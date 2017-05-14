سمو أمير منطقة تبوك: إذا كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك أنظمه تطبق في مثل الحالات متمنيا سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الأمور بحكمة

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