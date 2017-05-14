ضرب الاستاذ نبيل علاء الدين قائد مدرسة عبدالله بن خميس المتوسطه التابعة لمكتب تعليم الجاليات بالإدارة العامه للتعليم بمنطقه مكة المكرمة أروع الأمثلة في استشعار المسؤولية حينما أقدم على قطع إجازته في أيام عزاء والدته ليتابع ويشرف على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني بنفسه مقدماً مصلحة أبنائه الطلاب رغم الأسى والحزن على فراق والدته.
ولقي هذا التصرف من قائد المدرسة الاستحسان والشكر والامتنان من إدارة التعليم بمنطقة مكة ممثلة بمكتب الإشراف على مدارس الجاليات بكافة منسوبيه الذين وجهوا له عظيم الشكر والثناء وخالص الدعاء بالرحمة الواسعة لوالدته مقدرين له حضوره في أيام الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني وإدارته دفة الاختبارات والإشراف عليها وهو يعاني حالة الفقد والألم النفسي الشديد برحيل والدته الفاضلة إلى الرفيق الأعلى .