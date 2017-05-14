تابع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الأحد، ميدانيا، سير الاختبارات في مدارس جدة فيما قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس الأهلية والعالمية للاطمئنان على سير الاختبارات، حيث أدى أكثر من 310 آلاف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص اختبار اليوم الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد أن أكملت مدارس البنين والبنات استعداداتها لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بطمأنينة وسهولة.
وثمّن الثقفي ما شاهده خلال جولته من حضور مميز وطموحات عالية من قبل الطلاب إضافة لما لمسه من عمل دؤوب وهمّة المعلمين والكوادر في المدارس مطمئنا أولياء الأمور بأن اجابات الطلاب في اختبار اليوم الأول محفزة وتدعو للتفاؤل ولله الحمد مبيّنا أنّ القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية تتواجد بشكل مستمر في الميدان حتى نهاية آخر اختبار .
وحث الثقفي أبناءه الطلاب على أخذ الوقت الكافي للإجابة والتوجه لمنازلهم عقب الانتهاء من أداء الاختبارات وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية حفاظا على سلامتهم متمنيا لهم جميعا النجاح والسلامة من كل مكروه.
يُذكر أن كافة مدارس البنين والبنات بجدة كانت قد انتهت من تهيئة قاعات خاصة بكنترول التصحيح والتدقيق والرصد منذ وقت مبكّر إلى جانب إتمام لجان رصد نتائج الاختبارات أولا بأول دون تأخير والعمل على تذليل كافة المعوقات لأداء الطلاب لاختباراتهم بيسر وسهولة كما شهدت بعض قاعات المدارس وجود عدد من طلاب نظام المنازل الذين يؤدون اختباراتهم مع زملائهم من المنتظمين حيث أشادوا برقي التعاون الذي وجدوه من قبل تعليم جدة ممثلا في قادة المدارس والمعلمين كما عبروا عن ارتياحهم لأسئلة مادة اليوم الأول والتي وصفوها بالمتنوعة التي روعي فيها الفروق الفردية بين الطلاب ومدى نسبة تحصيلهم الدراسي.
مدير تعليم جدة يتفقد سير الاختبارات ويشيد بجهود المدارس في تهيئة الجو المناسب
صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة - عطية الكحيلي
تابع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الأحد، ميدانيا، سير الاختبارات في مدارس جدة فيما قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس الأهلية والعالمية للاطمئنان على سير الاختبارات، حيث أدى أكثر من 310 آلاف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص اختبار اليوم الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد أن أكملت مدارس البنين والبنات استعداداتها لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بطمأنينة وسهولة.
تابع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الأحد، ميدانيا، سير الاختبارات في مدارس جدة فيما قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس الأهلية والعالمية للاطمئنان على سير الاختبارات، حيث أدى أكثر من 310 آلاف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص اختبار اليوم الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد أن أكملت مدارس البنين والبنات استعداداتها لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بطمأنينة وسهولة.
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