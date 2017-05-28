أصدر وزير التعليم عضو اللجنة الوزارية رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير التعليم الدكتور محمد بن احمد العيسى قرار ينص على إنشاء مكتب بمسمى المكتب التنفيذي لمشروع تطوير ويرتبط المكتب بالوزير مباشرة وتكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مشرفا على يأتي هذا القرار بناء على توصيات اللجنة التوجيهية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ( العام ) تطوير وفي ظل إجراءات رفع كفاءة إدارة مشروع تطوير بمت يتناسب مع الأدوار المناطة به وكذلك بما يتماشى مع دعم تكامل برامجه ومشروعاته مع احتياجات الوزارة التطويرية ومع برامج التحول الوطني 2020 ومع رؤية المملكة 2030 ومع تلرغبة في تجويد الاعمال التطويرية في التعليم .
وزير التعليم يعتمد إنشاء المكتب التنفيذي لمشروع تطوير التعليم
وزير التعليم يعتمد إنشاء المكتب التنفيذي لمشروع تطوير التعليم
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
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التعليقات 1
المعلمة المغتربه
05/06/2017 في 9:20 م[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل باوزير التعليم على التخبط والعشوائيه الذي انتم فيه ..اعمل بجد وإتقان لحركة النقل الخارجي اتقوا الله في المعلمين والمعلمات أكثر من 10 سنوات ولم ننقل كفايه حوادث وتشتت أسر ..ذنب أولادنا في رقبتكم ياوزاره التعليم …..
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