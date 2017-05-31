كشفت مصادر متداولة عن عزم وزارة التعليم إجراء حركة نقل إلحاقية في الفترة القريبة القادمة، بعد حركة النقل الخارجي الأخيرة، والتي أثارت ردود فعل واسعة منذ إعلانها وحتى اليوم.
وكانت وزارة التعليم قد وجهت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة باستقبال طلبات المعلمين والمعلمات الخاصة بلمّ الشمل والتظلم والعدول عن حركة النقل الخارجي الأخيرة، غدًا الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط.
ويأتي التوجيه الوزاري بعد غضب واعتراض بالوسط التعليمي التي صاحبت حركة النقل الخارجي الأخيرة؛ حيث كان عدد كبير من المعلمين الذين لم تشملهم الحركة، قد توافدوا خلال هذين الأسبوعين لبهو الوزارة، وأبدوا اعتراضهم واستياءهم من الحركة وآلياتها، مطالبين بحركة إلحاقية واصفين إياها بـ”التصحيحية” لحركة لم ترقَ لمطالبهم.
التعليقات 1
عبدالله
31/05/2017 في 11:45 ص[3] رابط التعليق
حركة نقل كلها اخطاء احبطت المعلمين
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