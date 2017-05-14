عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ هـ – ١٤٣٩ هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اجتماعاً برئاسة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية محمد المدخلي ، الذي أكد على أهمية متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم والتأكد من استعداد مدارس تعليم مكة بنين وبنات؛ لاستقبال العام الدراسي في أفضل جاهزية.
وشدد المدخلي على أهمية الزيارات الميدانية من أعضاء لجنة الاستعداد والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للوقوف على احتياجات المدارس والعمل على سد العجز منذ وقت مبكر كما أكد على تهيئة الخطط التشغيلية للمدارس، والتهيئة الناجحة من الإدارات المعنية بحركة نقل المعلمين ووكلاء ومديري المدارس؛ لتحقيق بداية جادة بكل فاعلية.
وحثّ المدخلي كافة الجهات المعنية بالبداية الجادة ورصد زياراتهم الميدانية للمدارس وتوفير التجهيزات اللازمة لها في الإدارة ، مهيباً على الإدارات ومكاتب التعليم بالتنسيق فيما بينها في صورة تكاملية لتحقيق الأهداف المنشودة للاستعداد للعام الدراسي القادم ووضع جدول زمني يتم من خلاله متابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض عمل اللجنة من تحديات، داعيًا إلى الالتزام بالدقة في الإنجاز من أجل تحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات مكتملة في كافة المجالات، منوهاً على جميع الإدارات المعنية بالاستعداد رفع تقارير لإدارات المعنية من الإدارات العامة في الوزارة.
تعليم مكة ينهي استعداده للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ – ١٤٣٩ هـ
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ هـ – ١٤٣٩ هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اجتماعاً برئاسة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية محمد المدخلي ، الذي أكد على أهمية متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم والتأكد من استعداد مدارس تعليم مكة بنين وبنات؛ لاستقبال العام الدراسي في أفضل جاهزية.
عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ هـ – ١٤٣٩ هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اجتماعاً برئاسة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية محمد المدخلي ، الذي أكد على أهمية متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم والتأكد من استعداد مدارس تعليم مكة بنين وبنات؛ لاستقبال العام الدراسي في أفضل جاهزية.
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