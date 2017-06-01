أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن مرحلة التظلم من حركة النقل الخارجي تم إغلاقها هذا الْيَوْمَ الخميس الساعة الثالثة عصرا بعد استقبال طلبات التظلم والملاحظات عبر النظام الإلكتروني ( نور) وإدارة علاقات المعلمين بالوزارة ومراجعتها وتعديل من تبين وجود ملاحظة تستدعي التعديل لطلبه ومعالجته من خلال لجنة التظلمات مؤكداً أن معظم الملاحظات والتظلمات التي وردت تتعلق بعدم النقل أو بتغير في أرقام الانتظار على مراحل النقل ومن أمضى أكثر من عشرين سنة ولَم ينقل وطلبات لم الشمل وعدم النقل لبعض التخصصات ورغبات في العدول عن الحركة بعد اعلانها .
وقد تمت دراسة معظم تلك الملاحظات والتظلمات من اللجنة المختصة بهذا الشأن وتبين أن أسباب عدم النقل ترجع لعدم وجود احتياج في القطاع أو لكون المعلم مسبوقاً من زملائه في التخصص والمؤهل ومن له أولوية على المرحلة كما تبين أن تغير أرقام الانتظار بالزيادة أو النقص بين المعلمين المتساوين في التخصص والمؤهل وأولوية المرحلة تعود إلى تغير في بعض المؤثرات ومنها درجة الأداء الوظيفي أوالغياب بدون عذر أو بعذر، وكذلك حصول المعلم على درجات القيادة المدرسية، وأيضاً درجات جائزة التميز إضافة إلى دخول المعلمين الذين بلغت خدمتهم عشرين سنة فأكثر ضمن حالات الانتظار، بالإضافة إلى تحديث البيانات التي لها تأثير على عناصر المفاضلة، وأضاف العصيمي أن الملاحظات المرصودة لم تؤثر على صحة بيانات الحركة وسلامة إجراءاتها، وبالتالي فلن تكون هناك أي حركة إلحاقية وستنهي الوزارة مراجعة كافة التظلمات والاعتراضات في غضون الأسبوعين القادمين .
مؤكداً عدم وجود حركة إلحاقية :
متحدث التعليم : استقبلت الوزارة ملحوظات واعتراضات المعلمين والمعلمات على الحركة ونتيجتها عبر القنوات الإلكترونية الرسمية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن مرحلة التظلم من حركة النقل الخارجي تم إغلاقها هذا الْيَوْمَ الخميس الساعة الثالثة عصرا بعد استقبال طلبات التظلم والملاحظات عبر النظام الإلكتروني ( نور) وإدارة علاقات المعلمين بالوزارة ومراجعتها وتعديل من تبين وجود ملاحظة تستدعي التعديل لطلبه ومعالجته من خلال لجنة التظلمات مؤكداً أن معظم الملاحظات والتظلمات التي وردت تتعلق بعدم النقل أو بتغير في أرقام الانتظار على مراحل النقل ومن أمضى أكثر من عشرين سنة ولَم ينقل وطلبات لم الشمل وعدم النقل لبعض التخصصات ورغبات في العدول عن الحركة بعد اعلانها .
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن مرحلة التظلم من حركة النقل الخارجي تم إغلاقها هذا الْيَوْمَ الخميس الساعة الثالثة عصرا بعد استقبال طلبات التظلم والملاحظات عبر النظام الإلكتروني ( نور) وإدارة علاقات المعلمين بالوزارة ومراجعتها وتعديل من تبين وجود ملاحظة تستدعي التعديل لطلبه ومعالجته من خلال لجنة التظلمات مؤكداً أن معظم الملاحظات والتظلمات التي وردت تتعلق بعدم النقل أو بتغير في أرقام الانتظار على مراحل النقل ومن أمضى أكثر من عشرين سنة ولَم ينقل وطلبات لم الشمل وعدم النقل لبعض التخصصات ورغبات في العدول عن الحركة بعد اعلانها .
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التعليقات 1
المعلمة المغتربه
03/06/2017 في 2:56 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل على التخبط الوزاره التعليم ومافائده الاعتراضات وأساس المشكله لم تنحل ..لاحول ولاقوة الا بالله.. رجااااء خاص أعيدوا النظر في حركه النقل الخارجي .معلمات يذهبن للمدرسه من الساعه 3 ليلا لتصل إلى مكان وظيفتها هل هذا يعقل !!!!!!!!!!!!
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