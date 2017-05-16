صدر قرار مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان بإنشاء وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ” بنين ” ، وترتبط تنظيميا بالمساعد للشؤون التعليمية ، فيما تم تكليف المشرف التربوي الأستاذ عائض آل طالع مديرا لها بالإضافة إلى عمله في إدارة التوجيه والإرشاد, إلى ذلك شرعت الوحدة الجديدة في إعداد خطة العمل ، وتوزيع المهام والمسؤوليات ، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة .
إنشاء وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة بتعليم عسير
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