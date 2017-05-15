أدى 5551 طالب يوم الأربعاء الموافق 1438/8/14 هـ إختبارات الدور الأول للمدارس المطبقة للنظام الفصلي في مكتب التعليم بشرق الدمام والتي يصل عددها الى 17 مدرسة بالتعليم الثانوي للعام الحالي 1438/1437 هـ، فيما أنهت جميع المدارس بالمرحلة المتوسطة جميع الإختبارات العملية لمادة الحاسب والتفسير خلال الأسبوع وسط استعدادات مكثفة من المدارس لتهيئة البيئة المحفزة والمناسبة للطلاب.
فيما أشار مشرف الإختبارات بمكتب التعليم بشرق الدمام عبد الحميد الغامدي إلى انطلاق الإختبارات النهائية في النظام الفصلي في 17 مدرسة للبنين التي تطبق النظام الفصلي في التعليم الثانوي وعدد طلابها 5551 طالب وجاء ذلك التقديم جاء بناءاً على قرار وزارة التعليم بتقديم اختبارات الدور الأول للنظام الفصلي للتعليم الثانوي لتكون إبتداءً من يوم الأربعاء، إلى يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 1438هـ.
وأضاف الغامدي إلى أن الاختبارات النهائية في المرحلة الثانوية نظام المقررات ومدارس المرحلة المتوسطة بدأت يوم أمس الأحد الموافق 18 / 8 / 14388هـ في 39 مدرسة، حيث تبلغ مدارس المرحلة المتوسطة 33 بينما التعليم الثانوي نظام المقررات 6 مدارس في قطاع التعليم بشرق الدمام وسط زيارات مشرفين وتقارير يومية لمتابعة سير الإختبارات النهائية وفقاً لخطط المكتب من بداية العام الدراسي الحالي.