أقامت الروضة الحادية والعشرون يوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر شعبان لهذا العام وذلك بإسكان ميناء الملك عبدالعزيز بالمنطقة الشرقية وتحديداً بمدينة الدمام حفل تخريج كوكبة من ” زهور ” أطفالها في احتفاء تميز بعنوان ” حكايا الزهور ” .
حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت أحد طيور الروضة ، ثم تلاها حديث شريف لإحدى الزهرات وبعد ذلك كان هناك لوحات إنشادية للأطفال نالت استحسان وإعجاب الحضور ، وتخلل هذا الحفل عرض مرئي.
وفي ختام الحفل تم تكريم المعلمات والإداريات المتميزات الجدير بالذكر بأن هذا الحفل كان تحت رعاية سعادة مدير عام ميناء الملك عبد العزيز الأستاذ نعيم بن إبراهيم النعيم والأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن النعيم الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح حفل التخرج ودعمه.
هذا وقد كان الإشراف العام للأستاذة صفيه الجهني ثم انطلقت مسيرة الأطفال وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج والهدايا على الأطفال الخريجين من قبل قائدة الروضة الأستاذة صباح بنت عبدالعزيز القاضي والتي بدورها أشادت بجهود الزميلات في الروضة الحادية والعشرون وتمنت للجميع التوفيق والنجاح.
التعليقات 1
ام عبدالله
23/05/2017 في 11:44 ص[3] رابط التعليق
ماشاءالله شغل حلو ومرتب
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