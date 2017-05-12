على شرف سعادة مدير مكتب الإشراف التربوي بتعليم منطقة نجران نيابة عنه الأستاذ : عبدالله حديش عسيري ومشرف مشروع الملك عبدالله لتطوير المدارس الـأستاذ/عبدالعزيز ال صله ومشرف التوعية الإسلامية الأستاذ / عبدالله الشمراني
وبمشاركة سعادة العقيد: علي عمير الشهراني والنقيب سعد العابسي والرقيب أول : صالح آل منصور , منسوبي الدفاع المدني بنجران
اختتمت مدرسة ابن كثير الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بتعليم نجران برامجها وأنشطتها للعام الدراسي 1437 / 1438 هـ ومن برامجها برنامج همم الثقافي تحت شعار
” هممٌ لنرقى القمم”, حيث بدأ الحفل بايات قرانية ثم بإلقاء الكلمات الترحيبية ثم بمسيرة للطلاب الصف السادس المتوقع تخرجهم هذا العام ومن ثم إقامة إذاعة مدرسية مميزة ثم تم تقديم الألعاب و المسابقات الترفيهية برعاية فرقة أشكال وألون .
كما قدم قائد المدرسة الأستاذ نواف يحيى آل داشل د إهداء رع تذكاري لسعادة العقيد علي عمير الشهراني والنقيب سعد العابسي نظير تعاونهم مع المدرسة ،وقد تم تكريم أفراد الشعبة بدروع استلمها نيابة عنهم الرقيب أول: صالح آل منصور .
وفي نهاية حفل التخرج قام قائد المدرسة الأستاذ نواف يحيى آل داشل و وكيل المدرسة الأستاذ ماجد يحيى مدخلي بتكريم الطلاب المتفوقين و تسليمهم الجوائز ، و تم توزيع شهادات التخرج لهم و إدخال الفرح والسرور عليهم مع تمنياتنا لهم التوفيق و السداد ثم أخذت الصور التذكارية.
وقد تم إكمال الجزء الاخر من البرنامج والذي يخص أعضاء هيئة التدريس والذي قدم مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/1438هـ بحضور مدير الإشراف التربوي الأستاذ/ منصور السرحاني ومدير إدارة القيادة المدرسية الأستاذ / توفيق الغامدي وعدداً من الزملاء المشرفين التربويين
وقد شارك هذا الحفل مدير الاشراف بكلمة شكر لقائد المدرسة وزملائه المعلمين على ماقدموه خلال العام المنصرم
ثم قدم قائد المدرسة كلمة شكر وعرفان للحضور ولجميع طاقم العمل في المدرسة على جهودهم الواضحة والمثمرة في أبنائهم الطلاب وقدم بعض الهدايا رمزا للوفاء وتقديراً للجهود ثم قدم مأدبة العشاء شارك فيها الجميع وأنتهى الحفل بأخذ صور تذكارية لجميع طاقم المدرسة