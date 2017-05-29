صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الأستاذ إبراهيم بن حسين العمري مديرا مكلفا لتعليم منطقة تبوك .
ومن جانبه أعرب العمري عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستدفعه لبذل مزيدا من الجهد ، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه للمشاركة في خدمة الوطن عامة ومنطقة تبوك خاصة .
وبهذه المناسبة يسر صحيفة ( التعليم الإلكترونية ) أن تتقدم للأستاذ إبراهيم العمري بالتهاني والتبريكات ، داعية الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه على أداء مهامه على الوجه الأمثل .
تكليف إبراهيم العمري مديرا لتعليم منطقة تبوك
بقرار من وكيل وزارة التعليم د . عبدالرحمن العاصمي
تكليف إبراهيم العمري مديرا لتعليم منطقة تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الأستاذ إبراهيم بن حسين العمري مديرا مكلفا لتعليم منطقة تبوك .
صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الأستاذ إبراهيم بن حسين العمري مديرا مكلفا لتعليم منطقة تبوك .
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التعليقات 2
ميزان
31/05/2017 في 5:16 ص[3] رابط التعليق
مبروك للعمري وتطلعاتنا به كبيرة لمحاربة الفساد المالي والاداري بتعليم تبوك فلا يكن كمن قال خلا لك الجو فبيضي واصفري
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منصور
01/06/2017 في 3:59 ص[3] رابط التعليق
مبروك للاستاذ ابراهيم العمري الثقة وتولية منصب مدير تعليم تبوك ونتمنى ان يضرب بيد من حديد على زمرة الفساد واجتثاثة من جذورة والتركيز على شؤون المباني وادارة المشتريات فهناك العلة والخلل .اعانكم الله على حمل الامانة
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