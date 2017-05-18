نوهت وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدة بأنه نظراً لخلل تقني طارئ في الاستعلام تم إيقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي مؤقتا وسيتم فتح النظام قريباً.
و أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه تجري الآن المراجعة والتأكد من الملاحظات حول تغيرأرقام الانتظار في حركة النقل المعلنة اليوم، وقال “سنوضح لكم ذلك إن شاء الله ” حيث جاءت تصريحات العصيمي ردا على ما يتم تداوله عن خلل في أرقام حركة النقل التي أعلنها الوزير الدكتور أحمد العيسى في وقت سابق اليوم .
التعليقات 1
المعلمة المغتربه
18/05/2017 في 4:31 م[3] رابط التعليق
أتمنى أن تكون حركه النقل كبيره تكفى باوزير التعليم …….
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