خصصت وزارة التعليم فرق عمل دائمة تعمل طوال فترة الاختبارات، من مشرفين ومشرفات وموظفين وموظفات يعملون على حل الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه إدارات الاختبارات في المناطق والمحافظات سواء بالاتصال الهاتفي أو الزيارات الميدانية أو المتابعة الإلكترونية عبر برنامج “نور”، والقيام بجمع الملاحظات ومناقشتها مع فريق العمل المختص بشكل يومي أثناء سير عملية الاختبارات، وذلك لتمكين الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم فور إغلاق المدرسة للنتائج ورفعها على برنامج “نور” مباشرة .
وتبلغ ذروة أعمال هذه الفرق اعتباراً من صباح الغد بدخول قرابة ثلاثة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمختلف محافظات ومناطق المملكة، في الوقت الذي شددت فيه وزارة التعليم على التزام المدارس خطط زمنية محددة للرصد وإظهار النتائج بالدقة المطلوبة والوقت المحدد بما يضمن تيسير عمليات الاستعلام والحصول على النتائج مباشرة من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام ” نور ” وفي المواعيد المحددة بعد انتهاء الاختبارات .
ونوهت التعليم إلى أهمية تفريغ معلمين ومعلمات لمتابعة الطلاب والطالبات أثناء الامتحانات وحثهم قبل دخولهم الى قاعات الاختبار بإن يضعوا كتبهم في الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة على دورهم في العمل على تكوين اتجاه نفسي إيجابي لدى الطلاب نحو الكتب المدرسية التي ينهلون منها علومهم ومعارفهم المختلفة، وغرس السلوك الحضاري والإسلامي الذي يحث على ممارسة السلوكيات الفاضلة وتوفير المواقف والخبرات المعززة لذلك، والحد من ظاهرة الهدر التربوي والمادي المترتب على عدم المحافظة على الكتب المدرسية.
فيما أكد عدد من مديري ومديرات المدارس أن المدارس على أهبة الاستعداد ، وقامت بتهيئة القاعات وتجهيزها بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم على أكمل وجه، مضيفين توفير اللوحات الإرشادية المعينة على تهيئتهم وتوعيتهم معرفياً ونفسياً لدخول الاختبارات بعيداً عن التوتر والمؤثرات الخارجية .
لحل الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه إدارات الاختبارات
” التعليم ” تخصص فرق عمل دائمة تعمل طوال فترة الاختبارات
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - متابعات
خصصت وزارة التعليم فرق عمل دائمة تعمل طوال فترة الاختبارات، من مشرفين ومشرفات وموظفين وموظفات يعملون على حل الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه إدارات الاختبارات في المناطق والمحافظات سواء بالاتصال الهاتفي أو الزيارات الميدانية أو المتابعة الإلكترونية عبر برنامج “نور”، والقيام بجمع الملاحظات ومناقشتها مع فريق العمل المختص بشكل يومي أثناء سير عملية الاختبارات، وذلك لتمكين الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم فور إغلاق المدرسة للنتائج ورفعها على برنامج “نور” مباشرة .
خصصت وزارة التعليم فرق عمل دائمة تعمل طوال فترة الاختبارات، من مشرفين ومشرفات وموظفين وموظفات يعملون على حل الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه إدارات الاختبارات في المناطق والمحافظات سواء بالاتصال الهاتفي أو الزيارات الميدانية أو المتابعة الإلكترونية عبر برنامج “نور”، والقيام بجمع الملاحظات ومناقشتها مع فريق العمل المختص بشكل يومي أثناء سير عملية الاختبارات، وذلك لتمكين الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم فور إغلاق المدرسة للنتائج ورفعها على برنامج “نور” مباشرة .
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