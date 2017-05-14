التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم الأحد بمكتب سموه بالاماره مدير عام التعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر ابو هاشم الذي اطلع سموه عن سير الامتحانات النهاية للفصل الدراسي الثاني . ووجه سموه الحرص والاهتمام وتوفير كافة الاجواء والتجهزات المساعده للطلاب والطالبات في تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهوله والذي يبلغ عددهم اكثر من اثنان وتسعون الف طالب وطالبه في مختلف مدارس المنطقة ومن جهه ثانيه اطلع سمو امير المنطقة على تقرير مفصل عن ما حدث في احدى المدارس الابتدائيه وقيام طلاب بتمزيق بعض الاوراق خلال خروجهم من المدرسه . وابلغ سمو امير المنطقة مدير التعليم بأن هذا الأمر تربوي يجب معالجته بطريقه واسلوب تربوي . أما إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات . وتمني سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمه . مشيرا سموه الى أهمية الحرص على تحري الدقه والمصداقيه فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام المرئي أو المكتوب في مثل هذه الموضوعات التي تمس شريحة هامة في المجتمع .
سمو أمير منطقة تبوك: إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات متمنيا سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمة
خلال لقائه مدير تعليم تبوك للاطلاع على سير الاختبارات :
سمو أمير منطقة تبوك: إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات متمنيا سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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سمو أمير منطقة تبوك: إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات متمنيا سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمة
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