إحتفلت مدرسة العباس بن عبدالمطلب بالخبر يوم الخميس الموافق 1438/8/15هـ , بتخرج طلاب الصف السادس الإبتدائي بحضور المشرفين التربويين الأستاذ إبراهيم الغامدي ،والأستاذ محمد المهنا ،والأستاذ هشام الملا . حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ،تلاه كلمة قائد المدرسة الأستاذ محمد الجندل عبر فيها عن فخره واعتزازه بما قدمه أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي المنصرم من جهد وتميز متمنياً لهم التوفيق والتفوق في بقية حياتهم القادمة .
كما شكر الجندل طاقم المدرسة من معلمين وإداريين على جهدهم وعملهم خلال هذا العام الدراسي متمنياً للجميع التوفيق والسداد .ثم ألقى المشرف التربوي الأستاذ هشام الملا كلمة ، عبر فيها عن شكره لما وجده من تميز ورقي خلال زيارته للمدرسة مثمناً دور إدراة المدرسة لما تقوم به من جهد .
تلى ذلك قصيدة شعرية للطالب فراس الحارثي ،ثم انتقل الحضور إلى معرض التربية الفنية المصاحب للحفل والذي تميز بأعمال إبداعية من الطلاب ، وقد قام بتنفيذ هذا المعرض كل من الأستاذ منصور السحيمي والأستاذ ناصر العاصمي. كما قام السحيمي بتكريم الفائزين بمسابقة ( زد رصيدك ) والتي قدمها الأستاذ عبدالرحمن العلي .