أقامت مدرسة حماد بن سلمة الابتدائية بغرب الرياض ممثلةً في النشاط الطلابي برنامج الأحتفاء باليوم الوطني في الذكرى الثالثة والثمانين
بحضور الهيئة الإدارية بالمدرسة وكافة المعلمين .
وتنوعت فقرات البرنامج بين حفلٍ خطابي تضمن كلمة لمدير المدرسة أ/ صالح الغامدي , وفقرة : كلماتي لوطني ألقاها مجموعة من طلاب المدرسة عبّروا من خلالها عن أهمية المحافظة على أمن الوطن ..
وتخلل البرنامج نشاط رياضي بين طلاب الصفوف العليا، واختتم برنامج الأحتفاء بتكريم الطلاب المشاركين فيه .
رائد النشاط / مانع القرشي
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التعليقات 1
محمد
12/02/2017 في 8:02 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
معكم أخوكم في الله محمد بن حمو علي عاجل أستاذ مادة الرياضيات بالمملكة المغربية درست في مدرسة حماد بن سلمة بمنطقة العريجاء غرب الرياض في الفترة بين 1413 و1417 بعقد إعارة .
كان لي إخوة سعوديين مدرسين في نفس المدرسة افتقدتهم كثيرا واشتقت لهم وأذكر منهم الأخ المدير عبد الرحمن الجمعة والأخ سعود الدوسري مدرس مادة التربية الرياضية والأخ سليمان العمري والأخ علي الخضري والأخ محمد البكيري مدرسي الدين وآخرون لهم في قلبي وذ ومحبة وأتمنى لقائهم في المغرب فأهلا بهم وسهلا في بلدهم الثاني أو مرافقتهم في الجنة بحول الله وقوته .
فمن يعرف أحدا من هؤلاء الأحبة الرجاء إرسال هواتفهم لي عبر الهاتف 00212661624736 أو الواتساب على نفس الرقم ولكم جزيل الشكر والإمتنان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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