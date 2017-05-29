قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ و الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
فجع الأستاذ: تركي بليهيد المطيري قائد متوسطة أجيال اليمامة الأهلية بالنسيم بوفاة شقيقه خالد بليهيد المطيري منسوبو مكتب التعليم بشرق الرياض الذين آلمهم النبأ يتوجهون بصادق المواساة القلبية للأستاذ: تركي المطيري وأسرته الكريمة ، ونسأل الله أن يتغمد المرحوم بواسع مغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
شقيق الأستاذ تركي المطيري في ذمة الله
شقيق الأستاذ تركي المطيري في ذمة الله
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ و الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ و الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
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التعليقات 1
محمد
01/06/2017 في 3:46 م[3] رابط التعليق
الله يرحمه ويغفر له
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