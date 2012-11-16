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التعليقات 1
راضى طه
19/02/2017 في 8:04 م[3]
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اتعجب من المدارس التي تشترط خبره خمس سنوات ولما لايكون اختبار قدرات للمعلم
(0)
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التعليقات 1
راضى طه
19/02/2017 في 8:04 م[3] رابط التعليق
اتعجب من المدارس التي تشترط خبره خمس سنوات ولما لايكون اختبار قدرات للمعلم
(0)
(0)