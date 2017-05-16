في جوٍ امتزجت فيه مشاعر الفرح والحزن فرح لنجاح أبنائنا الطلاب وحزن لفراق كوكبة من الطلاب تحلت بالأخلاق الحسنة والجد والمثابرة أقامت ابتدائية الإمام المزي بالرياض حفل تخرج لطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم انطلقت مسيرة الخريجين تغمرهم الفرحة ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ عارف مطارد العنزي كلمة أثنى فيها على الطلاب الخريجين وهنأهم بالتخرج كما قدم الشكر والتقدير لكل من المشرفين وأولياء الأمور لحضورهم الحفل وكذلك وجه الشكر للقائمين على تنظيم الحفل وهم القائد الكشفي بالمدرسة الأستاذ أحمد ناصر الشهري ورائد النشاط الأستاذ عمر عبدالله الطرباق والأستاذ أحمد سليمان الدويغري وبقية المعلمين المساهمين في إنجاح الحفل وفي الختام وجه عدة نصائح للطلاب أوصاهم فيها بتقوى الله ومراقبته سراً وعلانية وبرهم لوالديهم وحذرهم من رفقة السوء والاختلاط معهم متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة بالمرحلة المتوسطة .
ثم استمع الحضور لكلمة الأستاذ عبدالرحمن المطيري أحد أولياء الأمور قائًلا فيها شكراً ولا تكفيكم
شكراً لكل من ساهم في زرع فضيلة وغرس معلومة في ابنائنا بارك الله فيكم وفي جهودكم نشهد الله أنكم كنتم فوق حسن الظن ونتمنى أن تكون المرحلة المتوسطة على ذات النهج ستبقى أيدينا بإيديكم لغرس قيم عالية وعلم راقي بأبنائنا وجزاكم الله خير.
ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا للأنشطة والبرامج التي تم تفعيلها وإقامتها خلال العام الحالي.
وفي الختام قدمت إدارة المدرسة جوائز وشهادات للخريجين والطلاب المتميزين في جميع المجالات كما قدمت شهادات الشكر والتقدير لمعلمي المدرسة المتميزين لهذا العام كلاً بحسب مجاله.