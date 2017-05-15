وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي د.بندر بن محمد حجار مذكرة تفاهم بين الجهتين، واتفق الجانبان على أخذ برنامج تطوير مهارات الشباب كأحد الركائز لهذه المذكرة سعياً منهما وتماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول التعليم وتطوير مهارات الشباب في فندق الهيلتون بجده، والتي يمثل فيها التعليم المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالك .
إلى ذلك أشاد معالي وزير التعليم بالجهود التي يقوم بها البنك كمنظمة دولية وبالأخص في المجالات التعليمية التي شملت بناء الفصول الدراسية، وإنشأ المدارس، ودعم الجامعات في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، كما أثنى معاليه على برنامج المنح الدراسية التي يتبناها البنك وعلى مبادرة التعليم من أجل التنافسية، مؤكداً أن التعاون بين وزارة التعليم والبنك أصبح ضرورياً لما لدى الجانبين من تجارب وخبرات لابد من الاستفادة منها .
وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الوزارة والبنك للمساعدة في تحقيق أهدافهما المشتركة على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم التي يتم الاتفاق عليها ، والتعاون في مجالات التعليم المختلفة كتطوير ودعم قدرات المعلمين، والتعاون في برامج المنح الدراسية والمساهمة في الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم .
توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي د.بندر بن محمد حجار مذكرة تفاهم بين الجهتين، واتفق الجانبان على أخذ برنامج تطوير مهارات الشباب كأحد الركائز لهذه المذكرة سعياً منهما وتماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.
وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي د.بندر بن محمد حجار مذكرة تفاهم بين الجهتين، واتفق الجانبان على أخذ برنامج تطوير مهارات الشباب كأحد الركائز لهذه المذكرة سعياً منهما وتماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.
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