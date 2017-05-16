احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٢٠ بطلابها المتخرجين من الصف السادس للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧ وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب .
قام الخريجون بمسيرة أمام الحضور ثم الجلوس في أماكنهم المخصصة لهم
بعد ذلك بدأ الحفل بمقدمة ترحيبية بالحضور ألقاها الطالب / أشرف عبدالغفور ثم بدأت الفقرات بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب/ عزام عنايات ثم كلمة قائد المدرسة أ/ عامر اللحياني والتي شكر فيها المعلمين على ما بذلوه من جهد وعطاء تجاه أبنائهم الطلاب خلال العام الدراسي المنصرم ثم عطف بالشكر لأولياء الأمور نظير متابعتهم وحرصهم على أبنائهم الطلاب ثم هنأ الطلاب الخريجين سائلا لهم دوام التوفيق والمزيد من العطاء تلا ذلك كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابة عنهم الأستاذ/ صالح الفهمي ثم كلمة للطلاب المتخرجين ألقاها نيابة عنهم الطالب/ جواد الأنصاري
ثم أنشودة عن الوطن أداء الطالب / عبدالمجيد مقليه
بعد ذلك انتهزت قيادة المدرسة الفرصة قبل تكريم الطلاب الخريجين بتكريم ثلاثة من المعلمين حصلوا على شهادات شكر وتقدير من التعليم وهم أ/ بندر الصاعدي وا/ فهد المحمادي وأ/ عبدالله الصعب
بعد ذلك تم تكريم الطلاب وتناولوا الإفطار المعد لهم بهذه المناسبة .
ثم توجه أولياء الأمور ومنسوبو المدرسة للبوفيه لتناول وجبة الإفطار احتفاء بهذه المناسبة .
مدرسة زمزم بمكة تحتفي بالطلاب المتخرجين من الصف السادس لعام ١٤٣٨/١٤٣٧
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٢٠ بطلابها المتخرجين من الصف السادس للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧ وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب .
احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٢٠ بطلابها المتخرجين من الصف السادس للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧ وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب .
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