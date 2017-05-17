كرم سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي يوم الثلاثاء١٤٣٨/٨/٢٠ الأستاذ مسلم الخطابي قائد متوسطة عبدالرحمن فقيه الأهلية وذلك بحضور مدير عام المدارس الأستاذ ناصر اليحيوي وجاء التكريم بمناسبة إقامة متوسطة عبدالرحمن فقيه بقيادة الخطابي معرض فني بمكتب التعليم بمحافظة بحرة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وعرضت فيه الأعمال الفنية والحديثة للطلاب كما عرضت بعض التجارب للطلاب والأعمال يوم الافتتاح ،وقدتمت زيارة المعرض من جميع مدارس المحافظة للمتعة والاستفادة وفق جدول زمني لزيارات الطلاب برفقة رواد النشاط ومعلمي التربية الفنية كما تمت زيارة المعرض من قبل بعض منسوبي الدوائر الحكومية وقد أشاد الجميع بمعروضاته وأعماله والشراكة الناجحة في إقامة المعرض في أكثر من محافظة.