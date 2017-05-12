أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارا بإعفاء قائد إحدى المدارس الابتدائية في مدينة تبوك إثر انتشار مقطع فيديو يظهر امتهان الطلاب للكتب الدراسية ، كما وجه وزير التعليم إجراء التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسئولين والمشرفين في المدرسة ، وتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم د. نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه ، جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على صفحته الرسمية في ( تويتر )
أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بيانا رسميا حول مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه قيام عدد من طلاب إحدى المدارس الابتدائية في مدينة تبوك بتمزيق وامتهان الكتب الدراسية و، وجاء البيان كالتالي :
تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بكل آسف ماورد في مقطع “فيديو” متداول يتضمن امتهان بعض طلاب مدرسة ابتدائية في المنطقة بالكتب والدفاتر المدرسية بعد نهاية يومهم الدراسي وذلك في الشارع المجاور للمدرسة، وتود الإدارة التوضيح عن ذلك لوسائل الإعلام بما يلي:
صدر توجيه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف وبناء على ماحدث من بعض طلاب ابتدائية الرازي من امتهان للكتب والدفاتر المدرسية في نهاية اليوم الدراسي يوم الأربعاء الموافق 14-8-1438هـ بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من مشرفين في إدارة التوجيه والإرشاد والقيادة المدرسية في تعليم تبوك للشروع في متابعة ماحدث مع قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلمين المناوبين من منطلق المسؤولية عن متابعة انصراف الطلاب في نهاية اليوم الدراسي وما تم اتخاذه عبر لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة والتي تضم في عضويتها بعض أولياء أمور الطلاب كما جرى توجيه قائد المدرسة بعدم تسليم النتيجة النهائية لأي طالب إلا بعد إحضار الكتب وفق ماهو متبع نظاماً في جميع المدارس كما سيتم استثمار حضور الطلاب الأسبوع المقبل لتقديم برامج توعوية لتعريفهم بخطورة امتهان الكتب وإرشادهم في هذا الشأن استكمالاً لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد التي تستهدف احترام الكتب الدراسية وحمايتها من العبث.
وتهدف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إلى تحويل هذا الحدث السلبي المؤسف والغير مسبوق في المنطقة بهذه الصورة إلى نقطة تحول إيجابية تشمل جميع مدارس المنطقة نحو المزيد من البرامج والمبادرات التي تستهدف احترام الكتب الدراسية وتطبيق كل الإجراءات الكفيلة بمنع امتهان الكتاب المدرسي أو العبث به بأي شكل من الأشكال”.
وزير التعليم يوجه بإعفاء المدرسة فورا :
إدارة تعليم تبوك تصدر بيانا حول تداول مقطع فيديو يظهر امتهان الكتب الدراسي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارا بإعفاء قائد إحدى المدارس الابتدائية في مدينة تبوك إثر انتشار مقطع فيديو يظهر امتهان الطلاب للكتب الدراسية ، كما وجه وزير التعليم إجراء التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسئولين والمشرفين في المدرسة ، وتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم د. نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه ، جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على صفحته الرسمية في ( تويتر )
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارا بإعفاء قائد إحدى المدارس الابتدائية في مدينة تبوك إثر انتشار مقطع فيديو يظهر امتهان الطلاب للكتب الدراسية ، كما وجه وزير التعليم إجراء التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسئولين والمشرفين في المدرسة ، وتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم د. نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه ، جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على صفحته الرسمية في ( تويتر )
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