اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أسماء الفائزين والفائزات بجائزة ” مميز ” في دورتها الرابعة .
وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة أمين الجائزة الأستاذ أحمد معافا ، أن الفائزات هن : أمل محمد ظفير ، من شؤون المعلمات بمكتب تعليم الخميس ، ونورة مسرع عبدالله ، من إدارة التدريب التربوي والابتعاث ، ونورة سعد قليص ، من الاتصالات الإدارية ، وعيدة محمد الغامدي ، من وحدة العلوم الطبيعية بمكتب تعليم الخميس ، لافتاً إلى أن الترشيح جرى من خلال معايير الجائزة وتم تحكيم الأعمال بمعرفة لجنتين للبنين والبنات ، فيما يجري العمل للإعداد لتكريم الفائزات .
يذكر أن الجائزة تستهدف جميع موظفي وموظفات الإدارة ممن هم على المراتب الإدارية، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى أدائهم ، وتنمية المهارات الإبداعية لديهم ، و تعزيز التوجه نحو تجويد العمل ، ونشر ثقافة التقويم الذاتي والإداري