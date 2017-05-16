عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول ” بنات ” اجتماعاً بشأن التوعية بتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1438-1439 وفق الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي في نظام نور ، وذلك بحضور مديرة إدارة الاختبارات الدكتورة سلمى القحطاني ، و مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذة صالحة معدي، ومساعدة مدير إدارة الإعلام الأستاذة خديجة مداوي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل ،وتحديد مهام الإدارات المشاركة والمكلفة بنشر ثقافة التسجيل بين أولياء الأمور ، وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات تضمنت : نشر قواعد وإجراءات التسجيل للطالبات المستجدات في الصف الأول بالمرحلة الابتدائية للجميع عبر وسائل الإعلام المختلفة ، مع التأكيد على أهمية المبادرة بالتسجيل في المدرسة القريبة من مقر السكن، وزيارة المدرسة لإتمام كافة متطلبات التسجيل وضمان تطبيق مبدأ الأحقية ، وتوعية أولياء الأمور بأهمية اكتمال عمر الطالب قبل بدء تسجيله في نظام نور ، وتنبيههم بمواعيد إغلاق التسجيل الإلكتروني في نظام نور ، على أن تتولى إدارة العلاقات العامة بالإدارة نشر رسائل نصية توصي أولياء الأمور بالمسارعة في تسجيل الطالبات في الصف الأول الابتدائي على الرابط https://noor.moe.gov.sa