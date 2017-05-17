أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن وزير التعليم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس الساعة الواحد ظهرًا، وذلك لإعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام.
وقد أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أول أمس الثلاثاء، أن نسبة المشمولين في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام، لم تتضح حتى الآن.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء تشير إلى عدد المتقدمين ونسبة المشمولين في النقل الخارجي ما بين 30 الى 50 % بين تخوف في وسط المجتمع التعليمي لطالما انتظر المتقدمين عام كامل لحركة النقل.
وزارة التعليم تستعد اليوم الخميس لإعلان نتائج “حركة النقل الخارجي”
في مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم :
وزارة التعليم تستعد اليوم الخميس لإعلان نتائج “حركة النقل الخارجي”
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات - حسن المرير
أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن وزير التعليم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس الساعة الواحد ظهرًا، وذلك لإعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام.
أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن وزير التعليم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس الساعة الواحد ظهرًا، وذلك لإعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام.
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