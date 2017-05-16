أقامت مدرسة هشام بن حكيم الابتدائية باسكان الجزيرة بالرياض حفل تكريم الفائزين في مسابقة هشامية العائلية السابعة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام على مطوية ( المشتاقون إلى رسول الله ) ﷺ تحت شعار ( وله حنين ) برعاية مريول الحر .
وقد شارك في المسابقة جميع طلاب المدرسة وأسرهم وبعد تصحيح الإجابات كانت الإجابات الصحيحة قرابة الـ ( ٤٠٠ ) .
وقد رصدت جوائز كبرى ( أطقم ذهب ، وآيام مجانية في منتجعات وشاليهات وسفر طعام ودراجات )
وقد أشاد قائد المدرسة أ. عبدالعزيز القرعاوي بفكرة المسابقة لأنها تربط المدرسة والبيت وتشرك الطلاب مع أسرهم في حل هذه المسابقة .
وفي ختام الحفل قدم قائد المدرسة أ. القرعاوي شكره لأمين مركز مصادر التعلم أ.ناصر العقيل ورائد النشاط أ.خالد الحسون على جهودهما في تنظيم هذه المسابقة وإلى جميع طاقم المدرسة على جهودهم في إنجاح هذه المسابقة الجميلة والهادفة .
وقد تفاعل الجميع مع هذه المسابقة وطالبوا بإقامتها كل عام لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب وأسرهم .