أعرب قائد مدرسة أبي بكر الرازي الابتدائية بتبوك المعفى الأستاذ عبدالله بن محمد البلوي في تصريح ل ( صحيفة التعليم الإلكترونية ) عن بالغ شكره ةتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على اهتمامه بقضية إعفائه بقرار من وزير التعليم ، مؤكدا أن تصريح سموه عن هذه القضية لها دلالة واضحة على اهتمامه – حفظه الله – بكل شؤون المنطقة وأبنائها وهذا ليس بمستغرب على سموه الكريم فإننا نلمس منه دائما الاهتمام بالتعليم ورجالاته وكل ما يهم راحة ورفاهية المواطن ، مشيرا إلى أن سمو أمير منطقة تبوك وخلال تصريحه قال عن هذه القضية أن هذا الأمر تربوي يجب معالجته بطريقه واسلوب تربوي . أما إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات . وتمني سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمه . مشيرا سموه الى أهمية الحرص على تحري الدقة والمصداقيه فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام المرئي أو المكتوب في مثل هذه الموضوعات التي تمس شريحة هامة في المجتمع .
وأوضح البلوي أن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك د. عمر أبو هاشم يرافقه رئيس فسم القيادات المدرسية ورئيس إدارة التوجيه والإرشاد وعضو من المتابعة قاموا بزيارة للمدرسة واطلع الزوار على حيثيات القضية والإجراءات التي إتخذتها إدارة المدرسة ، مضيفا أنه تم التحقيق معه عن قضية تمزيق الأوراق وجميع تداعيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام خلال اليومين الماضيين ، وأكد البلوي أنه سوف يتخذ الإجراءات الرسمية خلال الأيام القادمة حول ما تعرض له من ضغوط نفسية وقلق أسري تسبب فيه انتشار مقطع الفيديو وإعفائه من خلال تغريدة نشرها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عبر تويتر .
قائد مدرسة الرازي المعفى :
اهتمام سمو أمير منطقة تبوك بالقضية أعادها للاتزان والحكمة والعدل
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أعرب قائد مدرسة أبي بكر الرازي الابتدائية بتبوك المعفى الأستاذ عبدالله بن محمد البلوي في تصريح ل ( صحيفة التعليم الإلكترونية ) عن بالغ شكره ةتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على اهتمامه بقضية إعفائه بقرار من وزير التعليم ، مؤكدا أن تصريح سموه عن هذه القضية لها دلالة واضحة على اهتمامه – حفظه الله – بكل شؤون المنطقة وأبنائها وهذا ليس بمستغرب على سموه الكريم فإننا نلمس منه دائما الاهتمام بالتعليم ورجالاته وكل ما يهم راحة ورفاهية المواطن ، مشيرا إلى أن سمو أمير منطقة تبوك وخلال تصريحه قال عن هذه القضية أن هذا الأمر تربوي يجب معالجته بطريقه واسلوب تربوي . أما إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات . وتمني سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمه . مشيرا سموه الى أهمية الحرص على تحري الدقة والمصداقيه فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام المرئي أو المكتوب في مثل هذه الموضوعات التي تمس شريحة هامة في المجتمع .
أعرب قائد مدرسة أبي بكر الرازي الابتدائية بتبوك المعفى الأستاذ عبدالله بن محمد البلوي في تصريح ل ( صحيفة التعليم الإلكترونية ) عن بالغ شكره ةتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على اهتمامه بقضية إعفائه بقرار من وزير التعليم ، مؤكدا أن تصريح سموه عن هذه القضية لها دلالة واضحة على اهتمامه – حفظه الله – بكل شؤون المنطقة وأبنائها وهذا ليس بمستغرب على سموه الكريم فإننا نلمس منه دائما الاهتمام بالتعليم ورجالاته وكل ما يهم راحة ورفاهية المواطن ، مشيرا إلى أن سمو أمير منطقة تبوك وخلال تصريحه قال عن هذه القضية أن هذا الأمر تربوي يجب معالجته بطريقه واسلوب تربوي . أما إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات . وتمني سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمه . مشيرا سموه الى أهمية الحرص على تحري الدقة والمصداقيه فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام المرئي أو المكتوب في مثل هذه الموضوعات التي تمس شريحة هامة في المجتمع .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=248270