تفقد سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبدالله الطعيسي سير الاختبارات لـ31069 طالباً وطالبة في 361 مدرسة تابعة لإدارة تعليم الرس، من خلال جولة تفقدية قام بها بمعية مساعده للشؤون التعليمية سليمان بن محمد السحيم شملت اللجنة الميدانية للاختبارات بقسم الإشراف التربوي, واللجنة المركزية للاختبارات بقسم الاختبارات والقبول في مبنى الشؤون التعليمية وسط المحافظة صباح اليوم الاثنين 19/8/1438هـ،
فيما قام مدير التعليم ومساعديه وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية في قطاعي البنين والبنات ابتداءً من يوم أمس الأحد بجولات ميدانية شملت عددا من المدارس بالمحافظة والقرى التابعة لها؛ للاطمئنان على تأدية الطلاب والطالبات لاختباراتهم وسط أجواء تربوية ملائمة, تحقق لهم الراحة والهدوء والاستقرار.
كما أبدى الطعيسي إعجابه بطريقة تنظيم عمل ودقة المتابعة لرصد درجات وملاحظات اختبارات الطلاب والطالبات من قِبل اللجان المركزية والميدانية، مثمناً الدور الذي تؤديه لجان الاختبارات في المدارس من خلال الرصد المباشر ومتابعة سير أعمال المراقبة بما يضمن سلامة الاجراءات وسريان الاختبارات وفق ما خطط له مسبقا.