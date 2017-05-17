حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة درع التميز على مستوى المملكة ضمن ثلاث إدارات تعليمية تم تكريمها من قبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمبنى الوزارة وذلك لتميزها في برنامج تواصل وخدمة المستفيدين.
وشكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي جهود خدمة المستفيدين والإدارات المساندة لهذا الإنجاز، داعياً لهم بالمزيد من النجاحات والإنجازات الإلكترونية لتسهيل عمليات التواصل بين مستفيديها. هذا وقد حصدت إدارة تعليم مكة في احتفالية التكريم على درع باسم الإدارة ودرع لمستشار المدير العام الأستاذ عبدالرزاق الثمالي وخطابات شكر لكل من مدير الأمن والسلامة المدرسية ومنسق برنامج بلاغ ( تواصل ) خالد الحارثي و المحقق بإدارة المتابعة ومنسق برنامج شكوى ( تواصل) محمد عبده الخيري.
جديرٌ بالذكر أن فريق عمل تواصل بتعليم مكة قد قدم الخدمة لأكثر من 1300 مستفيد خلال فترة عمله، حيث تنوعت خدماته بين شكوى وطلب وبلاغ ومقترح وكانت نسبة رضا المستفيدين عالية جداً.