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أقام دارسو ثانوية ابن العميد الليلية مساء اليوم الخميس احتفالا بمناسبة تخرجهم من المرحلة الثانوية وذلك بحضور المشرف التربوي ناصر عبدالله العنزي وقائد المدرسة محمد حجاج العتيبي ووكيل المدرسة عبدالعزيز سالم الجهني ومعلمي المدرسة ، وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات شملت كلمة الدارسين ألقاها نيابة عنهم الطالب حسن ردة الثقفي شكر فيها كل من ساهم في تحصيلهم العلمي وحصولهم على شهادة الثانوية العامة ، مؤكدا أن الحرص والاهتمام كان له الدور الكبير في تحقيق طموحاتهم ، مشيرا إلى أن افتتاح المدارس الليلية تتيح الفرصة لمن لم يتسنّ له التعليم الالتحاق بها، ليعوضوا ما فاتهم، وليلحقوا بركب المتعلمين ، معربا عن شكره وتقديره لمدير تعليم الكبار اخلف الفاضلي وللمشرف التربوي والطاقم الإداري للمدرسة والمعلمين وأعرب الثقفي عن تهنئته للجميع بمناسبة التخرج ، عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية عن الوطن وحماة الوطن والحد الجنوبي، ثم ألقى المشرف التربوي كلمة عبر فيها عن شكره ﻹدارة المدرسة والمعلمين
والقائمين على المدرسة وما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل تحقيق طموح الدارسين وحصولهم على شهادة المرحلة الثانوية . كما قدم تهانيه لجميع الدارسين بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .
التعليقات 1
خالد
18/05/2017 في 10:22 م[3] رابط التعليق
بالتوفيق للجميع
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