى
صحيفة التعليم
01/04/2014 في 10:47 م[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تجديه في قسم المقالات
هدى باصره
15/09/2015 في 4:57 م[3] رابط التعليق
لوسمحتم انا وضعت مقالي متى بنشر
هدى باصره
15/09/2015 في 4:58 م[3] رابط التعليق
هل ياخذ وقت للنشر
هدى باصره
15/09/2015 في 5:00 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبه اتمنى منكم نشر مقالي الخاص بتطبيق الجامعه وشكرا.
نورة ناعمة
08/02/2016 في 8:55 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة وكتبت مقال وارسلته واعدت ارساله
اين اجده حتى استطيع ارساله للمشرفة
شروق
02/03/2014 في 7:01 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان طريق النجاة ولكم جزيل الشكر
فاطمة محمد حسن
12/02/2014 في 1:17 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير فاطمة محمد حسن
فاطمة محمد حسن
12/02/2014 في 1:18 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا
منيرة
16/02/2014 في 4:25 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم تم ارسال مقال بعنوان لسانك وخطورة الكلمة !!؟
اتمنى ينشر فهو مقال للجامعه ولكم جزيل الشكر
همله محمد
17/02/2014 في 1:24 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه الجامعه الامام واريد ان انشر مقال فماهو البريد الالكنروني الخاص بكم وشكرا
صحيفة التعليم
17/02/2014 في 8:54 ص[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بامكانك مراسلتنا من خلال راسلنا من الرابط التالي : http://www.m3llm.net/?page_id=188346
مها عبدالرحمن المسعود
26/10/2015 في 6:13 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أنا طالبة من جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية وأريد أن أنشر لدى صحيفتكم مقالا
مها عبدالرحمن المسعود
26/10/2015 في 6:13 م[3] رابط التعليق
مقالي عن .. نحن والتقنية
همله محمد
18/02/2014 في 1:52 ص[3] رابط التعليق
تم ارسال مقال عن الصدقه ارجومنكم نشره
صحيفة التعليم
19/02/2014 في 7:23 م[3] رابط التعليق
تم النشر في قسم المقالات
فاطمة حمود
21/02/2014 في 6:37 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
استخدام وسائل الاعلام في الدعوة إلى الله
تغريد العساف
22/02/2014 في 1:24 م[3] رابط التعليق
انشرو مقالي انا طالبة جامعيه ومطلوب مني ذلك انشروة للاهمية
منيرة
22/02/2014 في 7:28 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
اتمنى نشر مقالي حتى ارسل الرابط الى الجامعه من فضلكم
لسانك وخطورة الكلمة !!؟
وجدت الموضوع نشر ثم حذف مالسبب ؟
وفاء
23/02/2014 في 7:06 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبه بجامعه الامام اتمنى منكم بنشر مقالي موضوعي الحجاب
فاطمة البر
28/02/2014 في 4:03 م[3] رابط التعليق
أنا طالبة منتسبة في جامعة الامام ومطلوب مني أن انشر مقال في صحيفتكم
لدي تحقيق صحفي : بعنوان : نادي قيمي
أرجو نشره ولكم جزيل الشكر
أمل العنزي
01/03/2014 في 4:01 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
الرضا بتدبير الله واختياره
حسن المرير
01/12/2016 في 6:16 ص[3] رابط التعليق
لنشر مقالات ارسلوا المقالات على هذا الأيميل مع الاسم
سالمه محمد البارقي
02/03/2014 في 1:14 ص[3] رابط التعليق
نا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي اجمل ما قيل في تقوى الله ولكم جزيل الشكر
سالمه محمد البارقي
02/03/2014 في 10:40 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله كل خير
غريبه الحربي
02/03/2014 في 8:27 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبة في جامعة الامام الاسلامية وطلب مني نشر مقالا في صحيفتكم
مقالي\صلة الأرحام ,اتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير؛؛؛
صحيفة التعليم
02/03/2014 في 10:21 م[3] رابط التعليق
برجاء ارسال المقال حيث لم يصلنا اي مقال منكم
حصه ناصر محمد
02/03/2014 في 10:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
استخدام وسائل الاعلام في الدعوة إلى الله
صحيفة التعليم
03/03/2014 في 8:54 ص[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخت حصه ناصر مقالك لم يصلنا حتى الان ، سيتم نشره فور وصوله
فوزيه الغامدي
04/03/2014 في 11:40 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
صحيفة التعليم
04/03/2014 في 11:46 م[3] رابط التعليق
تم نشر مقالك
غريبه الحربي
05/03/2014 في 8:22 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم اعادة ارسال المقال ..بعنوان صلة الأرحام.
ندى سعد السبيعي
08/03/2014 في 4:52 م[3] رابط التعليق
أنا طالبه في جامعة الامام وطلب مني ان انشر هذا المقال آملا منكم نشره عاجلا وجزاكم الله خيرا مقدما
صافية سعد فهد الكبراء
08/03/2014 في 7:54 م[3] رابط التعليق
أنا طالبه في جامعة الامام وطلب مني ان انشر هذا المقال آملا منكم نشره عاجلا وجزاكم الله خيرا
صافية سعد فهد الكبراء
08/03/2014 في 8:30 م[3] رابط التعليق
ارجو نشر موضعي كاملا لاني سوق اقيم عليه ولكم شكري
حنان ظافر الشهري
09/03/2014 في 11:08 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة في جامعة الإمام أرجو نشر مقالي بعنوان الأمانة..وشكرا لكم
هند التركي
09/03/2014 في 4:29 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبه تعليم عن بعد مطلوب مني كتابه مقال ونشرة
فأرجوا منكم نشر مقالي سريعاا بعنوان ( الاعياد المحرمه ) ولكم جزيل الشششكر والتقدير .. بارك الله فيكم ..
هند التركي ..
نوال الدخيل
10/03/2014 في 9:07 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم أنا طالبة في جامعة الإمام أرجو نشر مقالي بعنوان هذه أنا!
صحيفة التعليم
10/03/2014 في 10:00 ص[3] رابط التعليق
تم النشر
ريم الصخيري
10/03/2014 في 6:33 م[3] رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام التعليم عن بعد ارجو نشر مقالتي بعنوان الحجاب ستر وعفاف ولكم جزيل الشكر
ريم الصخيري
10/03/2014 في 6:37 م[3] رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام ارجو نشر مقالتي بعنوان الحجاب ستر وعفاف ولكم جزيل الشكر
صحيفة التعليم
10/03/2014 في 7:21 م[3] رابط التعليق
تم النشر
فاطمه عبد الله العلوي
13/03/2014 في 12:17 ص[3] رابط التعليق
شكرا لحسن تعاونكم
رهام العُمري
13/03/2014 في 9:40 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وهذا تكليف مطلوب الزاميا علي ارجوا من سماحتكم نشر مقالي بعنوان ( فتياتُنا وانتكاس الفطرة ) في اقرب وقت للضرورة
ولكم جزيل الشكر والعرفان
صحيفة التعليم
13/03/2014 في 10:14 م[3] رابط التعليق
تم نشر المقال
نورة سعيد ال شامر
13/03/2014 في 11:34 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الطالبه نوره ال شامر
طالبه بجامعة الامام وطلبوا مني بكتابة مقال لذالك اخترت صحيفة التعليم الالكتروني ارجوا منكم نشر مقالي وشكرا
صحيفة التعليم
13/03/2014 في 11:49 م[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخت نورة لم يصلنا مقالك برجاء ارساله وسوف يتم نشره في حينه باذن الله
غيثة عبدالله عليوي
14/03/2014 في 3:47 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي مساواة ام مساومة ولكم جزيل الشكر
صحيفة التعليم
14/03/2014 في 4:09 م[3] رابط التعليق
تم نشر المقاله
غريبه الحربي
14/03/2014 في 11:05 م[3] رابط التعليق
تم اعادة ارسال المقال ولم تم النشر
نورة سعيد ال شامر
15/03/2014 في 9:37 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا نوره ال شامر طالبه بجامعة الامام ارجو منكم نشر مقالي
صحيفة التعليم
16/03/2014 في 12:26 ص[3] رابط التعليق
تم النشر
جعفر العيد
17/03/2014 في 4:56 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو نشر مقالي في صحيفتكم الموقرة
صحيفة التعليم
18/03/2014 في 12:22 ص[3] رابط التعليق
تم نشر مقالك في قسم المقالات
سعد عبدالله محمد الشمراني
18/03/2014 في 6:05 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا احد طلاب جامعة الامام محمد بن سعود
ومطلوب مني مقال دعوي فكرماً من سعادتكم وليس أمراً نشر مقالي بعنوان أكله لحوم البشر الغيبه
ولكم مني خالص الدعاء
سعد الشمراني
غادة العجالين
21/03/2014 في 9:17 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ..
انا طالبة في جامعة الأمام ..
و أتمنى منكم نشر مقال وهو بعنوان ( الإحسان و البر )
أختكم : غادة العجالين
شاكرة لكم ومقدرة لجهودكم
عبير الحمدان
21/03/2014 في 4:04 م[3] رابط التعليق
ممكن تنشرون مقالي بعنوان الخشوع في الصلاة
جزاكم الله خير
عبير الحمدان
21/03/2014 في 4:05 م[3] رابط التعليق
انا طالبة بجامعة الإمام
نوره الطولبه
25/03/2014 في 4:45 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
السنن المنسيه
ولكم جزيل الشكر…
نوره الطواله
25/03/2014 في 4:49 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
ارجو منكم نشر مقالي انا طالبه جامعه الامام انتساب وطلب مني نشر المقال
بعنوان (السنن المنسيه)
ولكم الشكر
أمل الصمعاني
28/03/2014 في 11:06 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في جامعة الامام قسم الدعوة .
ارسلت قبل قليل مقال عن فوائد الاستغفار اتمنى من سعادتكم نشر هذا المقال لأنه
من ضمن التطبيقات التي أدرسها وقد طلبت الاستاذة منا ذلك و قد ذيلت المقال
بأسمي ليدرج و يكون اثبات للاستاذة أني قمت نشره .
شاكرة و مممتنة منكم التعاون .
عفاف عبدالرحمن
07/04/2014 في 6:31 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر على تعاونكم وحرصكم على الخير
اسم الموضوع:
أبنائنا واللغة العربية
باسم :
عفاف عبدالرحمن
عثمان الصادق البصير
08/09/2014 في 8:12 م[3] رابط التعليق
يسعدنا ويشرفنا ان نمدكم بالاخبار التي تتعلق بكلية ابن رشد للعلوم الادارية بابها ونشكر لسعادتكم التعاون الدايم لخدمة التعليم بهذا الوطن الغالي
مريم عبدلله
11/09/2014 في 12:14 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
ارسلت مقالين لصحيفتكم لم يتم نشرها حتى الان
وان طالبه في جامعة الامام احتاج لنشر المقال نظرا لمتطلب المادة
ارسلته من ايقونة ارسل خبراوتم الرسال بنجاح
مريم عبدلله
11/09/2014 في 12:35 م[3] رابط التعليق
الان ارسلته مره اخرى من اللاب توب
عنوانه
الانترنت والدعوة الى الله
وشكر
اميره صالح
18/09/2014 في 12:34 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا اميره صالح
ارجو منكم نشر مقالي انا طالبه جامعه الامام انتساب وطلب مني نشر المقال
بعنوان/محسابة النفس
ولكم جزيل الشكر
اريج المهنا
20/09/2014 في 8:07 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
أود نشر مقالي بعنوان بر الوالدين وذلك طلبا من جامعة الامام ومشرفتي أود تلبيت رغبتي في ذالك وشكر
اريج المهنا
20/09/2014 في 1:49 م[3] رابط التعليق
اتمنى نشر مقالتي باسرع وقت ممكن
صحيفة التعليم
21/09/2014 في 9:05 ص[3] رابط التعليق
برجاء ارسال المقاله وسوف يتم نشرها في حينه
فاطمة محمد الدريس
20/09/2014 في 8:34 م[3] رابط التعليق
صحيفة التعليم المكرمة:
أرجو منكم نشر مقالي الذي بعنوان(أوصيك ياحافظة القرآن) وذل من أجل التطبيق الجامعي في جامعة الإمام
صحيفة التعليم
21/09/2014 في 9:03 ص[3] رابط التعليق
برجاء ارسال المقال وسوف يتم نشره في حينه
فاطمة محمد الدريس
21/09/2014 في 1:48 م[3] رابط التعليق
تم الإرسال….
كفاء العتيبي
21/09/2014 في 4:38 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم، أنا طالبة في جامعة الإمام طلب مني نشر مقال، واخترت صحيفتكم نظير تعاونكم الملحوظ جزاكم الله خيرا على ذلك.
وأرسلت المقال عن طريق أيقونة اتصل بنا راجية منكم نشره ولكم جزيل الشكر
كفاء العتيبي
22/09/2014 في 4:16 م[3] رابط التعليق
هل وصلتكم مقالتي بعنوان (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ؟؟
صحيفة التعليم
22/09/2014 في 5:49 م[3] رابط التعليق
اختي الكريمه حتى الان لم تصلنا برجاء ارساله على الايميل : alajdanet@hotmail.com
صحيفة التعليم
22/09/2014 في 6:24 م[3] رابط التعليق
لم تصل حتى الان رجاء ارسالها على الايميل : alajdanet@hotmail.com
مسفره مسفر العلياني
21/09/2014 في 7:56 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم..
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام اتمنى منكم نشر مقالي الذي بعنوان حياتي عظيمة وشكرا لكم…
صحيفة التعليم
21/09/2014 في 9:34 م[3] رابط التعليق
برجاء ارسال المقال لم يصلنا حتى الان
فاطمة محمد الدريس
21/09/2014 في 9:08 م[3] رابط التعليق
عذرا على الإزعاج ولكن هل وصلكم المقال
صحيفة التعليم
21/09/2014 في 9:34 م[3] رابط التعليق
حتى الان لم يصلنا المقال
فاطمة محمد الدريس
22/09/2014 في 1:03 م[3] رابط التعليق
أرجوكم أن تنشروا مقالي فقد أرسلته للمرة الثالثة عن طريق أرسل خبر وفي كل مرة يخبرني بأنه تمت العملية بنجاح فمالمشكلة في عدم وصوله إليكم..
أرسلته الآن أيضا..
فأرجو إفادتي….
صحيفة التعليم
22/09/2014 في 6:25 م[3] رابط التعليق
لم تصل حتى الان رجاء ارسالها على الايميل : alajdanet@hotmail.com
فاطمة محمد الدريس
23/09/2014 في 12:18 م[3] رابط التعليق
تم الإرسال على الإيميل المطلوب بعنوان(أسباب النصر)
عمرة موسى البارقي
27/09/2014 في 5:07 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبه في جامعة الامام محمد بن سعود طلب مني نشر مقال واخترت صحيفه التعليم لنشر مقالتي امتنى نشر مقالي
زهراء الشهري
28/09/2014 في 8:29 م[3] رابط التعليق
أنا طالبه منتسبة من جامعه الامام وقد طلب مني نشر مقال واخترت صحيفتكم الموقرة فأرجوا التكرم بنشر مقالي في الصحيفة موقع من رئيس التحرير… ولكم الشكر والتقدير.
زهراء الشهري
28/09/2014 في 8:32 م[3] رابط التعليق
مقالتي بعنوان فوائد وثمرات الاستغفار
العنود العتيبي
29/09/2014 في 1:35 م[3] رابط التعليق
أرجو منكم نشر مقالتي بعنوان حال اوقاتنا في أسرع وقت
نايفة عبدالله
30/09/2014 في 12:20 ص[3] رابط التعليق
اريد الاستفسار عن مقالي هل نشر وهو بعنوان التسامح في الاسلام لم اجده وانا طالبة في جامعة الامام اتمنى الرد بسرعة جزيتم خيرا
نايفة عبدالله
30/09/2014 في 5:39 ص[3] رابط التعليق
اريد نشر مقالي (التسامح في الاسلام)فانا طالبة في جامعة الامام ولكم جزيل الشكر
نايفة عبدالله
30/09/2014 في 3:58 م[3] رابط التعليق
لم ينشر مقالي ارجو نشر (تحت عنوان التسامح في الاسلام)
صحيفة التعليم
30/09/2014 في 6:09 م[3] رابط التعليق
تم نشر مقالك في قسم المقالات
نورة ناصر العويويد
01/10/2014 في 12:14 ص[3] رابط التعليق
انا طالبه في جامعة الامام محمد بن سعود طلب مني نشر مقال واخترت صحيفه التعليم لنشرها اتمنى نشر مقالي
فاطمة الغامدي
06/10/2014 في 3:24 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
اتمنى منكم نشر مقال : محاسبة النفس
وجزاكم الله خير وبارك في جهودكم
لؤلؤه
11/10/2014 في 6:09 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
اتمنى منكم نشر مقال الاخلاق في الإسلام
وجزاكم الله خير
نورا العبيد
12/10/2014 في 6:45 ص[3] رابط التعليق
أنا طالبة جامعية عندي تطبيق لازم أنشر مقال أرسلت مقالي
بعنوان( لَذَّةُ الحب ؟) أرجوووا منكم الأطلاع عليه ونشره في أسرع وقت للضرورة .
مها منصور الاحمري
14/10/2014 في 2:50 ص[3] رابط التعليق
طالبة انتساب بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
أرسلت بمقال دعوي بعنوان ” صلتي بربي ”
وهي من الخطة المقررة لمقرر التطبيقات العملية ــ كلية الدعوة والاعلام .
أرجوا الاطلاع عليه ونشرة في صحيفتكم ،، وشكرا
نجلاء الهندي
14/10/2014 في 10:54 م[3] رابط التعليق
ارجو نشر مقالتي
الحلقات القرآنيه وآداب حافظ القرآن
شاكرة لكم تعاونكم حيث أنيطالبه منتسبه للجامعه وطلب مني كتابة مقال كأحد التطبيقات المنهجيه.
عايضة
17/10/2014 في 3:29 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة من جامعة الامام كتبت مقالتي بعنوان غرس العقيدة في قلوب الصغار اين أجدها؟
خالد يزيد الفيفيي
18/10/2014 في 12:24 م[3] رابط التعليق
طالب جامعي مطلوب علي مقال ساعدوني اعانكم الله بنشر المقال
صحيفة التعليم
25/10/2014 في 1:09 م[3] رابط التعليق
أها بك أخي خالد
زودنا بالمقال ليتم نشره
نورة
14/04/2016 في 11:54 ص[3] رابط التعليق
كيف أزودكم بالمقال أرجو الرد
سلمى
21/10/2014 في 11:52 م[3] رابط التعليق
انا طالبة جامعية لم تنشر مقالتي (المقلوب) ارجو نشرها .. وشكرا لتعاونكم
هيا
25/10/2014 في 12:57 م[3] رابط التعليق
أدب الحوار في البيت
يعد الحوار أحد أركان الفهم والاقتناع ، ويقصد به تفاعل لفظـي بين طـرفين أو أكـثر حول موضوع معين،تتم فيه طـرح أسئلـة وتقـديم إجابات ونقـدهـا والدفـاع عــن آراء معـينة واتخـاذ قـرارات .ويستخـدم الحـوار في تربية الصغار والكبار بمختلف مـؤسسات التربية فـي المجتمـع؛وذلك لتحقيق فوائد عدة والتي منها:جذب اهتمام الأفراد وإثارة انتباههم وطرد السأم والملل وتحقيق الإقناع والاقتناع العقلـي وإبعـادهـم عن الانقياد الأعمى وتحفيز المستمعين للمشاركة .
ويزخـر القـرآن الكـريم بالآيات التـي قامـت علـى الحـوار والمنـاقشة ،مثـل:قصـة الخضـر وموسى عليهما السلام كمـا جاءت في سور الكهف ،إذ تم بينهما حوار طويل خلال رحلتهما معاً فكان موسـى حريصـاً علـى فهـم كـل مـا يحـدث بمختلف المواقف حين قام الخضر بخرق السفينة وبقتل الغـلام وببناء الجـدار.
وتضمنت السـنـة المطهـرة العديد من الأمثلة التـي قامت على المحاورة ،مثل :سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي وجهه لرسول الله بقوله (أمؤخذون بما نتكلم به) فرد عـليه رسـول الله صلـى الله عـليه وسلـم (ثكلتك أمـك يا معـاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ).
وجـاءت وصـايا بعـض المربين بالاعتناء بالمحاورة والمناظرة، إذ قـال:ابن خـلدون أن الطريقة الصحيحة في التعليم هي التي تهتم بالفهم والوعـي والمناقـشة لا الحفـظ الأعمـى عـن ظهـر قـلـب،وأشـار الزرنوجـي مـن أن قضـاء سـاعـة واحـدة فـي المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في الحفظ والتكرار .
ومؤسسات التربية فـي المجتمع مطـالبة بالأخـذ بأسلوب المحاورة كل وفـق خطـطه وأهدافـه.ومـمـا يجـب علـى الأســرة باعتبارهـا واحـدة مـن هـذه الـمؤسسات التربوية أن تعـود أفـرادها علـى استخدام هـذا الأسلوب بينهم، وأن تتم وفـق مجموعة من آداب الحوار الفاعل ؛لتتحقق فوائده،والمسئولية ملـقـاة علـى الـوالدين لأنهمـا أصحـاب التأثير القـوي في البيـت ،فمن الآداب أن يأخذ الأب أو تأخذ الأم بنمط الحوار المناسب للموقف ، فقد أثبتت كتابات تربوية أن للحوار أنماط متنوعة،مثل:الحـوار الخطـابي والحـوار الوصفي والحـوار القصصي والحـوار الجدالي والحوار النبوي
ومـن الآداب مـراعاة الفـروق بين الأبناء حيث تتم المحاورة على قـدر عقـولهـم ومستوى إدراكهـم فلا يعامل الأبن المتردد في الدخول في أي عملية حوار كالأبن المنطلق والمقبل على الآخرين.وأن يكون الهدف مـن المحاورة واضـحاً إذ يستطيعا الوصول إليه بأقل جهد ووقت.ومن الآداب أن يكون موضوع الحوار معروفاً لـدى أطرافـه؛لتـتم عـمليات طرح الأسئلـة وتقـديم الإجابـات والدفاع عن آرائهم المطروحة في أثناء المحاورة في إطار الموضوع، بالإضافة إلى تحلي الأبوين والمتحـاورين بسعـة الصدر والهدوء وعدم التكلف .
ومـن الآداب التدرج فـي عـرض عناصـر الموضوع إذ يبدأ الأب أو تبدأ الأم بالواضح من عناصر الموضوع وشيئاً فشيئاً يصلان إلى العناصر التي تحتاج توضيح . كما يجب الاعتناء بمناسبة الوقت لجميع أطراف الحوار فلا تسهم العجلة في تحقيق الهدف من المحاورة .
فيجب عليهما مجتمعين أو كل على حـدة الأخذ بهذه الآداب فلا يشعرون بالملل مهـما طـالت مـدة الحـوار وكـثرت الجـلسات الحوارية أو تعاظمت درجتها طالما أنها في إطار الأدب .وهـذه الحال إن توافرت في البيت المثالي فهو ليس بغريب لأن أفراد البيت الواحد مترابطون معاً وهدفهم واحد .
فما أجمل اللحظات التي يعيشها الأب أو التـي تعيشـها الأم وهمـا يشاهـدان أبنائهما يتفاعلون مع بعضهم البعض أو الآخرين يسألون ويـجيبون بطلاقـة ولديهم ثروة لفظية ويدافعون عن مواقفهم وينتقـدون الآراء المعروضـة برؤيـة صـائبة
وفي المقابل ما أصعب الأوقـات علـى الأب أو الأم وهـمـا يلاحـظان أبنائهـما يترددون عند السـؤال أو عند الإجـابة ولا يدافعون عن مواقفهم .
امل المطيري
01/11/2014 في 3:09 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم .. انا طالبه ملتحقه بجامعة الامام ومطالبه بكتابه مقال ونشره في جريدتكم ارجو المساعدة باقرب فرصه جزيتم الجنه
امل المطيري
01/11/2014 في 3:11 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انا طالبه في جامعة الامام ومطالبة بكتابة مقال ونشره ،مقالي بعنوان (كلنا ذاك المذنب) ارجو النشر باقرب وقت جزيتم خيرا
فاطمة الأمين
03/11/2014 في 6:50 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم أنا فاطمة الأمين من جامعة الأمام ارجوا نشر مقالي بعنوان النفور من الداعية
نوره متعب
12/11/2014 في 5:48 ص[3] رابط التعليق
السلآم عليكم ورحمه الله
انا طالبه من جامعه الأمام – أمل منكم نشر مقالي بعنوان ( وما كان الله مُعذبهم وهم يستغفرون ) ولكم جزيل الشُكر والأمتنان !!
دلال ابراهيم الطخيس
17/11/2014 في 10:39 م[3] رابط التعليق
اناطالبه منتسبه في جامعة الامام ومقالي (احذر عقربك) وارجوا نشر المقال باسرع وقت ولكم جزيل الشكر
أروى سليمان
17/11/2014 في 11:02 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
مقال بعنوان الإخلاص لله ولم يتم نشره حتى الآن
أرجو منكم نشره وجزيتم خيراً
صحيفة التعليم
19/11/2014 في 10:13 ص[3] رابط التعليق
تم نشر المقال
http://www.m3llm.net/?p=196747
دلال ابراهيم الطخيس
18/11/2014 في 8:28 م[3] رابط التعليق
ارجوا نشر مقالي (احذر عقربك ) باسرع وقت وشكرا
دلال ابراهيم الطخيس
19/11/2014 في 12:02 ص[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبه بجامعة الامام رجوا نشر مقالي (احذر عقربك) باسرع وقت ممكن وشكرا
صحيفة التعليم
19/11/2014 في 10:09 ص[3] رابط التعليق
تم نشر المقال في قسم المقالات
عبدالله حسين العبيد
19/11/2014 في 10:58 ص[3] رابط التعليق
تم نشر مقال عن فوائد الصحية لصلاة الفجر نأمل نشره وشكراً
عبالله حسن العبيد
20/11/2014 في 1:34 ص[3] رابط التعليق
حاجتنا إلى التربية
فإن شأن التربية كبير ومهم في حياتنا فهي تقوم على توجيه الفرد فكره وسلوكه وتعامله على منهج مستمد من الكتاب والسنة ، فكم نحن بحاجة إلى تأصيل القيم الأخلاقية الإسلامية في النشئ ، وتنشئتهم على الإيجابية فيهم ، وتوجيههم إلى تهذيب عاطفة الأخوة الإسلامية ، وغرس الإسلام وقيمه ، وتعليمهم مثل أنفسهم وإبعادها عن الذاتية والأنانية والتسلط والأذى وقد قال سبحانه : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)
ومن وسائل في تربية الابناء:
يجب على الوالدين أن يتفقا في تربية أبنائهم ولا يختلفا
إياك والتمييز بين ابنائك
اغرس الاخلاق الحميدة في نفوسهم
إياك ان تنتقد اولادك بحضور الآخرين
درب ابنك على تحمل المسؤولية واعطه الثقة
اشعر ابنك أنك تحبه
عبدالله
14/12/2014 في 2:12 م[3] رابط التعليق
أرجو من الإدارة الكريمة نشر مقالي بعنوان : انهيار سلالم الصعود في مدرسة 37 الثانوية للبنات
نادية عبدالله ظفر
26/02/2015 في 10:02 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبه بجامعة الامام ارجو نشر مقال ( عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
صحيفة التعليم
27/02/2015 في 2:12 م[3] رابط التعليق
برجاء ارساله على الايميل alajdanet@hotmail.com
صالحة الغامدي
27/02/2015 في 3:17 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالبة انتساب بجامعة الإمام وقد طلب مني نشر مقالة في صحيفتكم القيمة الرجاء التكرم بنشرها والعنوان هو : حجز المكان في المساجد .
وفاء ابراهيم عسيري
28/02/2015 في 6:19 م[3] رابط التعليق
لسلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
افات اللسان
وفاء عسيري
أحلام سعيد
01/03/2015 في 9:23 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
أود أن تتعاونوا معي وتنشروا مقالي بعنوان (( وعجلت إليك ربي لترضى )
مقال جميل وارجوا منكم نشره
صحيفة التعليم
01/03/2015 في 10:56 م[3] رابط التعليق
وصلنا مقالك وسوف يتم نشره بعد التدقيق
فاطمه حسين القاضي
03/03/2015 في 9:33 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة لجامعة الامام طلب مني نشر مقال بصحيفتكم لذا اتمنى منكم نشره ولكم جزيل شكري
نعيمه الغيث
05/03/2015 في 11:02 م[3] رابط التعليق
انا نعيمه الغيث طالبه فى جامعه الامام لقد ارسلت مقالي بعنوان (متى تطمئن ) ارجو النشر
هيا القحطاني
05/03/2015 في 11:04 م[3] رابط التعليق
هيا القحطاني طالبه في جامعه الامام لقد ارسلت مقالي او منكم نشره
هيا القحطاني
05/03/2015 في 11:05 م[3] رابط التعليق
نداء سليمان المقيل ارسلت مقالي قبل قليل ارجو منكم نشره
هدى اسعد الفيفي
05/03/2015 في 11:09 م[3] رابط التعليق
ارجو منكم نشر مقالي فانا مطالبه بنشر مقال دعوي فى جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه
نداء سليمان المقيل
05/03/2015 في 11:12 م[3] رابط التعليق
ارجو منكم نشر مقال وابلاغي برساله عن طريق الايميل (طالبه فى جامعه الامام محمد بن سعود)
أسماء الغامدي
15/03/2015 في 8:01 ص[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا أنا طالبه منتسبه بجامعة الامام…لقد تم وضع مقال بعنوان آثار الترف والبذخ ..أرجو نشره في أسرع وقت
adahalghtani
18/03/2015 في 10:22 م[3] رابط التعليق
ارسلت ل إيميل الصحيفه مقالي بعنوان حجابك عفافك
اتمنى النشر
عبير صقر الغامدي
26/03/2015 في 6:25 م[3] رابط التعليق
ارسلت مقالي بعنوان الاعجاز الرقمي فى القرا ارجو منكم النشر
عبير صقر الغامدي
صحيفة التعليم
26/03/2015 في 6:53 م[3] رابط التعليق
تم نشره في حينه في قسم المقالات على الرابط التالي http://www.m3llm.net/?p=206952
خالد المازني
31/03/2015 في 8:28 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم أرسلت مقال بعنوان الظلم ظلمات ارجو منكم النشر
مها سعد الهويمل
02/04/2015 في 5:07 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه من طالبات جامعة الامام أرسلت مقال و إلى الان لم يتم نشره ارجو افادتي
ساميه الرشيد
04/04/2015 في 1:44 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله ضعف ماتتمنون
أبرار عبدالرحمن
04/04/2015 في 4:58 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبه من جامعة الامام أرسلت مقال عن الترف في عصرنا الحالي أتمنى نشره أتمنى نشره في أقرب ووقت ممكن ولكم مني جزيل الشكر
زهراء ابراهيم عسيري
04/04/2015 في 6:52 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير
زهراء ابراهيم عسيري
زهراء ابراهيم عسيري
04/04/2015 في 6:54 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم بعنوان الصدقة
اتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير
زهراء ابراهيم عسيري
طالبة انتساب
06/04/2015 في 1:03 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم .. لقد قمت بمراسلتكم وارسال مقالي ليتم نشره عندكم اتمنى ان تنشروه ليولكم جزيل الشكر والتقدير
أشواق
07/04/2015 في 11:01 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة في جامعة الامام ارجو الرد علي في نشر مقالي ولكم جزيل الشكر
حاليه البارقي
01/09/2015 في 10:46 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله انا طالبه منتسبه في جامعة الامام ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله الف خير
خديجه البارقي
05/09/2015 في 9:32 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ارجو منكم التعاون معي ونشر مقالي جزاكم الله
خلودعامر البارقي
05/09/2015 في 11:59 م[3] رابط التعليق
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني في مادة التطبيقات نشر مقال في صحيفتكم واتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير خلود عامر البارقي
خلودعامر البارقي
12/09/2015 في 12:52 ص[3] رابط التعليق
الرجاء مساعدتي في نشر مقالي مع خالص الشكر
منى بن شحبل
12/09/2015 في 1:06 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة منتسبة في جامعة الإمام نشرت مقال كيف أعرف أنه تم نشره
منى بن شحبل
12/09/2015 في 1:09 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم أنا طالبة في جامعة الإام محمد بن سعود اتمنى نشر مقالي ، وكيف أعرف انه تم نشره…
معيض الربيعي
12/09/2015 في 2:19 ص[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم نشر المقاله في قسم المقالات
زهراء محمد فيصل البارقي
19/09/2015 في 11:10 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي اجمل ما قيل في تقوى الله ولكم جزيل الشكر
معيض الربيعي
19/09/2015 في 11:19 ص[3] رابط التعليق
حتى الان لم تصلنا رسالتك
تهاني عبدالعزيزالسعيدان
19/09/2015 في 9:49 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبه في جامعه الامام …طلب مني التطبيق بنشر خبر في صحيفتكم ..
راجيه منكم نشرة
جزيتم خيرا
لطيفه المنيع
25/09/2015 في 12:17 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة بجامعة الامام طلب مني التطبيق بنشر مقالدعوي في صحيفتكم وتم ارسال مقال بعنوان (اللسان بين تآلف وتنافر القلوب) راجية منكم نشره.
معيض الربيعي
25/09/2015 في 12:29 ص[3] رابط التعليق
تم نشره في قسم المقالات
نبيله فيصل
04/10/2015 في 11:10 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي اجمل ما قيل في تقوى الله ولكم جزيل الشكر
نبيله فيصل
04/10/2015 في 11:12 م[3] رابط التعليق
نا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي عن الصبر ولكم جزيل الشكر
نبيله فيصل
11/10/2015 في 7:47 م[3] رابط التعليق
نامل منكم نشر مقالي لما يتطلبه مني الجامعه لضروره وشكرا
ابتسام الكناني
15/10/2015 في 11:44 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم نشر مقالي عاجلا
مع الشكر
اسم الموضوع
أهداف الدعوة إلى الله تعالى
معيض الربيعي
18/10/2015 في 10:37 ص[3] رابط التعليق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم نشره في قسم المقالات
راضي الزويد
18/10/2015 في 2:59 ص[3] رابط التعليق
شكرا لكم
NN
20/10/2015 في 6:40 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم .. أنا أيضا طالبة من جامعة الامام ، وأرجو أن تنشروا مقالتي.
شاكرة لكم تعاونكم معنا جزيتم خيرا
نرجس الخافق
21/10/2015 في 7:12 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل منكم التكرم بنشر مقالتي ولكم جزيل الشكر
غنيمة فهد
28/10/2015 في 10:26 م[3] رابط التعليق
انا من طالبات جامعة الأمام وأرجو نشر المقال عاجلاً فضلاً لا أمرا بعنوان ( الصبر )
هاجر الدويخ
30/10/2015 في 10:19 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
أرسلت مقال متى سيتم نشره؟
راضي الزويد
31/10/2015 في 3:45 ص[3] رابط التعليق
ابداع ابداع الى الامام
مها عبدالرحمن المسعود
03/11/2015 في 8:01 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..مها عبدالرحمن المسعود طالبة في جامعة الامام وأنزلت مقال قبل اسبوع تقريبا عن…. نحن والتقنية …
وبحثت عنه ولم أجده في قسم المقالات!
هل تم إنزاله أو أرسله مره أخرى
مها عبدالرحمن المسعود
03/11/2015 في 8:06 ص[3] رابط التعليق
كيف يتم أرسال المقال
معيض الربيعي
03/11/2015 في 3:58 م[3] رابط التعليق
تم نشر مقالك على الرابط التالي
http://www.m3llm.net/?p=218493
الجوهرة الحماد
06/11/2015 في 5:30 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان : حقوق الإنسان ولكم جزيل الشكر
الجوهرة الحماد
06/11/2015 في 11:40 م[3] رابط التعليق
أرسلت مقال بعنوان : حقوق الإنسان
ولم يتم نشره حتى الآن، أرجو سرعة النشر لاستكمال متطلبات المادة.
معيض الربيعي
08/11/2015 في 9:36 ص[3] رابط التعليق
تم النشر اختي في قسم المقالات
ريم عسيري
09/02/2016 في 3:54 م[3] رابط التعليق
تحية طيبة تم ارسال مقال لي لغرض النشر من قبل جامعة الامام..متى سيتم نشره اعانكم الله على كسب الاجر
فاطمه جعمل
26/02/2016 في 7:39 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورجمة الله اناطالبه بجامعة الامام لقد كتبت مقال عن التكبر ارجو التكرم منكم بنشره جزاكم الله خيرا
بيان الرياحي
27/02/2016 في 1:13 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبه منتسبه في جامعه الامام ارجوا نشر مقالي بعنوان : الإعلام الديني .
نوره سليمان السيف
27/02/2016 في 10:44 م[3] رابط التعليق
انا طالبه منتسبة في جامعة الامام الاسلامية وطلب مني نشر مقالا في صحيفتكماتمنى منكم ختمها من رئيس التحرير ونشرها في اقرب وقت ولكم جزيل الشكر والتقدير؛؛؛
نوره سليمان السيف
01/03/2016 في 11:04 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الامام وطلب مني ان انشر مقال ارجوا منكم ان تنشرونه عاجلا
عنوان موضوعي ذكر الله كنز وارجو مساعدتي في نشره واكمل به ملف تطبيقاتي للجامعة ولكم جزيل الشكر
نجود السفياني
15/03/2016 في 1:54 ص[3] رابط التعليق
أنا طالبه في جحامعه الإمام وقمت ب إرسال موضوع ب عنوان ( محقرات الذنوب ) أرجو منكم نشره جزاكم الله خيرا ^^
خلود ال فريان
20/03/2016 في 4:25 م[3] رابط التعليق
انا طالبه في جامعه الامام الرجاء بنشر مقالي بعنوان صلاه الوتر جنه القلوب قمت بارساله مرتين متقاربه ولم ينشر واليوم بتاريخ 11\6\1437 الاحد قمت باعاده الارسال للمره الثالثه الرجاء نشر مقالي وشكرا
صحيفة التعليم
20/03/2016 في 8:43 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتم تجاهل أي مقال في حال كان مخالف للأنظمة والقوانين أو كان به أخطاء إملائية في حال رغبتكم بنشر أي مقال يتوجب عليكم قبل الارسال التأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية.
خلود ال فريان
21/03/2016 في 2:11 م[3] رابط التعليق
السلا م عليكم ورحمه الله وبركاته يارب لك الحمد تم نشر مقالي في الصحيفه وشكرا للقائمين عليه
صباح محمد الشهري
26/03/2016 في 2:13 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود كلفت بإنشاءمقال صحفي وقمت بإختيار صحيفتكم المحترمه أرجو تكرما منكم نشر هذا المقال ودمتم بألف خير .
سعدى الشمراني
29/03/2016 في 5:13 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم تم ارسال المقال ولم يتم نشره كيف اعرف انه قد نشر بعنوان فضل الصلاة
معيض الربيعي
29/03/2016 في 11:30 م[3] رابط التعليق
تم نشر مقالاتك في قسم المقالات
الجوهرة عبدالله
30/03/2016 في 12:05 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة منتسبة في جامعة الامام محمد بن سعود وطلب مني نشر مقال في الصحيفة
اتمنى نشر مقالي عاجلاً في اقرب وقت بعنوان : ” الصلاة ”
وجزاكم الله عني خير الجزاء
آمنه أبوبكر
01/04/2016 في 2:26 ص[3] رابط التعليق
ارسلت مقالي صباح اليوم بعنوان يدا بيد ضد إخوان الشياطين فمتى يتم نشره ؟
فايزة سعدي
11/04/2016 في 11:36 م[3] رابط التعليق
السلم عليكم ورحمة الله
انا طالبه في جامعة الامام ارسلت مقال بعنوان (ما جاء في الرفق ) ارجو نشره باقرب وقت
علي صميلي
14/04/2016 في 12:33 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا وزملائي قمنا بنشر مقالنا في صحيفتكم من يوم السبت ولم يتم النشر وجميع المقالات خاليه من الأخطاء الإملائيه
اتمنى معرفة سبب عدم النشر حتى أقوم بتعديله
ارجوكم نشره في القريب العاجل فلم يتبقى شيئ على انتهاء موعد التسليم
ولكم جزيل الشكر والاحترام
نورة
14/04/2016 في 11:44 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم كيف طريقة نشر المقال أنا طالبة في جامعة الامام
فاطمة
02/11/2016 في 10:24 م[3] رابط التعليق
انا طالبه في الجامعة ارسلت لكم مقالي ارجو منكم نشره باسرع وقت جزاكم الله خير
فاطمة
28/11/2016 في 9:47 م[3] رابط التعليق
انا طالبة في جامعة الإمام ارسلت قبل قليل مقال بعنوان الصدق مع الله في هذه الصفحه.
ارجو النشر للأهمية.
نوره
29/11/2016 في 2:15 ص[3] رابط التعليق
انا طالبه جامعيه اتمنى منكم نشر مقااالي الآن ((النية الذكية )) وجزاكم الله خيرا
نوره
29/11/2016 في 5:36 ص[3] رابط التعليق
الرجاااء نشر مقاااليعاجلا
نوره
29/11/2016 في 5:32 م[3] رابط التعليق
ارجوووووووا نشر مقااالي (( النية الذكية ))في اسرع وقت ممكن
فوزية يحيى ال منشط
02/12/2016 في 3:35 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا طالبة ارسلت لكم مقالي أرجو منكم النشر باسرع وقت
فاطمة
06/12/2016 في 6:52 م[3] رابط التعليق
ارجو نشر مقالي بأسرع وقت وأن كان هناك ملاحظات على المقال ارجو اخباري بذلك حتى اعدله قبل نهاية وقت التسليم بالجامعة
خلود المروتي
10/12/2016 في 3:28 م[3] رابط التعليق
ارسلو المقال حسن الظن راجة لانه واجب من الجامعه ارجو ماتتأخرون على الله يوفقكم
جاسم
29/12/2016 في 4:17 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم انا ارسلت لكم مقال عن الاستثمار في طاقات ومهارات ابناء دول مجلس التعاون الخليجي أهم مرتكز لتحقيق رؤيتنا لعام 2030 ولم تنشر