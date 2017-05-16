أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان مدارس المنطقة بضرورة تفعيل حوافز المعلمين والمعلمات المكلفين والمكلفات جزئيا أو كليا ، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء العام الدراسي .
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، أن الحوافز تتمثل في إعطاء المكلفين والمكلفات إجازة أسبوع نهاية كل فصل دراسي ، بعد استكمال تسليمهم جميع الأعمال المناطة بهم ، ويحفز المبادر منهم في تنفيذ تكليفه دون تأخير بأن يعطى أسبوع أخر قبل تمتع مماثليهم غير المكلفين بإجازاتهم وفقا لتعليمات الحوافز الممنوحة لهم نظاما .
وأكد عوضة على أهمية إخلاء طرف ذوي الحوافز بعد تنفيذ مهامهم ، وإبلاغهم بالمباشرة في مدارسهم الأساسية مع بداية العام الدراسي القادم يوم الأحد 1438/12/19 ، والرفع بمباشراتهم لإدارة شؤون المعلمين