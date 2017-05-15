تم إعفاء قائد المدرسة الابتدائية بتبوك بسبب تمزيق بعض طلاب المدرسة للكتب الدراسية أمام بوابة المدرسة في أخر ايام العام الدراسي وهذا بالطبع تصرف خاطئ جدا سواء بدافع الفرحة بنهاية العام أو عدم المبالاة بالكتاب نظرا لعدم وجود الرادع في ظل ضياع هيبة المعلم والكتاب( فمن أمن العقوبة أساء الأدب ) الامر الذي أدى به الى اعفاء قائد هذه المدرسة على إثر تداول ما حدث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وقبل استكمال التحقيق
فياترى ما ذنب هذا القائد؟ الذي سلبت منه الهيبة وكبلته الأنظمة في زمن استأسد فيه الطالب على معلمه واستسقى الطالب من ولي أمره الأوامر بعدم عقابه مما كان له الأثر السلبي على سلوك الطالب تجاه معلميه .
فعلى أيامنا عندما كنت مديرا وعندما كانت أنظمة التعليم تهيب بالطالب لاحترام معلمه وكتابه ولا يتجرأ على معلمه بل كان يهابه داخل المدرسة وخارجها بخلاف ما يحدث الآن تماما .
فكنا لا نعطي الطالب النتائج النهائية للطلاب إلا بعد تسليم الكتب الدراسية للإدارة و من ثم توزيعها من ناحية أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد على من يأتي لإستلامها للمدارس الخيرية و بعض الجاليات المتنوعة للإستفادة منها للتعليم وكنا نحتفظ بالمقررات الدينية في مستودع المدرسة (مثل :المصاحف وأجزاء القرآن الكريم ) وغير ذلك…. ويتم توزيعها مع بداية العام الدراسي في رفوف الصفوف الدراسية وتُعطى لأي طالب في الفصل لم يُحضر أي منها .
– فيصل سروجي
– (ماجستير علم نفس تربوي)
-قائد مدرسة سابق بتعليم مكة