حصل الشاب / محمد بن عبدالله الناجم ، على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود من الدفعة السادسة والخمسون من كلية التربية قسم التربية الخاصة مسار ” الاضطرابات الانفعالية والسلوكية وذلك بإجتياز مناقشة دراسة بحثية مقدمة يوم الاثنين الماضي الثامن عشر من شعبان بالعام الحالي 1438هـ بعنوان ” رضا أولياء الأمور عن خدمات التربية الخاصة المقدمة لأطفالهم ببرامج نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد على مستوى المملكة العربية السعودية ” حضر المناقشة والده عبدالله الناجم وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمختصين وعدد من زملائه وأقاربه, ويعتبر الناجم من الكفاءات الشابة المميزة، وهو أحد منسوبي التعليم ومشرف مقيم ببرنامج التوحد والمعلم بمدرسة ابن القيم الإبتدائية في الرياض وأحد المساهمين في تنفيد تطبيق أفهم عالمي لاستشارات التوحد وفرط الحركة, فيما تلقى “الشاب محمد ” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الاهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل النصية تبارك وتهني له تخرجه وبهذه المناسبة تتقدم “صحيفه التعليم الالكترونية ” بأحر واجمل التهاني والتبريكات ” للشاب الخريج محمد ” وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة.