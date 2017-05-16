تلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بالوزارة الدكتور أحمد الدندني ، وذلك لقاء المبادة التوعوية التي نفذتها إدارة التجهيزات المدرسية ” القسم النسائي ” بعنوان “توعية القيادات لسد الاحتياجات” .
بدوره ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، دور منسوبات القسم على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة ، مؤكدا أنها تندرج ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها الإدارة في مختلف الأقسام .
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم عسير الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، أن المبادرة تمثلت في تنفيذ حملة بعنوان ” توعية القيادات لسد الاحتياجات ” ، والتي انطلقت في 20-2-1438هـ بهدف سد احتياج المدارس عن طريق مناقلة العهد للأصناف الصالحة ، وتوعية قائدات المدارس ومنسوبات المؤسسات التعليمية ، واستشعار مسؤولية الحفاظ على جاهزية المدارس والمحافظة على الممتلكات ، وربط ذلك بالحس الوطني والانتماء ، وبث روح الحماس والمنافسة من خلال مسابقات تستهدف الطالبات والبيئة المدرسية .