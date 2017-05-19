قدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره للمعلمين المتقدمين إلى حركة النقل الخارجي. وقال: “أقدم اعتذاري لزملائي المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون نتائج حركة النقل الخارجي عن الخطأ التقني الذي حدث بعد إعلان الحركة اليوم.”. وأكد أن “بيانات الحركة كانت صحيحة، ولا غبار عليها، والخلل كان في طريقة الاستعلام. ونأمل أن يتم إصلاح الخلل، وفتح النظام من جديد يوم الأحد القادم”.
وزير التعليم يعتذر لراغبي النقل الخارجي.. ويؤكد: البيانات لا غبار عليها
يعاد فتح النظام يوم الأحد القادم :
وزير التعليم يعتذر لراغبي النقل الخارجي.. ويؤكد: البيانات لا غبار عليها
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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التعليقات 1
المعلمة المغتربه
20/05/2017 في 10:11 ص[3] رابط التعليق
ياليت بس تكون حركه النقل كبيره وترضي الجميع أكثر من 10 سنوات ونحن لم ننقل حسبنا الله ونعم الوكيل. …………
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